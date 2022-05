Femkultur reivindica la presencia de las mujeres en la creación artística contemporánea

Femkultur es sinónimo de creación artística contemporánea y de presencia de la mujer como generadora de arte de manera activa. Este festival interdisciplinar que, de este jueves al 28 de mayo acogen laboratorios creativos, instalaciones artísticas y propuestas teatrales y musicales, mostrarán cómo es su trabajo y su proceso creativo, y reflexionarán sobre su experiencia en la creación contemporánea. es sinónimo de creación artística contemporánea y de presencia de la mujer como generadora de arte de manera activa. Este festival interdisciplinar que, de este jueves al 28 de mayo acogen Condestable Civivox Iturrama , reivindica la presencia de las mujeres en la creación a través de cinco creadoras de referencia locales, nacionales e internacional. A través de, instalaciones artísticas y propuestas teatrales y musicales, mostrarán cómo es su trabajo y su proceso creativo, y reflexionarán sobre su experiencia en la creación contemporánea.

La concejala delegada de Cultura e Igualdad, María García-Barberena, y diseñadora de moda y estilista Ilazki Martirena han presentado los detalles de esta programación multidisciplinar que cumple su segunda edición. Durante las sesiones se abordarán cuestiones como el reconocimiento de la mujer en el sector cultural y el espacio público, los roles de género en el arte, la igualdad en el ámbito de la producción artística e intelectual o el empoderamiento profesional de artistas, directoras, comisarias y gestoras. Las actividades previstas requieren inscripción previa en el 010 – 948 420 100, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es. Hay sesiones gratuitas y otras con venta de entradas a precios populares de 2 y 3 euros

El festival comienza esta misma tarde en Condestable con una mesa redonda a las 19.30 horas en la que participarán Ángela Palacios, Jhana Beat, Paula Quintana, Marina Lameiro e Ilazki Martirena, las cinco mujeres creadoras que protagonizarán las citas de este Femkultur. En la sesión, con entrada libre, previa inscripción en el 010, www.pamplonaescultura.es y la propia red Civivox, contarán sus experiencias como mujeres en la creación contemporánea, desde múltiples particularidades y perspectivas artísticas. Moderará la mesa Nerea Madariaga.

PAULA QUINTANA

La creadora e Intérprete Paula Quintana protagonizará dos actividades los días 20 y 21 de mayo. Por una parte, ambos días en Civivox Iturrama, el 20 de 18 a 21 horas y el 21 de 11 a 14 horas, se llevará a cabo un laboratorio de cuerpo, movimiento y creación escénica bajo el título de ‘Cosecha y elevación’, que plantea una experiencia compartida con la que atravesar la búsqueda y composición creativa. El precio del taller es de 2 euros. Además, Paula Quintana interpretará el 21 de mayo, a las 19.30 horas en Civivox Iturrama, ‘Las alegrías’, una pieza de danza sobre la alegría como potencia generadora, transformadora y revolucionaria; un diálogo bailado entre dos cuerpos, el cuerpo vivo y latente de Paula Quintana y un cuerpo mágico y celeste que recuerda la energía y la pulsión poderosa de la vida. El precio de la entrada, 3 euros.

Paula Quintana alterna el trabajo con compañías con producciones propias. Ha recibido el Premio Réplica de las Artes Escénicas Canarias a Mejor Interpretación 2019; el primer premio en el III Certamen Europeo Mujer Creadora Contemporánea 2016; o el Premio Especial a la Mejor Artista Emergente en la Feria Umore Azoka de 2015. Tiene cuatro candidaturas a los Premios Max 2020 y dos candidaturas a los Premios Max 2016, entre otros. Es artista residente en el CDC de los Teatros del Canal de Madrid y en el Laboratorio Rivas Cherif del CDN, Beca ‘Fonds de dotation Porosus’ y residencia en ‘Cité internationale des Arts’ de París para ‘CAMPING´19’ de creación contemporánea en el Centre National de la Danse (CND) Paris – 2019.

MARINA LAMEIRO

El cine será el referente de Marina Lameiro en Femkultur. El viernes 20 a las 19 horas en Condestable, con entrada gratuita previa inscripción, se proyectará ‘Young & Beautiful’, de la propia Marina Lameiro. La obra es un retrato poliédrico de una generación acusada de no querer crecer; una generación a la que se le obliga a aceptar un mundo roto y un país en crisis, en el que se anuncia que la única manera de sobrevivir es abandonar los sueños. El domingo 22, de 10 a 14 horas, Condestable acogerá un laboratorio de creación cinematográfica, con el visionado y análisis de obras de cineastas que trabajan con su entorno más cercano, para pensar el cine no desde la importancia del tema que se trata, sino en la profundidad del cómo o de la mirada que hay detrás. El taller tiene un previo de 2 euros.

Marina Lameiro es productora, realizadora y guionista de varios documentales, entre los que destaca precisamente ‘Young & Beautiful’ largometraje que, entre otros reconocimientos, obtuvo el Premio Especial del Público en el Festival Punto de Vista en 2018, fue nominada a los Premios Feroz y ha sido proyectada en más de 20 países. Lameiro se licenció en Comunicación Audiovisual por la URJC y realizó el máster en Documental de Creación del IDEC-UPF y el Postgrado en Montaje Audiovisual de la misma universidad. Formó parte del Collaborative Studio (CoLab) de UnionDocs en la ciudad de Nueva York como artista residente.

ÁNGELA PALACIOS

La creación teatral se presentará en Femkultur de la mano de la directora escénica, dramaturga y actriz Ángela Palacios. El sábado 21 en Condestable, en sesión de mañana y de tarde, impartirá un laboratorio de experimentación teatral en el que se abordará la técnica necesaria para crear una pieza desde la verdad más primaria, auténtica y pura. La inscripción tiene un precio de 2 euros. El domingo 22, a las 19.30 horas también en Condestable, Ángela Palacios representará ‘Salve Regina’. Regina no está bien. Desde hace meses, un tic-tac le está taladrando el ánimo. Por eso, se ha apuntado al grupo de apoyo Mujeres con dudas acerca del tema de la maternidad sí o no Anónimas. Se está planteando si quiere o no ser madre, y en caso de serlo, de qué manera lo haría. Las entradas están a la venta al precio de 3 euros.

Ángela Palacios se licenció en Comunicación Audiovisual y cursó un máster en Cooperación Internacional. En 2009 se mudó a Barcelona para formarse como directora, dramaturga y actriz en la Escuela de Teatro Experimental Laboratorio, dirigida por Jessica Walker. Su primer largometraje como directora y guionista es el documental "De eso no hablábamos". En teatro ha fundado dos compañías, Los espejos son para mirarse y Los Prometidos. Con la primera estrenó en 2015 ‘Mirta en espera’, que a día de hoy sigue en cartel, y ‘Salve Regina’, su última pieza, que ha gozado de un aclamado recibimiento de público y crítica. Con la segunda compañía, produjo como codirectora, actriz y codramaturga, ‘Solo creo en el fuego’, pieza multipremiada nacional e internacionalmente.

ILAZKI MARTIRENA

El taller con la diseñadora de moda y estilista Ilazki Martirena se realizará los días 23 y 24 de mayo, de 19 a 21 horas, con un precio de 2 euros. Se hablará sobre cómo afrontar el trabajo en el proceso creativo al diseñar un estilismo y cuál es el papel como estilista en una sesión de fotos. Para ello, se analizarán las fases del proceso a la hora de crear y llevar a cabo un proyecto, se verán las diferentes herramientas con las que se puede contar; y se conocerán los diferentes roles que toma cada persona del equipo y cómo se tiene que comunicar con el equipo de trabajo.

Este jueves se abre también en Condestable la exposición ‘Vivir las Emociones’, que se sirve de la moda como herramienta de expresión artística para reflejar emociones que forman parte del día a día. El 29 de mayo, como última actividad de Femkultur, se ha programado a las 19 horas en Condestable una proyección del documental ‘Vivir las emociones’ y una visita guiada por la exposición.

Proveniente de una familia de sastres, Ilazki Martirena es una diseñadora de moda que trabaja en Pamplona. Tras una larga trayectoria formativa, en septiembre de 2015 abre el Atelier Ilazki Martirena en Pamplona. El dominio de las técnicas de patronaje y confección, la investigación de técnicas de costura complejas, su visión para las formas, estructuras y colores, y el hecho de no seguir las exigencias del mercado y crear exclusivamente para proyectos que le apasionan, hacen que sea una de las diseñadoras jóvenes más originales e interesantes. Entre sus premios y reconocimientos, fue ganadora en la modalidad de Moda en los Encuentros Joven del Gobierno de Navarra (2012), ganadora del II Certamen de Jóvenes Diseñadores; ganadora como Nueva Diseñadora en la II Edición de Navarra Fashion Week 2014 y finalista en el concurso Gure Moda Gaur (San Sebastián 2014).

JHANA BEAT

El ciclo se cerrará con música y con la presencia de Jhana Beat. El viernes 27 de mayo en Condestable, de 17.30 a 21.30 horas, impartirá un taller de experimentación vocal y musical. ‘Brutal Beat’ será un espacio donde familiarizarse con los sonidos del beatbox e incluso crear bases rítmicas. El precio del taller es de 2 euros. Al día siguiente, el sábado 28 a las 20 horas en Civivox Iturrama, concierto de Electrorganic Sound. La apuesta musical de Jhana Beat es una explosión sonora de energía creativa, original con un estilo y personalidad únicos. Sonido electrorgánico es el nombre con el que ella misma define su música. Su espectáculo está influenciado por diferentes estilos musicales como soul, rock, funky o reggae y estilos más electrónicos como tecno, drum&bass, house. El concierto tiene un precio de 3 euros.

Jhana Beat se inicia en la música de manera autodidacta a los quince años como percusionista, pero pronto descubre su voz y empieza a experimentar con ella acompañándose de una guitarra. En pocos años, ya contaba con un repertorio de canciones propias y conocidas versiones, con el que empieza a tocar por diferentes bares, salas y ciudades. A los dieciocho años, descubre el Beatbox e impulsada por su talento natural para la percusión, rápidamente comienza a experimentar con la técnica, y a entrenar su boca para el ritmo, hasta que consigue el reconocimiento de Best Show Beatbox Nacional, en la Beatbox Battle Internacional en Salamanca en el año 2009. En 2019 fue nominada a los Premios MAX a mejor composición musical para espectáculo escénico por 'La teta de Janet', de la compañía guipuzcoana Ertza. En 2020 la artista presentó su segundo disco titulado ‘My Rhythm, My Freedom’.