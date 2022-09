La gira de despedida de Roger Waters recalará en Barcelona y Madrid

Roger Waters actuará el 21 de marzo de 2023 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y los días 23 y 24 del mismo mes en el Wizink Center de Madrid, dentro de la gira de despedida 'This is not a drill tour', según ha informado este viernes Live Nation. actuará el 21 de marzo de 2023 en ely los días 23 y 24 del mismo mes en el, dentro de la gira de despedida 'This is not a drill tour', según ha informado este viernes

El cofundador de Pink Floyd, que ya ha presentado este espectáculo en Estados Unidos y Canadá con 43 conciertos en 33 ciudades, recalará en Europa con 41 recitales más, tres en España.

La gira cuenta con un escenario de 360 grados y un juego de proyecciones audiovisuales que ha sido muy aclamado durante su paso por Norteamérica.

Temas clásicos de Pink Floyd y material compuesto en solitario forman parte del repertorio de esta tanda de conciertos con los que el artista británico se despide de los escenarios a sus 79 años de edad.

'This Is Not A Drill' denuncia "la distopía corporativa en la que sobrevivimos", según sus organizadores, y es "una llamada a la acción para amar, proteger y compartir nuestro precioso y precario planeta y hogar".