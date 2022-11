próximo 11 de febrero, según ha anunciado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Diez producciones de Navarra se encuentran entre las candidatas a los Premios Goya 2023, cuya gala se celebrará en Sevilla el, según ha anunciado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Las nominaciones se anunciarán en la sede de la Academia el jueves 1 de diciembre. En total, optan 165 películas españolas estrenadas en España entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, informa la Navarra Film Industry en un comunicado.

En el caso de Navarra, optan a los Goya cinco largometrajes de ficción (Aquí y ahora, vida; El comensal; La pasajera; Mama no enRedes; No mires a los ojos), dos largometrajes documentales (Ama-das y Emilia), un largometraje de animación (Inspector Sun y la maldición de la viuda negra), un cortometraje de animación (Amanece la noche más larga) y un cortometraje documental (Maldita. A Love Song to Sarajevo).