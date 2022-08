Anabel Colazo firma el cartel del XIII Salón del Cómic de Navarra

La ilustradora Anabel Colazo es la autora del cartel que ilustra la XIII edición del Salón de Cómic de Navarra, que se celebrará entre el 2 de septiembre y el 2 de octubre en Pamplona, Estella y Azagra.

En un diseño que destaca por su reconocible y muy particular uso del color digital, la artista ibicenca evoca un mundo de fantasía poblado por personajes y criaturas imposibles bajo un insólito cielo rojo plagado de constelaciones. En palabras de la autora, “una de las cosas que más me gusta de hacer cómic es que puedo dibujar aquello que me sería muy difícil de explicar con palabras y, así, centrar lo que escribo en dar voz a los personajes que habitan las historias”.

Además de realizar el cartel, Anabel Colazo contará con una exposición en Civivox Condestable de Pamplona que mostrará sus tres últimos trabajos editados, además de creaciones para otros ámbitos de la ilustración como el editorial o el cartelismo. Colazo visitará Pamplona el jueves 8 de septiembre para ofrecer las habituales firma de libros y entrevista con público.

SIETE SEDES

A las ya habituales sedes de Pamplona (Civivox Condestable, Fnac La Morea y Geltoki) se suma en esta ocasión el aulario de la UPNA, que tendrá una exposición propia y dos actividades. En Estella se mantienen las sedes de la Casa de Cultura Fray Diego y el Museo del Carlismo. Como novedad, y con el fin de ampliar su alcance, el Salón se acerca a nuevas localidades, en este caso a Azagra, que contará con una muestra colectiva y una actividad en la biblioteca municipal.

A lo largo de las próximas semanas, la organización del evento irá desvelando el resto de exposiciones, artistas participantes y actividades, que, al igual que en anteriores ediciones, rondará la cuarentena de propuestas.

Anabel Colazo (Ibiza, 1993) estudió Bellas Artes en Valencia y actualmente reside en A Coruña. Comenzó haciendo cómics en el fanzine Nimio, reconocido en 2015 con el premio al mejor fanzine del Salón del Cómic de Barcelona.

En 2019 publicó su primer cómic a color, No mires atrás, en el que explora el fenómeno de los creepypasta y su repercusión en la vida de la protagonista. Su obra más reciente es Espada, publicada en 2022 y realizada con el apoyo de la beca de AC/E junto a la Cité Internationale de la Bande Desinée et de l’ Image. Cuenta una historia de fantasía en la que una princesa, intentando enfrentar su destino, desafía las dinámicas de poder en el reino que habita.

‘La Divina Comedia’ de Javier de Isusi

El Salón del Cómic de Navarra contará también con el artista Javier de Isusi, Premio Nacional del Cómic 2020 por su obra La Divina Comedia de Oscar Wilde, cuyos originales, previamente nunca expuestos, podrán contemplarse en Civivox Condestable junto con los de otras de sus obras. Isusi firmará ejemplares el 16 de septiembre y al día siguiente impartirá una ponencia titulada Dibujar la Historia dibujando historias.