El Salón del Cómic de Navarra se abre al manga y la cultura japonesa

El manga y la cultura japonesa se convierten en uno de los pilares de la programación de la XIII edición del Salón de Cómic de Navarra, que se celebrará entre el 2 de septiembre y el 2 de octubre de 2022 en Estella y se convierten en uno de los pilares de la programación de la, que se celebrará entre el 2 de septiembre y el 2 de octubre de 2022 en Pamplona Azagra . Y lo hace a través de tres exposiciones: un homenaje a Akira en el 40 aniversario de la publicación del influyente manga de Katsuhiro Otomo, a cargo de alumnos y alumnas de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona; una muestra de las publicaciones de Odaiba Ediciones (editorial navarra especializada en manga y cultura japonesa que, en sus dos años de andadura ha publicado ya diez títulos de artistas nipones); y una exposición de la ilustradora japonesa Mone Sakihara que renueva el estilo shunga. Este arte erótico japonés, que estuvo muchos años prohibido y que conjuga lo imposible con lo cotidiano, se desarrolló durante el periodo Edo (s. XVII), aunque en la actualidad esta tipología ha sido renovada y reinterpretada por jóvenes artistas..

Los responsables de la organización del Salón, Alberto Rodríguez Andrés y Javier Pérez de Zabalza, confiesan que “hasta ahora el Salón no se había acercado a la cultura nipona, que ya cuenta con sus eventos específicos. No obstante, desde la organización siempre buscamos abrirnos a nuevos estilos y públicos, y el manga y el anime son formas de expresión contemporáneas ineludibles y que gozan de un gran predicamento, especialmente entre la juventud. De ahí que les rindamos este homenaje con tres exposiciones que exploran tanto su pasado como su presente".

TALENTO LOCAL

El XIII Salón del Cómic de Navarra volverá a contar con una nutrida presencia de autores de la Comunidad Foral, que protagonizan varias exposiciones:

- Recuperación de las historietas de temática montañera que Javier Mina y Pedro Osés publicaron en los años 80 en las páginas de la revista Habeko Mik. Estás serán editadas por vez primera en un álbum titulado Non gogoa…, de próximo lanzamiento a cargo de la editorial Denonartean.

- Homenaje a Secuestro en las Bardenas, clásico del cómic navarro en el 30 aniversario de su publicación. Sus autores fueron los hermanos Ernesto Murillo 'Simónides' y Javier Murillo 'Matxas'.

- Patxi Huarte ‘Zaldieroa’ contará con una exposición que mostrará su producción reciente, desde el personaje de Arranotxu, cuyas historias se publicaron en las páginas de la revista Xabiroi, a algunas de sus últimas tiras de prensa.

- 13 estudiantes de la Escuela de Artes de Pamplona contarán con su primera oportunidad expositiva en la muestra homenaje a Akira.

- Comisariada por Kike Infame y Mikel Begoña, la exposición AZALAK mostrará en Estella los momentos más memorables del cómic vasco a través de portadas emblemáticas con un especial protagonismo para las viñetas desarrolladas en Navarra y en euskera.

- El sello Odaiba Ediciones también protagonizará una exposición.

ZART! #4

El Salón navarro edita por cuarto año consecutivo el cómic colectivo de carácter monográfico Zart!. Así, tras haber abordado temas como el propio mundo del cómic, los márgenes o las máscaras, este año se ha pedido a los participantes una reflexión sobre el concepto de “sombra”.

En esta ocasión han sido veintidós los artistas que han aportado su trabajo, siendo ya cerca de un centenar los creadores y creadoras, locales en su mayoría, que han circulado por la cabecera a lo largo de su historia. Lo que sin duda demuestra la buena salud del cómic y la ilustración en Navarra.

La portada de este cuarto número corre a cargo del ilustrador Adam Kozinski, y la autora del prólogo ha sido Elisa McCausland, periodista (El Salto, Píkara Magazine), divulgadora y autora del exitoso ensayo Wonder Woman. El feminismo como superpoder. Junto a ellos, participan en Zart! #4: Manuel Aliaga “Txapas”, Carlos Azagra, Jordi Baeza, Sergio Biurrun, Yanira Calvo, Charlie Christensen, Anabel Colazo, Jon Gabilondo, Pol Guillén, Mónica Logar, MALMÖ, Laura Mateo, Mattin, Amaia Merino, Leire Olkotz, Marta Oroz, Concha Pasamar, Mónica Revenga, Encarna Revuelta y Félix Valero.

Una extensa nómina de autores entre los que se puede destacar a Carlos Azagra (El Jueves, Makoki, El Víbora, TMEO…), Charlie Christensen (dibujante sueco muy conocido en su país por sus tiras de prensa protagonizadas por el pato Arne Anka, al que se le puede leer ahora por primera vez en castellano) y Amaia Merino (pionera del cómic navarro, autora de los fanzines Caballo y Hey ma!).

La publicación, de 40 páginas y de la que se editarán 2.000 copias, se distribuirá de manera gratuita en las sedes del salón, bibliotecas públicas y librerías. Zart! cuenta con el apoyo económico del Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y el patrocinio de Fnac La Morea.

Exposiciones

AKIRA TRIBUTE PROJECT

Con sus más de 2.000 páginas, el manga de Katsuhiro Otomo, publicado entre 1982 y 1992, y su versión anime de 1987 fueron la punta de lanza de la “invasión” cultural japonesa que barrió Occidente entre finales de los 80 y comienzos de los 90. Este fue el origen de una sólida y fiel legión de seguidores de la animación y la historieta japonesas cuyo entusiasmo no solo no ha disminuido desde entonces, sino que no ha parado de crecer.

El vertiginoso ritmo de la acción, el crudo realismo, la insignificancia del individuo ante la colosal escala de una megalópolis gris y laberíntica, la alienación tecnológica, la violencia o el oscurantismo de algunos estamentos oficiales han hecho de Akira una obra tan influyente como imitada.

Al final del curso pasado, los alumnos y alumnas del primer curso del Ciclo Superior de Ilustración de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona han revisitado, a través de diferentes módulos, este clásico moderno de la ciencia ficción, haciendo suyas las claves de la obra de Otomo para imaginar una Iruña post apocalíptica. El resultado de estos meses de trabajo es esta muestra colectiva en la que pueden apreciarse estudios y bocetos previos, el entintado manual y el acabado final de color por medios digitales.

MONE SAKIHARA

Nacida en 1996 en Saitama (Japón), comenzó a dibujar en el Shu - Gakkou (Escuela Secundaria). A la edad de 12 años ya participó en un concurso de dibujo en la prefectura japonesa de Gunma, ganando el Primer Premio en la categoría infantil. En 2012 se traslada a Vizcaya, donde cursó el Bachillerato Artístico. En 2016 empezó Ilustración en Vitoria - Gasteiz y actualmente está finalizando sus estudios de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco.

Sakihara ha participado en diferentes eventos artísticos a nivel nacional, consiguiendo meritorios reconocimientos, como el Primer Premio en el Concurso de Dibujo del Salón del Manga de Bilbao en 2014, el Segundo Premio en la XXXII Muestra de Arte Joven en La Rioja en 2016 o el Primer Premio en el Concurso de Pintura 'La vida secreta de un cuadro' del MUN en 2018.

Su trayectoria artística cuenta con exposiciones en lugares como Bilbao, Sestao, Portugalete, Jaén, Logroño, Soria o Pamplona, acumulando más de 100 obras en las que, con finas líneas y temas sugestivos, renueva el estilo shunga. Este arte erótico japonés, que estuvo muchos años prohibido y que conjuga lo imposible con lo cotidiano, se desarrolló durante el periodo Edo (s. XVII), aunque en la actualidad esta tipología ha sido renovada y reinterpretada por jóvenes artistas. Dentro de las diferentes disciplinas que existen, Sakihara desarrolla su lenguaje gráfico dentro del ámbito wakashudo, caracterizado por representar desde un enfoque voyeur escenas de interior protagonizadas por parejas de orientación gay, conformadas por los llamados yowa-yowa o efebos afeminados.

SECUESTRO EN LAS BARDENAS

Publicado en 1992, en el segundo número de la Colección TMEO, Secuestro en Las Bardenas es un cómic de ficción extraído de los titulares de prensa.

Cuando un caza del ejército estadounidense se estrella durante unas maniobras en el campo de tiro de Las Bardenas, un par de chatarreros que se encontraban cerca del lugar arramblan con parte del equipo, ignorando que se trata de material experimental. Los yankis deciden actuar por su cuenta para recuperar las piezas desaparecidas y, por supuesto, se lía la de Dios.

Javier y Ernesto Murillo —al guion y los dibujos respectivamente— narraron la historia a la manera de un thriller rural, protagonizado por multitud de personajes. El carácter coral de la obra les permitió reflejar la postura de cada sector e la población con respecto al arrendamiento del territorio bardenero a las fuerzas armadas. Así como el descontento que desde hace décadas se materializa en concentraciones antimilitaristas y marchas pacíficas anuales que reclaman el desmantelamiento de ese polígono de tiro inaugurado en 1951.

Ernesto Murillo 'Simónides' (Murchante, 1952) es pintor e historietista pionero del cómic navarro. Desde finales de los setenta ha firmado colaboraciones en multitud de publicaciones (Star, Euskadi Sioux, El Víbora, Makoki, El Papus, Hara Kiri, Habeko Mik, Egin, Navarra Hoy, TMEO, Gara...), ha editado una decena de álbumes de cómic (Preludio de los sanfermines 78, Jamón de gorrión, Nafarroa Afrika da, Chuchita y Marilyn, El Zestas, Paco el Chota, ¡¡A donde vamos a llegar!, Ciencia Infusa...) y su obra pictórica se ha expuesto en exposiciones individuales y colectivas.

Javier Murillo 'Matxas' (Murchante, 1955) dibujó historietas y tiras humorísticas para las primeras entregas de TMEO, aunque su principal labor es la de escultor de vida salvaje. Desde 1990 fabrica réplicas a tamaño real de la fauna silvestre: anfibios, reptiles, mamíferos, insectos… siendo las aves su principal motivo. Centros de interpretación, eco-museos, exposiciones y coleccionistas particulares de toda Europa han recurrido a sus servicios. “Imaginería naturalista”, anuncia su tarjeta de visita.

NON GOGOA…

Entre 1983 y 1984, Javier Mina y Pedro Osés publicaron una serie de historietas dedicadas al montañismo en la revista para la promoción del euskera Habeko Mik. Cuatro décadas después, la editorial navarra Denonartean rinde homenaje al tándem creativo recopilando al fin estos cómics, junto a dos historias inéditas más, en un álbum de sugestivo título.

Non gogoa… agrupa nueve narraciones breves que documentan episodios históricos. Inspiradas en relatos y recuerdos de alpinistas como Gary Hemming, Iñaki Aldaia, Bianca di Beaco, Kurt Diemberger o Reinhold Messner, se caracterizan por su tratamiento intimista y una particular poética contemplativa. Mientras Osés representa la figura humana ascendiendo por el monumental paisaje de la alta montaña o enfrentada a las inclemencias del tiempo en viñetas de gran potencia pictórica, Mina reproduce sus lacónicas reflexiones, en un monólogo interior que va del asombro existencial a una constatación del esfuerzo físico o la soledad. Son historias de situaciones extremas y compañerismo, con ocasionales elementos fantásticos, que describen una relación especial entre el hombre y la naturaleza. La publicación de este álbum representa un hito en la recuperación de nuestro patrimonio historietístico.

Javier Mina (Pamplona, 1950) está licenciado en Literatura Comparada por la Sorbona. Es pintor, fotógrafo y escritor. Su faceta literaria se ha materializado en ensayos, novelas, columnas periodísticas y, durante la década de los 80, una intensa producción comiquera. Ha escrito historietas cortas para cabeceras como Habeko Mik, Ipurbeltz, Makoki o El Víbora, así como el guion de los álbumes Invasión aplazada, Los apaches de París, Negu luzeegia y Non gogoa….

Pedro Osés (Pamplona, 1942) es pintor e ilustrador con más de 40 exposiciones individuales y 80 colectivas en su haber. Es uno de los autores pioneros del cómic navarro con álbumes como Invasión Aplazada, Los Apaches de París, Perro, Negu Luzeegia o A esta velocidad nos la vamos a pegar y sus historietas se han publicado en cabeceras como Disco Expres, Hamelin, Makoki, Madriz, El Víbora, o Habeko Mik.

EL CARTEL DEL XIII SALÓN

El cartel que ilustra la XIII edición del Salón de Cómic de Navarra es obra de ilustradora Anabel Colazo. Se trata de un diseño que destaca por su reconocible y muy particular uso del color digital, donde la artista ibicenca evoca un mundo de fantasía poblado por personajes y criaturas imposibles bajo un insólito cielo rojo plagado de constelaciones. En palabras de la autora: “una de las cosas que más me gusta de hacer cómic es que puedo dibujar aquello que me sería muy difícil de explicar con palabras y, así, centrar lo que escribo en dar voz a los personajes que habitan las historias”.

Además de realizar el cartel, Anabel Colazo contará con una exposición en Civivox Condestable de Pamplona que mostrará sus tres últimos trabajos editados, además de creaciones para otros ámbitos de la ilustración como el editorial o el cartelismo. Anabel visitará Pamplona el jueves 8 de septiembre para ofrecer las habituales firma de libros y entrevista con público.

En los próximos días se anunciarán el resto de autores y actividades que nutrirán la próxima edición del Salón.