Mone Sakihara: "Me gusta que la gente cree su propia historia con mis cuadros"

Saitama (Japón), la artista Mone Sakihara lleva ya 10 años viviendo en el País Vasco, donde ha desarrollado un estilo renovado del arte erótico japonés con ilustraciones a las que, según ha reconocido, prefiere no dotarles de un significado preestablecido, sino que el público “cree su propia historia”. Nacida en 1996 en), la artistalleva ya 10 años viviendo en el País Vasco, donde ha desarrollado un estilo renovado del arte erótico japonés con ilustraciones a las que, según ha reconocido, prefiere no dotarles de un significado preestablecido, sino que el público “cree su propia historia”.

La ilustradora se encuentra estos días en Pamplona para presentar una muestra de sus obras en la exposición 'Zansho', incluida en el XIII Salón del Cómic de Navarra enfocado al cómic de autor y que este año ha decidido hacer un guiño al manga y la cultura japonesa.

P: Cómo están hechas las ilustraciones de su exposición "Zansho"?

R: Me inspiro en el Ukiyo-e, que es una técnica de grabado japonés que se hace con xilografía. Es un trabajo en madera, por eso son colores planos y con poca perspectiva, y no es como el estilo occidental que tiene un punto importante y lo demás es secundario, aquí todo se puede apreciar. Ese es el estilo que cojo, pero la técnica es digital.

P: ¿Qué busca transmitir a través de estas obras?

R: A mi me gusta que la gente cree su propia historia con mis cuadros y me cuente lo que se ha imaginado. No me gusta limitar con lo que yo quiero transmitir, prefiero que la gente aprecie la belleza y la crueldad que hay juntos porque cuando alguien los ve puede pensar “qué bonito”, pero cuando se acerca ve que es algo duro y me gusta que tenga esa sensación, ese choque.

P: ¿Cómo consigue que resulte elegante una escena macabra?

R: Son importantes los colores. Si usas colores pastel y armoniosos la gente capta belleza. También a veces lo acompaño con vegetaciones, me gustan mucho las flores y tomo el significado de esas flores para desarrollar la escena. Esto también es propio del estilo japonés. Como en el sintoísmo cada cosa tiene a dios y un significado, y yo procuro que cada cosa tenga su sentido y no sea solo algo bonito.

P: En varias de las ilustraciones los personajes aparecen escondidos tras mascaras de demonios, ¿qué representan?

R: Son máscaras de teatro tradicional japonés y cada una tiene su historia. En esta exposición está Hannya, que es una mujer enfadada porque la asesinaron y se transforma en oni, un demonio; Tengu, que es un Yokai, un monstruo típico japonés que rapta niños y después regresa en otro tiempo; y Hyottoko, que es como un bufón típico japonés.

P: ¿Todas las figuras humanas que aparecen son chicos?

R: Intento dibujar chicos jóvenes que todavía no están desarrollados, todavía no se define la sexualidad, hay un misterio sobre ello. Me gusta mucho dibujarlos como Bijin-ga, que es un estilo japonés que dibuja a chicas bonitas e intenta captar la belleza de la mujer en lo cotidiano haciendo cualquier cosa, como maquillarse, vestirse o durmiendo. Me gusta hacer eso pero con una figura intermedia que genera confusión en los espectadores.

P: ¿Es muy diferente el estereotipo de belleza que existe en Japón al que existe en España?

R: Sí, el canon de belleza es totalmente distinto aunque con la moda del K-pop se está trayendo también a occidente a esos chicos no masculinos, lo contrario a lo que puede ser por ejemplo Superman.

P. ¿Ve influencia del arte asiático en los artistas españoles?

R: Sí, bastante. A mí sinceramente me da un poco de pena por ejemplo que ahora solo se quiera imitar el manga y se pierda el estilo del cómic de aquí. Se puede hacer un cómic estilo japonés pero no veo la necesidad de llegar a cosas como que se lea de derecha a izquierda. Ahora hay mucho bum, pero el estilo occidental también funciona genial y no veo la necesidad de que se quiera hacer todo así. No me gusta que sea tan copia pega de lo japonés, creo que sería mejor que cada uno coja lo que le guste pero manteniendo su esencia.