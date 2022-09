Jaime Vallaure, artista: "El arte permite pensar desde otro lugar"

En sus tarjetas de visita Jaime Vallaure bien podría poner “artista poliédrico”. Tiene una editorial, Entreascuas, que fundó en 2002 para publicar '2.000 d. de J.C.', de Isidoro Valcárcel Medina, un libro extensísimo que nadie se atrevía a editar. Hace trabajos de performance, algunos en solitario y otros con Los Torreznos, el grupo que forma con Rafael Lamata. También desarrolla trabajo plástico, de pintura y de dibujo... Son, explica, distintas maneras de poner el pensamiento en acción: “Al final el arte no es tanto un territorio de compartimentos cerrados sino que es una casa y tú vas entrando y saliendo de las habitaciones”, dice.

¿Se considera mapamundista?

Un poco, sí. De repente tiene uno personas cercas con las que conecta, aunque esté muy lejos.

Ofrece el sábado una charla performativa, ¿qué es exactamente?

Una especie de broma irónica. No me apetecía que se llamara performance porque las performances te colocan en un lugar particular. Me apetecía abrir el género a una cosa más extraña. De hecho gran parte tiene que ver con lo que implica hablar en público, charlar, desarrollar un discurso colectivo.

Se titula 'Tronar y hacer vibrar la membrana del mundo'. Desde luego el título es sugerente.

Tiene que ver con esa necesidad de despertar. El trueno tiene la capacidad de generar inquietud en el ser humano porque parece algo sobrenatural, no puede con él, tiene que aceptarlo e integrarlo. Tiene esta capacidad de hacer retumbar la Tierra y remover lo que está sedimentado.

¿Despertar, dice, porque ve el mundo dormido ahora mismo?

El punto de partida es que en 2020 hemos entrado en otra era. En realidad el siglo XXI empezó con el origen de la pandemia y en estos dos años que llevamos de deriva lo único que hemos hecho es mirar atrás y crear un puente con lo que teníamos. Es un error garrafal, otro más, que cometemos cíclicamente los humanos. Esa capacidad que tiene el arte de inquietar, remover y de sublevar me parece hoy más fundamental que nunca.

¿La gente que vaya al Museo de Navarra qué se va a encontrar?

Puede ser algo que no hayan visto muchas veces, es una experiencia sensorial intensa, vamos a remover pensamiento y va a ser una experiencia colectiva en la que voy a intentar transmitir esa sensación de que necesitamos despertarnos, y empezar a pensar que la vida que hemos tenido hasta ahora posiblemente no nos valga y tengamos que empezar a pensarla de otra manera. No es una charla científica, ni religiosa, ni psicológica. Es una pieza artística. Lo interesante del arte es que te permite usar mecanismos, sistemas, estrategias, espejismos que te hacen poder pensar desde otro lugar.

¿Por dónde cree que deberíamos encauzar esta nueva era?

Parto de la base que igual que hay un cambio de era hemos dejado de tener futuro. En la época anterior por el hecho de poder imaginar un futuro no significaba que el mundo fuera mejor. No tener futuro ahora implica pensar desde el presente, un presente continuo. No podemos imaginar un futuro porque tenemos que solucionar el presente.

El paso del tiempo y su influencia en el cuerpo es una de las preocupaciones de su trabajo. ¿Es a raíz de llegar a cierta edad?

En 2015, cuando cumplí 50 años, me di cuenta que había llegado a la mitad de mi vida. A partir de entonces empecé a hacer un trabajo por año pensando lo que significa transitar la otra mitad de tu vida, sabiendo que pase lo que pase vas a vivir menos.

Lo que se conoce como dar la vuelta al jamón.

[Risas] Sí. Es un momento en el que es importante repensarse, hay menos urgencia, hay otra relación con el cuerpo porque empieza a ser algo problemático. Ese conflicto entre mente y cuerpo es importante pensarla en nuestros días y desde el pensamiento artístico. Además vivimos en una época donde la juventud, el cuerpo terso, es la cúspide de la belleza. Yo no lo creo. Creo que podemos repensar el cuerpo. Un trabajo que piensa un cuerpo a partir de los 50, un cuerpo que deja de ser deseado, me parece que es clave en nuestros días.

Otra obra suya de título sugerente es '223 meses en la Tierra sin tomar una gota de Coca Cola'.

Hace veintitrés años decidí que dejaba de tomar Coca Cola como acto artístico. Cada X tiempo voy editando postales que voy dejando de forma anónima en los coches, buzoneo... donde explico que llevo tantos meses sin tomarla. El artista en última instancia es el que tiene la potestad de decidir qué es arte y qué no. Es un poco el caballo de batalla del arte en el siglo XX. En el caso de la Coca Cola me parecía un error tomarme algo sin querer tomarlo. Es decir, que fuera fruto de una influencia de los medios. De repente, un día vi la trampa de esa especie de decisión que no es tuya, y decidí como un acto artístico, aunque también político, llevarlo hasta las últimas consecuencias.

¿El humor es una buena herramienta para la práctica artística?

Es fundamental. Perder el humor es perder la gracia, la posibilidad de abrirte a mucha más gente. Lo que estás diciendo es algo en lo que crees pero también crees en la posibilidad de que pueda ser de otra forma. El humor nos permite reírnos de nosotros mismos, reírnos con otros y crear una energía cómplice que nos permita abordar temas trascendentales que de otra forma sería muy difícil, porque podría ser traumático.