Pamplona se llena de danza, música y artes circenses con el Festival de la Murallas

El Festival de las Murallas vuelve a Pamplona, del 2 al 20 de agosto, con una variada oferta que incluye danza, circo, teatro y música en tres programas diferentes: el ciclo ‘Cinco Puntas’, los martes, miércoles y jueves en la Ciudadela; ‘Atardecer Pamplona’, que regresa los viernes al escenario de la plaza Virgen de la O; y las tardes de danza urbana ‘Danzad, danzad malditos’, que recorre la ronda Barbazana los sábados partiendo del Caballo Blanco.

Los espectáculos se celebran a las 20.00 horas y tienen entrada libre, por orden de llegada, hasta completar aforo. Toda la programación se detalla en www.pamplonaescultura.es.

FESTIVAL DE LAS MURALLAS



• Cinco Puntas. Ciudadela. Del 2 al 18 de agosto. Martes, miércoles y jueves. 20.00 horas.

• Atardecer Pamplona. Plaza Virgen de la O. Viernes 5, 12 y 19 de agosto. 20.00 horas.

• Danzad, danzad, malditos. Ronda Barbazana. Sábados 6, 13 y 20 de agosto. Inicio: Caballo Blanco. 20.00 horas.





LOS ESPECTÁCULOS, DÍA A DÍA - 20.00 horas



• Martes, 2 de agosto. Ciudadela. Entre nous. Cirque entre nous



• Miércoles, 3 de agosto. Ciudadela. La Banda. Otra danza. (Danza)



• Jueves, 4 de agosto. Ciudadela. Latas. D'click. (Circo, danza, teatro)



• Viernes, 5 de agosto. Plaza Virgen de la O. Só. Xampatito Pato. (Circo)



• Sábado, 6 de agosto. Ronda Barbazana. Concerto for Mandolin and Strings in C Major by Vivaldi. Gil Kerer, Israel (Caballo Blanco). Indico. Daniel Abreu, Islas Canarias (Jito Alai). Otempodiz. Compañía Ertza (Caballo Blanco). Apertura, recorrido y coreografía de cierre con equipo de parkour.



• Martes, 9 de agosto. Ciudadela. Urbasa. Hutsun+Ortzi. (Música, circo)



• Miércoles, 10 de agosto. Ciudadela. Back2 classic. Planeta Trampolí.



• Jueves, 11 de agosto. Ciudadela. Mute. Orain Bi. –Premio Umore-. (Circo)



• Viernes, 12 de agosto. Plaza Virgen de la O. Maña. Compañía Manolo Alcántara. (Circo, ingeniería)



• Sábado, 13 de agosto. Ronda Barbazana. A ciegas. Compañía Elelei, Barcelona (Caballo Blanco). Ovlibion. Silvia Batet, Cataluña (Jito Alai). Fuga. Melissa Castillo, México (Caballo Blanco). Apertura, recorrido y coreografía de cierre con equipo de parkour.



• Martes, 16 de agosto. Ciudadela. Poi. D'es tro – Premio Tac-. (Circo)



• Miércoles, 17 de agosto. Ciudadela. Mikra. Berdinki. (Danza aérea, circo)



• Jueves, 18 de agosto. Ciudadela. Quizás no hay final. Circ Pistolet. (Circo, música)



• Viernes, 19 de agosto. Plaza Virgen de la O. Dentro, fuera o en ningún lugar. Danzai



• Sábado, 20 de agosto. Ronda Barbazana. Seguir el curso de una acción en particular. Areli Morán, Berlín/México (Caballo Blanco). Entre el vínculo y la ruptura. Stefano Mattiello y Clarissa Costagliola, Italia/Pamplona (Jito Alai). Vogue. Anuar Daemon, Pamplona (Caballo Blanco). Apertura, recorrido y coreografía de cierre con equipo de parkour.