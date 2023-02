Los navarros Remírez y De la Fuente ganan el Goya en una gala dominada por 'As bestas'

Amaia Remírez y Raúl de la Fuente ganaron este sábado en Sevilla el Goya al mejor cortometraje documental por Maldita. A Love Song to Sarajevo. Es el tercer premio de la Academia que gana la pareja navarra y su productora Kanaki Films, en esta ocasión gracias al retrato que hacen de Bozo Vreco, un artista fascinante de los Balcanes, y a la historia de amor entre dos ciudades, Sarajevo y Barcelona. “Cada película que hacemos nos confronta con una parte de nuestra historia personal y para mí, que después de diez años de productora la he codirigido, siento que esta película me ha hecho crecer”, dijo Remírez, que entre otras personas dedicó el premio a David Beriáin. “Maldita sea la guerra de los políticos contra los inocentes, maldita los que tienen que luchar para ser aceptados”, apuntó la directora y productora.

No hubo tanta suerte con las demás nominadas navarras. El Goya al mejor corto de animación, por el que competía la producción navarra Amanece la noche más larga, dirigido por Carlos Fernández de Vigo y Lorena Ares, del estudio Dr. Platypus and Ms. Wombat, fue a parar a la producción vasca Loop. Tampoco pudo ser con el premio al mejor largometraje de animación, al que aspiraba Inspector Sun y la maldición de la viuda negra, dirigido por Julio Soto y el estudio The Thinklab. El premio se lo llevó Unicorn Wars. Félix Viscarret y David Muñoz tampoco pudieron hacerse con el Goya a mejor guion adaptado por No mires a los ojos, ya que el premio fue para Isaki Lacuesta, Fran Araujo e Isa campo por Un año. Una noche, la película ambientada en la matanza de la sala Bataclan de París.

LA NOCHE DE SOROGOYEN

La gran triunfadora de la 37 gala del cine español fue As Bestas de Rodrigo Sorogoyen, con 9 Goyas. Las bestias gallegas se hicieron con el premio a la mejor película y el premio al director para Rodrigo Sorogoyen. “El año ha sido increíble”, dijo el realizador madrileño, quien censuró el proyecto de cuatro grandes parques eólicos que están planeados en la zona del rodaje, en Sabucedo. “Energía eólica sí, pero no así”, apuntó. La película además se hizo con el premio al guion original para el propio Sorogoyen e Isabel Peña, quien dio las gracias a Margo Pool, la mujer que ha inspirado esta historia y por la lección que da de vivir sin odio. El francés Denis Ménochet ganó el premio a mejor actor protagonista y bromeó con que tendría que mudarse a España por el cariño que está recibiendo y afirmó que la película es “un homenaje a la fuerza y el amor de las mujeres frente a la locura de los hombres”. Luis Zahera ganó por su parte el premio al actor de reparto. “Siempre quise rodar un western, siempre quise matar un francés”, bromeó al recibir su premio. La película también obtuvo la película el premio al mejor sonido, el de fotografía, música original y el de montaje, que fue entregado por la montadora navarra Julia Juániz junto con el actor Álex Gonzalez.

EFE

Le siguió en número de premios Modelo 77, de Alberto Rodríguez, que se llevó cinco premios, de los considerados técnicos: el de mejor maquillaje y peluquería, el de efectos especiales, el de dirección de arte, vestuario, dirección de producción.

Cinco lobitos hizo valor la calidad de sus actrices. Laia Costa ganó el Goya de actriz protagonista. “En estos meses mucha gente se nos ha acercado diciendo que después de ver la película han sentido la necesidad de llamar a sus seres queridos; ojalá estos premios sirvan para que más gente vea Cinco lobitos y esas llamadas se hagan”, dijo. Susi Sánchez, su madre en la ficción, ganó el premio a la mejor actriz de reparto. “Esta película nos ha dado mucha alegría y muchas fuerzas a las mujeres, no solo a las de la película”, dijo y pidió abrir más puertas a la igualdad entre hombres y mujeres. La película brindó también el Goya a la mejor dirección novel para Alauda Ruiz de Azua.

Cerdita tuvo que conformarse con el premio a la actriz revelación para Laura Galán, que interpreta a una chica con sobrepeso a la que el bullying se le convierte en terror. “Se lo dedico a todos los chicos y chicas que sufren como mi Sara, recordad que vosotros no tenéis la culpa, no hay nada malo en vosotros y vosotras”, dijo al recoger el premio.

Telmo Irureta, por su parte, recogió el premio al mejor actor revelación de manos de su tía, Elena Irureta, por su papel en La consagración de la primavera. Entre las distintas personas a las que dio las gracias mencionó a su personaje David por poner sobre la mesa el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad. “Nosotros también existimos y nosotros también follamos”, apuntó Irureta, que pidió un “cine más inclusivo con cuerpos de todo tipo”.

La gran derrotada de la noche fue Alcarràs, de Clara Simón, que a pesar de haber ganado la Berlinale se fue de Sevilla con las manos vacías .Joaquín Sabina y Leiva ganaron con Sintiéndolo mucho el Goya a la mejor canción. El mejor documental resultó ser Labordeta, un hombre sin más, de Gaizka Urresti.

Agencia Efe

RECUERDO A CARLOS SAURA

La figura de Carlos Saura estuvo presente desde el primer segundo de la ceremonia, cuando el cantante Manuel Carrasco dio la bienvenida interpretando el machadiano Cantares de Serrat y se le fueron añadiendo varios actores y actrices a su lado. Carmen Maura salió con el Goya de Honor que estaba previsto entregar al cineasta hasta un día antes, cuando falleció a los 91 años. Maura relató anécdotas del rodaje de ¡Ay, Carmela! y entregó el galardón a la viuda de Saura, Eulalia Ramón, y a sus hijos Antonio y Ana. La ovación se alargó varios minutos en los que se pudo ver a varios presentes muy emocionados. “Nuestro padre se fue ayer trabajando hasta el último minuto”, dijo Ana Saura. Antonio reivindicó a las cuatro mujeres que vivieron con su padre y que hicieron de él la persona que fue. Eulalia Ramón leyó un mensaje que le había dictado Saura unos días antes, en el que daba las gracias a su cuidadora Elsa y al personal sanitario que le atendió en sus últimos días. “La sanidad pública se merece que la cuiden tal y como el personal de la sanidad pública nos cuida a nosotros”, dijo Eulalia Ramón. En ese mensaje póstumo Saura se declaraba muy afortunado por su vida. “Estaré feliz si el cine que he hecho ha sumado algo de inspiración a la brillante generación de directores y directoras de hoy”, transmitió Ramón en nombre de su pareja. “Siempre dije que la imaginación es más rápida que la velocidad de la luz”, añadió.