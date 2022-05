Iseo & Dodosound: “Intentamos que la gente no tenga que venir a entendernos”

En 2014 comenzaron su aventura Leire Villanueva Iseo y Alberto Iriarte Dodo, dos músicos navarros residentes en Madrid que llevaban a sus espaldas una importante trayectoria. Desde entonces se han ido ganando el respeto de la escena independiente, de crítica y público convirtiéndose en un proyecto que al margen de la pandemia hace más conciertos en el extranjero que dentro de España. Mantienen sus proyectos personales pero con Iseo & Dodosound se han encumbrado en la cima del estilo dub gracias a la voz tan especial de Leire y a las bases de Dodo.

¿Ahora que la pandemia afloja ha llegado la primavera musical para Iseo & Dodosound?

¡Han pasado tantas cosas! Al inicio de la pandemia estábamos terminando gira. No teníamos en mente componer. Además, cuando comenzó la pandemia, todo se veía tan mal, las musas no querían aparecer. No había historias bonitas que contar. Cambiamos los planes. No nos planteamos sacar un disco sin poderlo tocar en directo. Después de tanto trabajo, tiempo e inversión preferíamos esperar un año más .

Dicen que el tercer disco de un proyecto es el del asentamiento, ¿así lo sienten?

Hace poco un amigo nos recalcó la teoría de que el tercer disco es el más complicado. No lo encaramos con miedo aunque sí con la responsabilidad de saber que cada disco tiene que ser mejor que el anterior. Sentimos que este disco nos representa muy bien en este momento y es lo mejor que podíamos haber hecho ahora.

¿En el disco hay una evolución clara tanto en melodías como en efectos sonoros?

En nuestra forma de hacer, la composición, la producción y la mezcla se realizan casi al unísono. Es un proceso muy híbrido, poco definido y sin fronteras. Decidimos que lo íbamos a mezclar en casa, en nuestro estudio. Es una mezcla más personal y hay efectos de reverberación, delay, etc. más típicos del dub que no hemos tenido ningún miedo en exagerarlos. No los hemos tratado como un complemento sino casi como esencia. Ha sido muy divertido y como una regresión, una vuelta a nuestros orígenes.

Los vientos ganan protagonismo en este nuevo trabajo, no son simples arreglos…

De disco a disco ha ido creciendo su presencia y protagonismo. Son un auténtico acompañamiento para la voz y tienen sus espacios propios. Integrar vientos en canciones es trabajoso. La hemos hecho en conjunto con Alberto Sanzol que es el trompeta y líder de la sección en la que están cuatro músicos. Ya no hay estribillos de vientos ni fanfarrias sino que forman parte muy íntegra de la canción. Marca la diferencia en este disco.

¿Canciones que transmiten sensaciones muy positivas en estos tiempos tan convulsos?

Las canciones están en acordes menores que a priori llaman a la tristeza y melancolía pero sí que dejan sensación positiva porque apelamos al amor, a la buena compañía, el consuelo, la sinceridad y la honestidad. No son mensajes fáciles. Porque esa es nuestra lucha y nos encantaría que empatizaran con nosotros. Hemos intentado ir donde está la gente y no que la gente tenga que venir a entendernos. En estos tiempos todos sentimos las mismas cosas y llevamos procesos mentales similares. Hemos estado juntos en la pandemia y eso se nota mucho en los mensajes. Hay cosas bonitas que contar.

¿Concierto en Navarra?

De momento la mitad de la gira es en Francia. Hay que seguir trabajando para crecer y nos encanta viajar y actuar en el extranjero. Pero vamos a estar en Pamplona, y será algo espacial y en más de una sola fecha… aunque aún no podemos decir cuándo.