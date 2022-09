Deporte, de la naturaleza a la consola

Un videojuego que anima a disfrutar de la vida al aire libre. En esta paradoja se mueve 'Narona Sports', la nueva creación de Cokoon Games Lab para Nintendo Switch que llegó a los mercados americano, europeo y australiano el pasado 25 de agosto, convirtiéndose en la primera propuesta para consola que desarrolla la empresa. “Es un juego para disfrutarlo en familia y con amigos, no para encerrarse en casa”, resume Javier Pérez Estarriaga (Pamplona, 1984), director de la sociedad establecida en Lezkairu, que está acompañado por Iñaki Díaz Gómez (vecino de Pamplona, 1990), Flabio Díaz Barragán (residente en Sevilla, 1985) y Carlos Eloy José Sanz (habitante de Madrid, 1994).

El primer pilar sobre el que se sustenta el videojuego son los cinco deportes que los usuarios pueden practicar. “Hemos incluido fútbol, baloncesto, voleibol, pelota vasca y ulama (o pok-ta-pok), un deporte tradicional de México. Ahora estamos trabajando en introducir tenis y fútbol americano, que llegarán a través de actualizaciones que deseamos sean gratuitas”, señala el CEO de Cokoon Games Lab. Al ser deportes de pelota, los creadores han buscado un toque original para crear escenas imprevistas interviniendo en el bote de la esfera.

Los diez personajes seleccionables, con los que el equipo pretende “crear afición, que los jóvenes se identifiquen con alguno de ellos y vender merchandising”, constituyen el segundo punto central en el desarrollo del videojuego. Sus nombres, heredados de la propuesta para móvil 'Tzuki’s Plan B', que ha sido retirada para relanzarse en consola el año que viene, son motes o están inspirados en la pareja y amigos de Estarriaga. Asimismo, se prevé que los diez tengan su propia historia independiente. “La idea es hacer muchos juegos alrededor del set de personajes y el mundo que hemos construido”, adelanta el director, que advierte de que cada personaje tiene características diferentes, por lo que el jugador debe adaptarse a su selección.

Ese mundo al que alude Estarriaga es el último concepto sobre el que pivota 'Narona Sports'. Los espacios están compuestos por varios entornos naturales semejantes a paisajes de Navarra, como el desierto de las Bardenas Reales. De hecho, el propio nombre del juego es una variación del nombre de la comunidad. “No quería llamarlo Navarra porque en diferentes idiomas puede ser complicado de pronunciar, y Narona creo que se asimila mejor”, asegura el CEO de la empresa.

CEDIDA

El interés por mantener la conexión con la Comunidad Foral y su naturaleza responde a una política que Estarriaga está decidido a implementar en todos sus videojuegos. “Queremos enviar siempre algún mensaje reivindicativo”, afirma el gerente. En esta línea, Cokoon Games Lab ha querido separarse de los controvertidos videojuegos, gratuitos o de pago en el momento de su salida al mercado, que incluyen la opción de comprar mejoras, 'skins' y otros accesorios. “Ese es un mundo un poco tóxico y que no nos gusta. Por eso hemos decidido lanzar 'Narona Sports' a la manera tradicional: en consola y de pago”, explica Estarriaga. El videojuego se puede adquirir por 9€, operación que han efectuado ya 45 personas. No obstante, la empresa reconoce problemas en la difusión, entre otras razones porque Nintendo no interviene en ese asunto, por lo que apuestan por la publicación de ofertas que atraigan a más consumidores en el futuro.

Cuando lleguen esas promociones, los usuarios de 'Narona Sports' ya podrán disfrutar de nuevas experiencias. “De momento no tiene modo historia, pero tenemos pensado incluirla en el siguiente parche, que, si todo va bien, llegará para Navidad. Además, estamos trabajando en mejorar la inteligencia artificial para los que quieran jugar de manera individual. También queremos incluir una modalidad 'online', pero ahora mismo no podemos aspirar a eso porque requiere una infraestructura compleja y cara”, anticipa Estarriaga.