'No mires a los ojos', del navarro Félix Viscarret, abrirá la Semana Internacional de Cine de Valladolid 

'No mires a los ojos', dirigida por Félix Viscarret ('Patria', 'Bajo las estrellas', '4 Estaciones en la Habana'), y basada en la novela de Juan José Millás 'Desde la sombra', inaugurará el Festival Internacional de Cine de Valladolid.

A la presentación del film que abrirá la 67ª edición de la SEMINCI y que supondrá la premiere de la película acudirá el equipo con el director y sus protagonistas: Paco León ('Rainbow', 'Carmina', 'Arde Madrid'), Leonor Watling ('Nasdrovia', 'Hable con ella'), Alex Brendemühl ('Akelarre', 'Madre'), Susana Abaitua ('Patria', 'El Comensal', 'Loco por ella') y el autor de la novela Juan José Millás.

María Romanillos ('Antidisturbios', 'Paraíso'), Juan Diego Botto ('Los europeos', 'Una Noche sin Luna') y Marcos Ruiz ('Las leyes de la frontera', 'El hombre de las mil caras').

El guion del film ha sido adaptado por el propio Viscarret junto a David Muñoz.

'No mires a los ojos' es una producción de Tornasol y Desde la Sombra Árbol AIE, en coproducción con Entre Chien et Loup (Bélgica) y con la participación de RTVE y Movistar Plus+.

Universal Pictures International Spain distribuirá la película en España con estreno exclusivo en cines el 4 de noviembre.

Latido Films será responsable de las ventas internacionales de la película.