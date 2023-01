Tefi de Paz rescata la desaparición de un circo en Lodosa en 1936

1936 en El circo italiano Anastasini estaba recorriendo varias ciudades españolas y aquel fatídico día recaló en la localidad navarra, donde le sorprendió el estallido de la Guerra Civil. “Actuaron ante unos militares que estaban borrachos y después de la función, huyeron. Desapareció una ‘troupe’ de unos 50 artistas y trabajadores. Lo abandonaron todo: la carpa, los camiones, los animales...”, relata la actriz navarra Tefi de Paz, que rescata este “historión” en su nueva propuesta de ambientación circense, Las maravillas de Júpiter. Sucedió el 18 de julio deen Lodosa estaba recorriendo varias ciudades españolas y aquel fatídico día recaló en la localidad navarra, donde le sorprendió el estallido de la Guerra Civil. “Actuaron ante unos militares que estaban borrachos y después de la función, huyeron.. Lo abandonaron todo: la carpa, los camiones, los animales...”, relata la actriz navarra, que rescata este “historión” en su nueva propuesta de ambientación circense,

Tras haber logrado un gran éxito con La reina del Arga -montaje en el que narra la asombrosa vida de la funambulista pamplonesa Remigia Echarren-, Tefi de Paz estrena este martes una obra que representará dentro de una “caravana-teatro”. Será dentro del festival de literatura infantil Brif Braf Bruf que se celebra estos días en la Txantrea: a partir de las 17.30 horas, el patio de Salesianas albergará la caravana dorada a la que accederán los espectadores que quieran entrar en el mundo de Las maravillas de Júpiter.

Apoyándose en diferentes objetos, Tefi de Paz será la única protagonista de un “pequeño teatro lleno de historias grandes” en pases que tendrán lugar cada 30 minutos. El interior de la caravana ha sido acondicionado para acoger a grupos de unas 20 personas para un espectáculo de 15 minutos de duración.

Al igual que ha hecho con La reina del Arga, la actriz navarra une memoria histórica y teatro de objetos en un montaje que bebe de la estética del circo y aborda temas como la muerte y la guerra. El sobrecogedor episodio del Circo Anastasini le ha llevado a indagar en estos hechos.

Fue en 1948 cuando un niño llamado Eliseo encontró restos humanos y varios cráneos de niños y adultos en una parcela entre Larraga y Lerín. “Él encontró los restos de 15 cadáveres. Se cree que eran parte de los integrantes del Circo Anastasini. Se quedaron con los artistas para explotarles y al resto los asesinaron”, cuenta Tefi de Paz.

En su investigación, la actriz ha logrado contactar con uno de los supervivientes, Renato Anastasini. “Él tenía 3 años cuando estaba en Lodosa y ahora vive en Florida. Huyeron de España a Portugal y después se marcharon a Estados Unidos. En el espectáculo cito a Renato”, detalla.

Para narrar Las maravillas de Júpiter, Tefi de Paz se mostrará totalmente vestida de negro y con un creativo tocado de flores, una creación de la diseñadora navarra Edurne Ibáñez. “Represento a una plañidera. Me he inspirado en la estética de Tim Burton. Yo nací el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y siempre he sentido una conexión con el más allá”, explica.

PROYECTO DE TEATRO AMBULANTE

El título del espectáculo se inspira en el Teatro Júpiter, una colección de marionetas autómatas con las que una familia de Nalda (La Rioja) recorrió toda España. “Me gusta el concepto de los titiriteros que iban en carro de pueblo en pueblo, algo que Lorca también hizo con La Barraca. Quiero llegar a los lugares donde no hay teatros al uso y actuar en todo tipo de sitios: la plaza del pueblo, el patio de un colegio... Cualquier sitio puede ser teatralizable”, asegura.

Además, la caravana ha sido acondicionada para cualquier época del año: “Tenemos aire acondicionado y calefacción. También hemos montado placas solares”, detalla sobre su caravana-teatro, que ha exigido una inversión de 60.000 euros.

La actriz también quiere llevar esta historia a Lodosa: “Queremos llegar a los institutos y contarles esta historia”. En junio, la caravana de Las maravillas de Júpiter también aparcará junto al Gayarre, donde ofrecerá una veintena de pases. El proyecto ha recibido el apoyo del Gobierno de Navarra (30.000 euros), el INAEM (15.000 euros) y el Gayarre (7.000 euros).

+ Las maravillas de Júpiter. Este martes a partir de las 17:30 horas en el patio de Salesianas de la Txantrea (entrada por la Plaza 1º de Mayo). Hay que retirar invitación en las casetas de información (Plaza del Euskera y Plaza Arriurdiñeta,, desde las 17:00 horas).

El premio FETEN, un salto al circuito nacional

En febrero de 2022, Tefi de Paz ganó el premio FETEN a la mejor interpretación por La reina del Arga. “Ha sido como el despegue: pasar de artista foral a nacional”, valora. “Creo que he encontrado mi fórmula: teatro de objetos y rescatar historias”. El 28 de marzo, La reina del Arga llegará al madrileño Circo Price. Antes recorrerá Alicante, Torrelavega, Santander, Tenerife e Ibiza en su imparable gira, que ya alcanza las 200 representaciones desde su estreno en abril de 2021: “Estoy sorprendida del bombazo que ha pegado la Remigia”.