con el cortometraje documental 'Maldita. A Love Song to Sarajevo', después de los obtenidos en 2014 por 'Minerita', en la misma categoría, y en 2019 con 'Un día más con vida' como mejor película de animación.“ Pasamos nervios, no teníamos nada claro que fuera a pasar esto, y fue un subidón enorme”, apunta Remírez. Tardó en salir, fue el Goya número 18 de los 28 que se entregaron en Sevilla. El sábado, de hecho, empezaba a ser domingo cuando aparecieron en el escenario los actores Pol Monen y Fernando Esteso -éste último además alargó la espera con un emocionante recuerdo a Agustí Villaronga y Carlos Saura: “Más pronto que tarde nos volveremos a encontrar”, les prometió- y finalmente se escuchó la palabra: 'Maldita'. Los cineastas navarros Amaia Remírez y Raúl de la Fuente ganaban así el tercer Goya de sus vidas con el cortometraje documental 'Maldita. A Love Song to Sarajevo', después de los obtenidos en 2014 por 'Minerita', en la misma categoría, y en 2019 con 'Un día más con vida' como mejor película de animación.“ Pasamos nervios, no teníamos nada claro que fuera a pasar esto, y fue un subidón enorme”, apunta Remírez.

Subieron a recoger el premio con Iván Zahínos, director de proyectos de Medicus Mundi Mediterrània y productor de la película. Zahínos y su organización mantienen una relación histórica con Sarajevo y cuando conoció allí al artista Bozo Vreco pensó que era la persona ideal para ilustrar la realidad de la ciudad de hoy, marcada más que por la guerra por el multiculturalismo y las numerosas capas de historia que conviven allí. Ya habían trabajado antes con Kanaki Films (la productora de De la Fuente y Remírez) y así nació el proyecto de 'Maldita. A Love Song to Sarajevo'. Bozo Vroca es el gran protagonista, un artista que a pesar de su origen serbio se instaló en Sarajevo y modernizó la música tradicional de la Sevdah. Con su cuerpo tatutado con distintos alfabetos y una identidad en la que se define como hombre y mujer a la vez, está acompañado en el filme por la pianista catalana Clara Peya. Ni Bozo Vreco ni Clara Peya pudieron asistir a la gala por conciertos que tenían en Amsterdam y Lleida, respectivamente. Les dedicaron el premio y mandaron un pequeño vídeo a Bozo. “Enseguida contestó y estaba muy emocionado”, señala Raúl de la Fuente. “Ya le hemos dicho que tiene que venir por aquí y creo que vendrá, aún dará mucho que hablar”, vaticina De la Fuente.

cedida

En el discurso, Remírez nombró a personas muy importantes que ambos han perdido hace poco, como Iosu Marco, su tío y fundador del grupo de dantzas Larratz; el reportero David Beriáin; Fernando Ansó, fotógrafo de Pamplona, y Nanny Cogorno, artista y payaso argentino. Se da la circunstancia, además, de que en la gala estuvieron con Rosaura Romero, viuda de David Beriáin, y Marias Recarte, una gran amiga del reportero de Artajona, con las que están trabajando en un próximo proyecto documental. “Fue muy bonito compartir la noche con ellas, David nos dejó muchísima huella como profesional y como persona y le echamos mucho de menos”, asegura Remírez. El resto de su intervención giró alrededor de lo que significa 'Maldita', en el que ella se estrena como directora tras diez años trabajando en la producción. “Maldita habla de las guerras, de los conflictos y de cómo los sufren los niños y las personas cuando están en lucha con su identidad o la gente no los acepta como son”, apunta.

A partir de ahora dirigirán más cosas juntos. “No todas, pero dirigiremos juntos, de hecho tenemos una película que se llama 'Bayo, Bayo, Baby' que codirigimos. Amaia siempre ha estado muy vinculada a la parte creativa de lo que hacíamos y nos damos cuenta que era justo que fuera reconocido su trabajo creativo tan directo”, explica De la Fuente.

Además, éste también es un proyecto especial por este tercer Goya. “Tener tres genera muchísima, muchísima alegría; no es algo que asumas como normal. Yo sé lo complicado que es esto y a veces no me lo creo, aquí estoy, en Sevilla, a punto de volver a Pamplona, y aún me cuesta creerlo”, apuntaba De la Fuente.

Una vez que la palabra 'Maldita' retumbó en el auditorio los kanakis respiraron. “Es un antes y un después, porque estás pensando que a lo mejor tienes que subir, que a lo mejor no lo tienes bien preparado porque hay que ser breve y hacerlo bien... y después la alegría y el relajo y estar con Raúl ahí detrás es bestial”, señala Remírez. La celebración se alargó hasta altas horas de la mañana, todo lo que pudieron, según admiten. De la Fuente destaca el encuentro que tuvieron con Fermín Muguruza, nominado a película de animación, ya que tienen una relación de años a través de varios proyectos. “Había recibido duros ataques por parte de Vox y lo citamos en la gala; fue bonito darnos un abrazo cuando nos encontramos en la fiesta, él estaba muy emocionado”, señala.

kanaki films

'Maldita' era además para ellos la vuelta al ruedo después un periodo extraño, en el que la pandemia paralizó todo y luego parecía que a los proyectos les costaba salir. “Hacía mucho tiempo que no terminábamos nada, cuando estrenamos 'Maldita' arrancó super bien en la Semana de Cine de Medina del Campo, que fue otro de los recordatorios que hicimos en los agradecimientos; lo primero que terminas en tanto tiempo y volver a estar ahí y ganarlo... ¿qué puede ser mejor?”, se pregunta Ramírez, que quiere también dar las gracias a la Navarra Film Industry por el apoyo recibido. “Cada vez más las regiones y comunidades están dando más apoyo al cine y Navarra ha dado un paso importante este año”, asegura.

Además, Sevilla se ha convertido en una ciudad fetiche para ellos. La anterior vez que se celebraron allí los Goya ganaron el premio a la mejor película de animación por Un día más con vida, con la que ganaron también el Premio del Cine Europeo en la gala de 2018, celebrada en... Sevilla. “Es una ciudad que nos ha dado suerte siempre”, asegura De la Fuente.