Un códice esconde el catálogo de estrellas de Hiparco, desaparecido durante 2 000 años

A mediados del siglo II a.e.c. el astrónomo y matemático Hiparco observaba el cielo desde su observatorio de la isla de Rodas. Medía la posición de las estrellas con una esfera armilar que él mismo había perfeccionado. Su objetivo era elaborar un catálogo de estrellas lo mas preciso y amplio posible. De cada estrella registraba su posición mediante dos coordenadas (similares a la longitud y la latitud geográficas), y su magnitud (brillo aparente). Así, con la minuciosidad de los sabios, Hiparco creó el primer mapa conocido del cielo nocturno. Aquel mapa de estrellas se perdió, pero no para siempre.

LAS ESTRELLAS SE MUEVEN

Esfera armilar.

Este hecho cuestionaba la idea de que las estrellas eran puntos de luz fijos sobre una esfera (mas tarde conocida como la octava esfera), con la Tierra en el centro. La explicación que encontró Hiparco es que la esfera de las estrellas no está anclada, sino que se mueve muy lentamente como si fuera una peonza. El eje de la peonza forma un ángulo respecto de la vertical ( oblicuidad de la eclíptica ) que Hiparco estimó en 23°40’, con un error menor a 3’ del que tenía en esa época, que es de una precisión sorprendente.

VVEHGA SERÁ LA PÓXIMA ESTRELLA QUE SEÑALE EL NORTE

Sin este movimiento, al cabo de un año solar o año trópico las estrellas estarían exactamente en el mismo sitio, pero, como no es así las estrellas se desplazan en un ciclo que dura aproximadamente 26 000 años.

Pensemos en la estrella Polar. Ahora marca (casualmente) aproximadamente el Norte, pero eso no será así siempre. Dentro de unos milenios el Norte lo marcará Vega. Ese movimiento se conoce como precesión de los equinoccios

Precesion de la Tierra.

Hiparco dedujo que si tenemos la posición de una estrella y queremos saber su posición pasada o futura en un periodo largo de tiempo, hemos de hacer una corrección en longitud de un poco menos de 1⁰ por siglo.

De esta forma Hiparco daba el criterio a seguir para que su catálogo se pudiera utilizar en cualquier momento del pasado y del futuro.

EL CATÁLOGO DESAPARECIDO

El catálogo de Hiparco contenía unas 850 estrellas. El problema es que no se conserva. De hecho, sobre él solo nos han llegado los comentarios a un poema astronómico de Arato . Pero por referencias secundarias sabemos que Hiparco inventó la hora y la trigonometría.

Imagen multiespectral por la Early Manuscripts Electronic Library y el Proyecto Lázaro de la Universidad de Rochester procesada por Keith T. Knox: el subtexto griego mejorado aparece en rojo debajo del sobretexto siríaco en negro). Cortesía de la Colección del Museo de la Biblia. CORTESÍA DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO DE LA BIBLIA

EL TEXTO OCULTO

Recientemente (octubre 2022) se ha descubierto que bajo ese texto oculto en arameo subyace otro en griego. Así lo ha revelado una análisis de imágenes multiespectrales ( Journal for the History of Astronomy ). Y la sorpresa ha sido que corresponde parcialmente al desaparecido catálogo de estrellas de Hiparco.