La UPNA extravía un cuadro del artista navarro Fernando Iriarte

'La nube, el río y el molino'. Así se titula el cuadro del pintor navarro Fernando Iriarte que la UPNA adquirió para su colección de arte contemporáneo y cuya "desaparición" ha trascendido públicamente a raíz de que Iriarte solicitara la obra para una exposición que tendrá lugar el próximo otoño en la Ciudadela. Fue el pasado lunes cuando el autor solicitó este cuadro y la UPNA constató que no lo tenía localizado en sus instalaciones.

"Lamentamos esta situación, porque el arte y la cultura nos importan mucho. Estamos perplejos y vamos hacer todo lo posible para encontrar la obra", ha señalado este jueves Begoña Pérez Eransus, vicerrectora de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación, en una entrevista con este periódico. "Todas las obras que hemos ido comprando las solemos tener exhibidas en distintos puntos: en pasillos, en despachos o en salas de reuniones", detalla. Así se hizo con el cuadro de Fernando Iriarte, que estuvo colgado junto al despacho del rector, en la época en que este cargo lo ejerció Juan García Blasco (1992-1995).

El cuadro permaneció allí hasta 2014, año en que se decidió que la obra necesitaba una reparación. "El cuadro no estaba bien fijado a la pared, o se había estropeado la fijación a la pared", precisa Pérez Eransus sobre el motivo de la reparación. El cuadro de Iriarte fue enviado a una empresa externa, "pero no vamos a dar el nombre de la empresa porque no tenemos claro que el cuadro esté del todo extraviado".

La vicerrectora no descarta que el cuadro se pueda localizar en algún despacho, sala o almacén de la UPNA. "Además de la reparación, se produjeron otras circunstancias de traslado, quizás de almacenaje... Por eso no podemos señalarle como culpable del extravío a la empresa que realizó la restauración". Como primera medida, la UPNA está centrando sus esfuerzos en localizar el cuadro "dentro de nuestros campuses". En cuanto a la versión aportada por la empresa tras la reparación de la obra, "ellos nos dicen que se devolvió el cuadro, pero estamos revisando toda la información".

La colección de arte contemporáneo de la UPNA asciende a 242 obras, de las cuales en torno a una decena están hoy sin localizar. "Al igual que con la obra de Iriarte, barajamos la hipótesis de que estén dentro de la UPNA y también las estamos buscando". Según explica la vicerrectora, la UPNA siempre ha mantenido "una política muy abierta" a la hora de intercambiar obras de arte entre los diferentes centros y departamentos de esta institución académica. "A nosotros nos parece muy bien que todo el mundo pueda acceder al arte. Hay cuadros que se mueven de un campus a otro (de Pamplona a Tudela) y por eso corremos el riesgo de que en un momento dado haya obras que estén sin localizar".