La música soul regresa a Pamplona los días 8, 9 y 10 de septiembre de la mano del festival Beltza Weekend

Vuelve el festival Beltza Weekend dedicado al soul, rhythm&blues y los sonidos de raíz jamaicana tras dos años de obligado parón desde la celebración de su última edición en 2019.

Gautxoriak Soul Club, impulsora del festival, en colaboración con la La asociación sin ánimo de lucro, impulsora del festival, en colaboración con la sala Zentral , retoma el festival donde lo dejó, sin variar su filosofía y con las mismas ganas de seguir agitando y aportando su granito de arena a la escena de música negra de la ciudad.

En esta ocasión toca celebrar la cuarta edición, que será los días 8, 9 y 10 de septiembre en Pamplona-Iruña, con seis conciertos protagonizados por Alexis Evans, el músico de Soul más cool y estiloso de Burdeos (Francia); el cantante londinense Alpheusa; Tito Ramírez y los divertidísimos Retrovisores.

A los cabezas de cartel, que actuarán en la sala Zentral y aledaños, se suman Shake!, que acercan su soul & early rock and roll al Mesón del Caballo Blanco, y la banda de blues de Pamplona de reciente creación, Free Lane, que tocará en la sala Rockcollection.

Al igual que en las ediciones anteriores, la programación contará con DJs de música negra distribuidos por varios locales de la ciudad que pincharán de jueves a sábado de madrugada y en horario de tarde y noche, así como una programación paralela que incluirá un concierto infantil preparado ad hoc para el festival de la mano de Musas y Fusas, una exposición de pintura del artista vitoriano Fer Mirrors, y la proyección del aclamado documental Summer of Soul en la Filmoteca de Navarra.

EL FESTIVAL

El festival Beltza Weekend, dedicado al soul, al rhythm&blues y los sonidos de raíz jamaicana, nació en 2017 con el objetivo de convertirse en una cita anual en el calendario cultural y musical de Pamplona. Tras tres ediciones, el festival logró asentarse en el circuito de música negra gracias a una programación de calidad y coherente compuesta por bandas internacionales del primer nivel.

En 2020, cuando ya tenía toda la programación cerrada, el Beltza Weekend se suspendió por la crisis sanitaria derivada de la covid-19, y este año retoma la cuarta edición, que tuvo que suspenderse en 2020.

Por el festival Beltza Weekend, cuyas tres primeras ediciones han cosechado un notable éxito de público y crítica, han pasado grupos y artistas legendarios como Lee Fields, Roy Ellis o Michelle David, o propuestas más actuales como MFC Chicken, Hanna Williams & The Affirmations, The Uppertones, The Excitements, The Limboos, King Salami & The Cumberland 3, Sister Cookie o The Beat From Palookaville y Aretha Soul Divas & Silverbacks, entre otros muchos.

FREE LANE

Jueves 8 de septiembre, 21:00 horas. Sala Rockcollection

Free Lane se forma en Pamplona-Iruña en verano del 2020 por músicos de gran trayectoria profesional, entre los que se encuentran Txuma Flamarique o la cantante tinerfeña Patricia Grehan. La banda recopila temas de culto del blues americano, dándole su toque personal fruto de su dilatado equipaje y mil batallas sobre los escenarios. Una banda de músicos profesionales que desgrana un repertorio compuesto por insignes nombres del blues, como Koko Taylor, Albert Collins, Stevie Ray Vaughan, Buddy Guy, Etta James, Lucki Peterson, Robben Ford, etc…

TITO RAMÍREZ

Viernes 9 de septiembre, 20:00 horas. Sala Zentral

La identidad del Tito Ramírez se esconde tras un antifaz, o de unas gafas de sol, según el caso. De él se ha dicho que es “The Kink of Mambo”, “The Prince of Popcorn” o “The Boogaloo Caesar”. Lo cierto es que Tito Ramírez pervierte ritmos caribeños como el Mambo, Boogaloo o Cha Cha Cha y los pasa por la batidora del Rhythm & Blues y el Soul.

Tito Ramírez salió a la luz con el álbum The Kink of Mambo, publicado en 2019. El disco fue un éxito dentro de la escena underground Soul y R&B internacional, convirtiéndolo en todo un referente. Ahora y después de un tiempo sin publicar nada nuevo (exceptuando su colaboración con Manny Bowsmound en la canción El Golpe), Tito vuelve con con dos nuevas canciones: Culpable (Guilty was the Bugaloop) y Diablo. Boogaloo y Latin Soul para almas descarriadas. Dos adelantos del que será su nuevo disco de estudio que publicará Antifaz Records junto a El Volcán Música.

ALEXIS EVANS

Viernes 9 de septiembre, 21:30 horas. Sala Zentral

Ni siquiera ha sobrepasado la treintena, pero este chico tiene más poso que el mejor de los caldos de Burdeos. Alexis Evans vendría a ser un vino joven con la textura de un gran reserva, si se nos permite. De este chico anglo-francés se ha dicho que es un “niño prodigio del Soul”, calificativo que, por supuesto, vamos a refrendar. Es productor, compositor e intérprete y en su haber tiene dos LPs: su debut Girl Bait (2016) y I've Come A Long Way, publicado en 2019 bajo el sello Record Kicks, un cabernet sauvignon macerado con el mejor y más honesto deep soul y rhythm and blues. También ha publicado dos singles, el primero de los cuales no tardó en agotarse, y ha girado por toda Europa: Francia, Inglaterra, Gales, Suiza…

SHAKE!

Sábado 10 de septiembre, 13:00 horas. Mesón del Caballo Blanco

Shake! es una banda barcelonesa de soul/rhythm & blues and early r'n'r liderada por "Martillo" Fontana que cuenta con un show explosivo. Fuertemente influenciados por el espíritu del soul sureño de la época dorada de Stax/Volt/Atlantic, así como del r'n'r primigenio, a lo largo de su carrera Shake! ha ofrecido numerosos conciertos y ha grabado dos LPs.

ALPHEUS & THE MIGHTY MEGATONS

Sábado 10 de septiembre, 18:30 horas. Terraza de la Plaza de los Burgos - Zentral

Londinense hijo de jamaicanos, Alpheus es un cantante de ska, early reggae y rocksteady con media docena de discos en su haber, el último de los cuales, The Victory, vio la luz en 2020. En este trabajo se pueden escuchar letras coherentes, positivas y con mucho sentido interpretadas con la fuerza y suavidad propias de Alpheus. Se trata de 11 temas propios, compuestos por el productor Roberto Sánchez, con quien ha trabajado en numerosas ocasiones, y magníficamente ejecutados por la Lone Ark Riddim Force, grabado en A-Lone Ark Muzik Studio en Santander, Cantabria.

Alpheus ha tocado en grandes estivales europeos como Garance, Rototom Sunsplash, Montreux Jazz, Reggae Sun Ska, Reggae Geel, etc. A Pamplona traerá un arsenal de enormes canciones de ska y Rocksteady acompañado por la infalible banda madrileña The Mighty Megatons liderada por Rudy King, y dos coristas londinenes.

LOS RETROVISORES

Sábado 10 de septiembre, 20:15 horas. Terraza de la Plaza de los Burgos - Zentral

Los Retrovisores son una banda única se mire por donde se mire. 10 músic@s sobre el escenario y una sonido propio que orbita entorno a la música Soul, R&B, Beat y Psicodélica desde una vertiente íbera (el autodefinido Sonido Joanic).

Con epicentro en su cuartel general, el barcelonés barrio de Gràcia, la multitudinaria Banda de raíces 60’s viene por primera vez a Pamplona-Iruña. Así que... ¡Fiestón asegurado!

Tras una larga militancia, curtidos en múltiples conciertos y giras y con 5 referencias discográficas editadas, todas ellas ya agotadas y que han sido la delicia de colectores y djs europeos, los Retrovisores llegan con ganas de volver a arrasar un escenario con hitazos como: "Mentiras", "Me olvide de ti", "Un, dos, tres" o "Tus ganas de huir". Ahí es nada.

SESIONES DJ

Jueves 8, viernes 9 y sábado 10 a partir de las 23:00 horas Bar Keops, Bar Baccara

La programación contará con los mejores selectores y selectoras de música negra que pincharán las noches del viernes y sábado, en riguroso vinilo, en los bares Baccara C/Tejería 40) y Keops (C/Compañía), que este año se estrenan como sedes del festival. Entre los DJs de este año contamos con Alex Aguayo (Vitoria-Gasteiz), Laura aka Sister Lau (Valencia), The NameSakes (Vitoria-Gasteiz), Eneko-Naken (Sangüesa-Zangoza), y los locales Sir Pat, Vinilo Terrible, Josetxo Da Bal, Xabi Bang Bang, Iban Masterman y Sr Lobo, entre otros.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

El festival se completa con una programación cultural que tiene como objetivo ahondar no sólo en las músicas negras, sino también en la historia, origen, estética, cultura y contexto social en que se desarrollan estas. Además, mediante estas actividades Beltza Weekend quiere extender su programación a otros centros culturales de la ciudad y abarcar otras artes y franjas de edad, enriqueciendo la oferta que el festival ofrece a Pamplona.

- Expo ‘Black or White’ - Fernando Mirrrors

Desde el 5 de septiembre en el Civivox Condestable

- Concierto Didáctico - Musas y Fusas: La Historia del Soul

Sábado 10 de septiembre, 12:00 horas. Palacio del Condestable

Actividad familiar. Gratis.

Los conciertos de entrada o abono tendrán lugar el jueves y viernes en la sala Zentral, mientras que los gratuitos serán el sábado al mediodía en el Mesón del Caballo Blanco (Shake!) y el jueves en Rockcollection (Free Lane).

Las entradas y abonos se pueden adquirir online en la web Musikaze: https://bit.ly/Beltzaweekend2022.

También se pueden adquirir abonos físicos (sin gastos de gestión) en el Bar Keops hasta el jueves día 8 y en Slide Shop hasta el viernes 9 al mediodía.

TODA LA PROGRAMACIÓN POR DÍAS Y HORARIOS

Viernes 2 de septiembre

Proyección del Documental ‘Summer of Soul’

Filmoteca de Navarra

19:30 horas

3 euros

Lunes 5 de septiembre

Exposición ‘Black or White’ - Fernando Mirrrors (Vitoria-Gasteiz)

Palacio del Condestable

Inauguración: 11:30 h

Jueves 8 de septiembre

Concierto Free Lane (Iruña)

Sala Rockcollection

Apertura de puertas: 20:00 h | Comienzo: 21:00 h

Entrada gratuita

Viernes 9 de septiembre

Concierto Alexis Evans (Burdeos) + Tito Ramírez (Madrid)

Sala Zentral

Apertura de puertas: 19:30 h | Comienzo: 20:00 h

Anticipada: 25 € + gastos | Taquilla: 27 €

Bono dos días: 46 € + gastos de gestión

Venta bonos y entradas: Web Musikaze - https://bit.ly/Beltzaweekend2022 + taquilla

Venta bonos físicos (sin gastos de gestión): Slide Shop y Bar Keops

Sábado 10 de septiembre

Concierto Didáctico – Musas y Fusas: ‘La Historia del Soul’

Palacio del Condestable

Inicio: 12:00 horas.

Actividad familiar. 45 min.

Gratis