Baño de nostalgia en el Navarra Arena con el concierto de ‘Yo Fui a EGB’

Pamplona vive este sábado un día lluvioso y frío. Muy frío. De esos de no salir de casa si no es imprescindible. Sin embargo, varios miles de personas ataviadas con una amplia gama de capuchas y paraguas se han resistido a las inclemencias meteorológicas para acudir a su cita en el Navarra Arena, donde tiene lugar el comienzo de la edición 2022/23 de la gira 'Yo Fui a EGB'.

Varios grupos y artistas populares de las décadas de los 80 y los 90, como Sabrina, Tahúres Zurdos, Seguridad Social, La Frontera y Chimo Bayo, entre otros, hacen las delicias de una multitud de nostálgicos que, durante unas seis horas, revivirá los mayores éxitos de su infancia y adolescencia. Una fiesta en la que también está presente el recuerdo de Michael Jackson, Queen, Dirty Dancing y Grease, con actor, director, humorista y presentador de televisión José Corbacho como maestro de ceremonias.

Aunque el espectáculo comenzó a las 19 horas y las puertas del recinto permanecieron cerradas hasta 45 minutos antes, Sara Celorrio (1978), Estíbaliz Ruiz (1979) y el grupo de vecinos de Rada que les acompañaban comenzaron a hacer fila a las 16.50 horas. De hecho, fueron las primeras en colocarse en la puerta de acceso a la grada del Arena. “Nos vamos a poner cerca porque la última vez estuvimos muy lejos”, avisa Ruiz, quien recuerda la EGB como una época “muy buena”. “Increíble”, apostilla Celorrio. El festival de 'Yo Fui a EGB' no es solo música, sino que también “recuerda los dibujos animados de aquella época, los programas de televisión, los anuncios... con eso la gente se viene arriba”, asegura Ruiz. “Hay muchas cosas que han perdurado en el tiempo y todavía siguen estando de moda”, concluye Celorrio.

El mismo entusiasmo mostraron Beatriz Chandía (Zizur, 1981) y las hermanas Muskilda (Lumbier, 1979) y Lorea Echeverría (Lumbier, 1988). “Hemos venido a revivir y a sentirnos un poco viejas”, afirma Chandía, quien reivindica que “la música buena es la de nuestra época”. “Son canciones que recuerdas toda la vida. Por muchos años que hayan pasado, se siguen escuchando en las verbenas”, asegura Lorea Echeverría, quien a pesar de no haber cursado EGB, no dudó en acudir al concierto que reunió a varios de los grupos que su hermana y ella llevan escuchando desde que eran pequeñas.

Esos mismos artistas son los que Marc Pons (2004), natural de Barcelona, reproduce en su dispositivo móvil habitualmente. “Mi padre me ha inculcado el rock y el pop de los años 80 y 90. Aunque también me gusta el reguetón para salir de fiesta”, se ríe Pons, quien no ha conseguido trasladar sus gustos musicales a su grupo de amigos. Destaca los ritmos de la música que se escuchó anoche en el Arena: “Las canciones de rock son muy diferentes entre sí, me gusta tocarlas en la guitarra. Hace poco he aprendido 'Mil calles llevan hacia ti', de La Guardia, y 'El límite', de La Frontera”.