Lucía Nieto: La danza, una visión del mundo

Aprendió sus primeros pasos de ballet con 7 años en la Academia de Paula Gutiérrez, en Pamplona. Sobrina de la bailarina Marisa Vera, Lucía Nieto recibió clases de ella en la Escuela de Danza de Navarra, donde Vera sigue impartiendo danza contemporánea. “Mi tía siempre fue muy respetuosa y me dejó a mi libre albedrío, pero yo me enamoré de la danza contemporánea”, asegura. “Recuerdo perfectamente una clase en la que ella nos puso una música muy diferente, creo recordar que era de Manu Chao. Yo aún era muy pequeña, pero en ese momento pensé: ¡Esto es genial!”.

También le engancharon las clases de improvisación con Jose Lainez. “Para mí, lo más importante en la danza es esa magia de improvisar en el momento y hacer lo que tu cuerpo te pide”.

Tras acabar el Bachillerato de Artes Escénicas en el Instituto Plaza de la Cruz, en 2012 entró en el Conservatorio de Danza Mariemma de Madrid para formarse en danza contemporánea. “Al acabar en Mariemma, yo sentía el ansia de salir al extranjero. Sabía que en Bélgica había un movimiento bastante fuerte en el ámbito de la danza. Además me apetecía probar en una escuela pública”. Se presentó a una audición en la Universidad Artesis, con sede en Amberes, “porque el programa me pareció muy interesante”, y fue admitida.

ARNAUD BEELEN

“He ido tomando clases con muchísimos profesores diferentes. A mí me inspira muchísima gente, también los compañeros con los que bailo”. Durante su etapa en Mariemma trabajó con Pedro Berdäyes y también coincidió con el coreógrafo israelí Sharon Fridman en la pieza 'Caída libre', “basada en el contacto entre los bailarines”. Entre los creadores que conoció en Amberes destaca a la coreógrafa argentina Agostina d’Alessandro: “Ella tiene su propia técnica y hemos estado haciendo varias investigaciones”.

Tras graduarse en Amberes en 2019, decidió instalarse en Bruselas para tratar de abrirse camino como profesional. “En Bélgica los artistas están mucho mejor considerados que en España. Aquí sí es posible trabajar como bailarín”. Además, le interesan mucho el tipo de creaciones que están aflorando dentro de la efervescente comunidad de la danza que se ha consolidado en el país belga: “Hay un movimiento muy amplio de artistas internacionales. Quizá aquí se crean piezas más abstractas o políticas. Al llegar a Bruselas, pensé: ‘Me apetece trabajar aquí, lo voy a intentar a muerte”.

Diario de Navarra

Uno de los factores que le animaron fue que los profesionales de la danza reciban apoyo: “Por ejemplo, tenemos el Estatuto del Artista. Hay que cumplir muchos requisitos para conseguir las coberturas que ofrece, pero te incentiva el saber que algún día podrás contar con la seguridad que ofrece el Estatuto. También se dan muchas subvenciones para apoyar a artistas y compañías”. No obstante, reconoce que el camino no ha sido fácil: “No soy la típica artista que ha tenido éxito desde el principio. Ahora me empieza a ir bien, pero las he pasado canutas”.

Sin embargo, todas esas dificultades forman parte de su bagaje como bailarina y creadora: “Encuentras tu camino poco a poco y pasando a través de varias crisis. Claro que he vivido momentos de desesperanza, pero siempre he tenido muy clara mi pasión por la danza. Yo sabía que iba a encontrar mi manera de bailar. Después de tantos años dedicada a la danza, no veo otra opción de vivir mi vida”, asegura tajante.

¿QUÉ ES LA DANZA PARA TI?

“En una sociedad en la que vivimos atados al dinero, a los números y a un sistema que van tan rápido, la danza es un prisma diferente para observarnos. Me gusta la danza que se cuestiona y nos hace cuestionarnos lo establecido”

NUEVA ETAPA EN HEIDELBERG

Después de dos años especialmente complicados por la pandemia, su constancia ha dado frutos. A finales de abril se presentó a una audición para la Dance Theatre Heidelberg (DTH), una compañía estatal con sede en la ciudad alemana, dirigida por el coreógrafo español Iván Pérez.

Novecientas personas aspiraban a lograr uno de los dos contratos que ofertaban: “Es difícil que te inviten a una audición, porque antes de llegar a ella se suele hacer un corte masivo de aspirantes”, explica. En este caso, sólo veinte de esos 900 candidatos fueron seleccionados para audicionar, entre ellos Lucía. Y una de las dos plazas fue para ella: “Era el típico sueño que yo tenía de pequeña, entrar en una compañía. Ya lo había desechado, porque la mayoría de los artistas trabajan como freelance”, señala. A sus 28 años recién cumplidos, Lucía valora especialmente” el poder tener mi estabilidad y trabajar en buenas condiciones”.

Mientras llega esta nueva etapa que iniciará en septiembre, sigue con sus proyectos como bailarina 'freelance'. Esta última semana ha actuado en el festival Oerol de artes escénicas, que se celebra en Terschelling, una isla situada al norte de Holanda. Allí ha participado en la pieza 'Studio Cité' del belga Benjamin Vandewalle, coreógrafo con el que también trabaja en 'Birdwatching 4x4', que llevarán a Rennes (Francia) en julio. “Vandewalle suele trabajar en el espacio público con varias instalaciones interactivas. Por ejemplo, utiliza espejos. En 'Studio Cité', el público podrá llevar una especie de máscaras con las que se percibe la calle de una manera cinematográfica. Cada espectador se convierte en el autor de su propia película”, resume sobre esta pieza.

En estos últimos meses también ha desarrollado una pieza de creación propia, 'If you feel the same way, get back to me sometime ok?', realizada junto a dos amigas y recientemente estrenada en el festival FountainFest de Amberes, dedicado al placer femenino y el autocuidado. Lucía tiene claro que seguirá su propio camino, marcado por sus inquietudes: “Me considero una artista muy curiosa. Tengo muchas preguntas”.

Jill Bertels