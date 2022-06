Too Good To Go: una aplicación contra el desecho de comida en la que están 200 comercios navarros

Too Good To Go es una empresa danesa fundada en 2016 que, a través de una aplicación para dispositivos móviles, conecta a los usuarios con establecimientos que venden su excedente diario de comida a un precio reducido.

Too Good To Go asegura beneficios para ambas partes: las empresas venden productos que, de no haber sido por la aplicación, hubiesen tirado; y los usuarios adquieren alimentos en estado óptimo a un precio más barato (en torno a un tercio del valor original).

Debido a que los establecimientos son incapaces de conocer con horas de antelación qué productos van a sobrar, el modelo consiste en la oferta de ‘cajas sorpresa’, cuyo contenido permanece desconocido para el consumidor hasta el momento de recoger el pack.

Los locales pueden modificar en tiempo real el número de cajas ofertadas, atendiendo a la cantidad de excedentes estimada. Además, “los usuarios están muy concienciados con la necesidad de no desperdiciar alimentos y si habían comprado un pack que finalmente no está disponible porque no ha sobrado comida, generalmente reciben la información con satisfacción”, explica Carlos García, responsable de prensa de Too Good To Go España.

En Navarra, según datos aportados por García, hay doscientos comercios adheridos a Too Good To Go y ya se han salvado 63.000 packs, equivalentes a 63 toneladas de comida.