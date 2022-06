Malestar en la hostelería navarra por la ley contra el desperdicio alimentario

Protocolos, planes de acción y un sinfín de formalidades. Ese es el panorama al que se enfrentan cada día la mayoría de los hosteleros navarros, que afirman con desgana que su trabajo consiste cada vez menos en las actividades que más distinguen a los bares y restaurantes: tirar cañas y servir menús.

Ocho meses después de que el Consejo de Ministros aprobase el anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, el martes se consiguió dar un paso adelante y convertir el borrador en una proposición firme que se espera que entre en vigor en enero de 2023.

Con el objetivo de que la cantidad de comida desechada se reduzca considerablemente (un 30% de los alimentos producidos, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), todas las empresas de la cadena alimentaria deberán contar con un plan de prevención que disminuya el desecho de alimentos en buen estado.

Entre las medidas, destaca que los supermercados deberán colocar un estante con productos cerca de caducar a precio reducido y los bares y restaurantes estarán obligados a ofrecer a los clientes la posibilidad de llevarse gratuitamente la comida sobrante. Además, aquellos productos no aptos para el consumo humano se transformarán en zumos y mermeladas, se utilizarán para la alimentación animal o se reciclarán para obtener compost y combustibles.

LOS HOSTELEROS, PERPLEJOS

Este proyecto de ley ha desconcertado a los restauradores navarros, que alegan que los clientes tienen la posibilidad de llevarse a casa aquello que no vayan a consumir en el establecimiento desde hace mucho tiempo. Además, resaltan la concienciación que existe en el sector con respecto a los perjuicios del desperdicio de comida, no solo desde un punto de vista ético sino también económico. “En nuestra cuenta de resultados es muy importante no tirar nada de comida, con lo cual nosotros somos los primeros interesados en que eso no ocurra”, explica Natalia Ecay, dueña del restaurante La Antigua Farmacia, “pero siempre hay algún producto que se pone malo o caduca porque no se vende”.

Los empleados también muestran su temor ante la posibilidad de que un cliente sufra una intoxicación debido a un traslado deficiente de la comida. “Muchas veces me he llevado pintxos a casa, me los he comido luego y no ha habido ningún problema. ¿Pero si pasa cualquier otra cosa y la responsabilidad recae sobre mí?”, se plantea Mítxel González, empleado del bar Gaucho. Explican que, si las cosas se hacen bien, ellos están encantados en ayudar. Pero coinciden en que si no se ponen facilidades, “esta nueva medida dará más trabajo que alegrías”. Una opinión que refrenda Roberto Irurtzun, dueño del bar Río, que se queja de que están “atados de manos” ante todas estas decisiones pero que, como siempre, “haremos lo que nos manden”.

Mientras tanto, Luis Miguel Martínez, encargado del bar Central de la Plaza Yamaguchi, hace hincapié en la necesidad de educar al consumidor, uno de los aspectos que incluye esta ley. “No hay cultura a la hora de pedir. El cliente viene, coge la carta y te pide una barbaridad sin saber realmente lo que está pidiendo.” Además, esa acción acarrea consecuencias. “Cuando el cliente ya no tiene más ganas de comer, existe la costumbre de decir “tírala”. Y cambiar ese chip va a costar trabajo”.

Too Good To Go: una aplicación contra el desecho de comida

Too Good To Go es una empresa danesa fundada en 2016 que, a través de una aplicación para dispositivos móviles, conecta a los usuarios con establecimientos que venden su excedente diario de comida a un precio reducido. Too Good To Go asegura beneficios para ambas partes: las empresas venden productos que, de no haber sido por la aplicación, hubiesen tirado; y los usuarios adquieren alimentos en estado óptimo a un precio más barato (en torno a un tercio del valor original).

Debido a que los establecimientos son incapaces de conocer con horas de antelación qué productos van a sobrar, el modelo consiste en la oferta de ‘cajas sorpresa’, cuyo contenido permanece desconocido para el consumidor hasta el momento de recoger el pack. Los locales pueden modificar en tiempo real el número de cajas ofertadas, atendiendo a la cantidad de excedentes estimada. Además, “los usuarios están muy concienciados con la necesidad de no desperdiciar alimentos y si habían comprado un pack que finalmente no está disponible porque no ha sobrado comida, generalmente reciben la información con satisfacción”, explica Carlos García, responsable de prensa de Too Good To Go España.

En Navarra, según datos aportados por García, hay doscientos comercios adheridos a Too Good To Go y ya se han salvado 63.000 packs, equivalentes a 63 toneladas de comida.