El cine de Oskar Alegria deambula por Pamplona rastreando los ecos del 72

Oskar Alegria se estaba gestando en el vientre de su madre cuando tuvieron lugar los Encuentros del 72 en Pamplona pero años después, cuando ha preguntado a la gente que los vivió cómo los recordaban, le ha sorprendido que más de uno le contestara: “¡Ah, sí, aquella vez que nos impidieron el paso!” La memoria de estos testigos rescataba, sin acertar a nombrar las Estructuras tubulares de Isidoro Valcárcel Medina, la instalación que este artista montó en el Paseo de Sarasate y que, efectivamente, les interrumpía el paso por allí. “El Paseo de Sarasate se convirtió en una pausa”, resume Alegria.

Ahora, con el encargo de elaborar una propuesta para conmemorar los cincuenta años de los Encuentros, alguna idea que según le indicaron no debía repetir nada de entonces, pero sí que tuviera ecos de aquello, el cineasta navarro ha fundado su Oficina de cine errante, que ofrecerá al público pamplonés un cine que también incluirá pausas. “Aprovechando el arma del cine y poniéndole ingredientes que estuvieron muy presentes en los Encuentros, como fue lo callejero, lo ambulante y lo aleatorio, hemos creado esta oficina”, explica Alegria. Las proyecciones en este cine no sólo se hacen al aire libre, sino que se mueven por la ciudad. “Sabemos dónde empiezan pero no dónde terminan”, explica Alegria.

Se trata, explica el director, de llevar el desarrollo artístico hasta la última etapa del cine. “El cine tiene unas etapas creativas que son el rodaje, la edición, montaje, postproducción... pero casi nunca se lleva el desarrollo artístico al momento de la proyección”, apunta. “Nosotros rompemos eso gracias a las nuevas tecnologías, tú tienes un proyector autónomo que lo llevas en tu mano y desaparece todo eso de que la pantalla y el público tengan que ser estáticos; la proyección camina y el público camina detrás de la proyección”, añade.

Oficina de Cine Errante

La oficina tiene cuatro empleados en plantilla: Alicia Otaegui, Estefanía García-Caro, Elías Alegria y el propio Oskar Alegria, que no quiere desvelar cómo lo harán exactamente, sólo avanza que se irán metiendo por la ciudad.

¿Y cuál será la cartelera? Serán cuatro días, con cuatro sesiones distintas, siempre a partir de las 20.30 horas. Alegria avanza que algunas de las proyecciones supondrán la interrupción de un paso de la calle, esta vez de mano del cine. Así, hoy la primera sesión partirá del Rincón de San Nicolás, dedicada a John Cage, una de las grandes figuras de los Encuentros del 72 . “Él mismo recorrió esas calles del Casco Antiguo, sabemos el paseo que hizo y queremos hacer un paseo muy similar tras sus pasos”, explica Alegría. Para la segunda sesión, mañana, la cita es en la calle Descalzos, 7. Se proyectará una breve película que rodó en París con Esther Ferrer dando la vuelta a una manzana. “Vamos a intentar dar la misma vuelta en una manzana de Pamplona”, apunta Alegria. El tercero, el miércoles 12, está dedicado a Isidoro Valcárcel Medina, que presentó en los Encuentros la película La Celosía. “Hemos hablado con él para hacer una relectura”, añade. La proyección arrancará en la calle Ansoleaga, 29. Por último, el martes 18 será el lugar desde el que parta la sesión sobre los hermanos Artze. Será un homenaje póstumo a estos txalapartaris, que protagonizaron un concierto en el 72. “Hemos localizado la txalaparta que tocaron en los Encuentros en un garage de Usurbil y hemos hecho una pequeña película en torno a ella”, apunta Alegria.

Saben la hora de inicio pero no de final. El cine errante puede improvisar el recorrido o en una esquina tirar por otro lado. También puede salir todo mal, admite su promotor. “Si no pudiera salir mal yo creo que no estaríamos haciendo un homenaje a los Encuentros”, añade.