Conciertos, fiestas populares o teatro este fin de semana en Pamplona y Navarra

Viernes 13 de mayo

CHARLAS

Asamblea de la Coordinadora de Asociaciones de Familias Adoptivas (Cora) en Pamplona. Civivox Condestable. 13 y 14 de mayo. Hoy: 18 h Mesa redonda centrada en el 'Retorno a los diferentes sistemas de protección de personas adoptadas y acogidas. Repercusiones para ellas y sus familias'. Intervendrán Cristina Cortés, psicóloga del gabinete Vitaliza; Isabel Azcona, orientadora educativa familiar y formadora; Ana Etxamendi, jefa de sección de Gestión de la Guarda de la Subdirección de Familia y Menores del Gobierno de Navarra, y Clara Madoz, psiquiatra. Moderadora: Marta Fernández, madre adoptiva. Entrada libre.

Encuentro con Fátima Sánchez. La Fábrica de Gomas, c/Fuente de la Teja, Pamplona. 19 horas. Ciclo ‘Las Tardes de la Fábrica’. Directora ejecutiva del Centro Botín de Santander, espacio diseñado por Renzo Piano en el centro de la ciudad. Entrada libre hasta completar aforo.

Taller ‘Conviértete en una mujer líder e influyente’. Palacio del Condestable. 9.30 a 14 h. Organizado por Womenalia con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona y el CEIN, entre otras instituciones. Se propone a mujeres comprometidas con tu profesión y apasionadas en su campo de experiencia que aprendan a sentirse más seguras en cualquier situación de comunicación y a adquirir las destrezas que les permitan sentirse escuchadas, valoradas y reconocidas. Inscripciones en: https://womenalia.ac-page.com/pamplona-emprende

LITERATURA

Cita con Amaia Olóriz para hablar sobre su libro ‘El llanto de las amapolas’. Biblioteca Puente la Reina.19 h.

Presentación del libro ‘Te quiero, verde’, de Angelita Alfaro. Biblioteca Txantrea. 19 h. Proyecto ‘Biblioteca y semillas’. Entrada libre, previa retirada de invitación.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate. Auditorio Fernando Remacha Ciudad de la Música de Pamplona. 20 h. Dirección: Asier Zabalza. Solista: Eider Díaz Zazpe (flauta). Concierto fin de curso dedicado al repertorio relacionado con autores de ópera. Comienza con la obertura entusiasta ‘El empresario’ de W. A. Mozart. Seguidamente y como momento cumbre, se ofrecerá la ‘Fantasía sobre Carmen’, obra para flauta y orquesta basada en temas de la popular ópera ‘Carmen’ de Bizet. Se escuchará esta pieza brillante y virtuosa de la mano de Eider Díaz Zazpe, alumna de flauta de 6º curso. Entradas: retirar en el Conservatorio o inscribirse en: https://ciudaddelamusica.es/eventos/concierto-de-la-orquesta-sinfonica/

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Piztuta!’-Euskal kultur begirada/Concierto de txalaparta-Hutsun Taxalaparta. Civivox San Jorge. 19.30 h. Entradas: 1 €, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Ayax. Zentral Pamplona. 20:30 h. Ayax vuelve en solitario presentando su nuevo álbum, ‘JuglarDelSigloXXI’. La composición poética de su rap respira crítica social, vivencias sentimentales, experiencias personales y de barrio, aderezados con los samplers más potentes. Entradas: anticipada 20 € + gastos.

­Fuck You Trio. Geltoki, Pamplona. 19 h. Banda de jazz-rock-fusión formada en 2019 por los músicos pamploneses Daniel Arilla, Alberto Palacios y Rafael Paradela. Ciclo ‘SZnatoki!’. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Santero y Los Muchachos. Rockollection bar, c/Olite, Pamplona. 21:30 h. La banda valenciana de rock ‘reposado’ sale de nuevo a la carretera en esta ocasión en formato acústico para presentar su tercer disco 'Royal Cantina' y recordar las canciones más representativas de sus discos anteriores. Entradas: 15 € en Rockollectionbar.com 18 € taquilla.

Concierto Banda de Iniciación y Banda Infantil de la Escuela Municipal de Música Luis Morondo de Barañain. Auditorio Barañáin. 17.30 h. En este concierto nos ofrecerán una muestra variada del repertorio trabajado durante el curso. Entradas: 3 €.

Concierto Bandas Txiki y Joven de la Escuela Municipal de Música Luis Morondo de Barañain. Auditorio Barañáin.19.30 h. Concierto Fin de Curso 2021-2022. Se interpretarán obras musicales trabajadas a lo largo del mismo. Entradas: 3 €.

‘Silvio en mi… y en ti’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. El cantautor cubano Jorge Sánchez traza en este concierto un recorrido por la obra de su compatriota Silvio Rodríguez, uno de los cantautores más populares y queridos. Sonarán temas como ‘Ojalá’, ‘El unicornio azul’ o ‘La maza’... Entradas: 6 €.

Bourbon Kings + Swim To Drown. Sala Totem, Villava. Apertura: 20 h. Bourbon Kings salen de gira en este 2022 para presentar los temas de ‘XXX’, su último trabajo de estudio; además, en los conciertos no faltarán canciones de sus trabajos ‘40º’ y ‘Performance’...¡De Zaragoza a Iruñea! Swim to Drown mezcla el Nu metal con la música metal más actual consiguiendo unos directos potentes y con un buen rollo característico… Entradas: anticipada 9 € + gastos, taquilla 12 €.

Grupo LILO. Kultur Etxea, Irurtzun. 21 h. Cantan en euskera y castellano relatando historias vividas o cercanas que hablan de temas como la sexualidad femenina, las enfermedades mentales o el desamor. Componentes: Maria Mateo, voz y guitarra, Nekane Ibero, guitarra y piano, Pello Iturria, batería, Julen Hoyuelos, guitarra eléctrica e Irene Conejo, bajo. Programa ‘Girando por Navarra/Bira Nafarroan Barna’. Entradas: 5 €, en www.irurtzun.eus y/o Kultur Etxea y taquilla.

‘Estaciones Sonoras 2022’ en Cascante: Niña Polaca + Karavana: ‘No pegamos nada’ + Mikel Erentxun-Gira ‘Amigos de Guardia’ + Ginebras: LP ‘Ya dormiré cuando me muera’ + Virginia Díaz DJ +DJ Cut entre bandas. Escenario Patio Antiguo Colegio. Desde las 19.45 h. Entradas: 30 €.

Orquesta Sinfónica de Navarra. Centro Cultural Iortia de Alsasua. 19.30 h. Ciclo de conciertos ‘Sinfónica en Navarra’ Dirección: Beatriz Fernández Aucejo. Solistas; Yorrick Troman, violín y Pilar Fontalba, oboe. Obras de Haydn, Bach, Schumann… Entradas: anticipada 10 €.

TEATRO

Faemino y Cansado: ‘17 Veces’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Según la tradición Kaon Lin de la bimilineraria cultura china, el dios Kuan Lon, la única deidad que vive en una cantimplora, permite a un ser humano gozar de clarividencia 14 veces en una vida. Faemino y Cansado se pasan por el forro la tradición, como otras muchas, y sostienen que 14 son pocas y que ellos ya van por 17… Entradas: 10 a 24 €.

‘Microescenas’. Casa de la Juventud, Pamplona.19:30 h. El Grupo de Teatro de la UPNA presenta con este montaje cuatro escenas a partir del Teatro de Creación: ‘Alma y vida’, ‘Erotic Disney’, ‘Lo que sin decir digo’ y ‘El mentidero’. En el teatro de creación el objetivo no está en el resultado sino en el proceso, en el trabajo en equipo, en la mejora de las capacidades expresivas y en la ampliación de visiones culturales, sociales y personales. Entrada libre previa retirada de invitación..

‘Presas’. Casa de Cultura de Villava. 19:30 h. Estreno. Teatro amateur con El Bardo. Obra que transcurre en una cárcel de mujeres, en algún lugar del territorio español y a caballo entre los años 40 y 50. En ella, nueve mujeres malviven acusadas por diferentes motivos: robo, prostitución, adulterio, delito político… La cárcel está regentada por monjas. El Director de la prisión, el abogado de una de las reclusas, el médico, el sacerdote y el maestro de la cárcel completan esta historia que comienza con el ingreso de una de las reclusas a pocos días de la celebración del Jubileo de San Perpetuo, por el cual, cada diez años, el obispo concede el indulto a una de las presas. Autoría: Verónica Fernández, Ignacio del Moral. Dirección: Montse Zabalza. Entradas: 6 €.

Monólogo de J.J. Vaquero. Casa de Cultura de Beriain. 21 h. José Juan Vaquero (Valladolid, 1973) es un cómico rudo y directo, sin filtros y le nace el pelo muy fuerte. En sus actuaciones aborda sin rodeos y sin pelos en la lengua, su vida cotidiana. Desde su familia y amigos, hasta su trabajo o su día a día. Siempre desde su particular punto de vista. Entradas: 12 €.

‘Lucio. Una reflexión escénica’. Centro Cultural de Noáin. 20:30 h. Yerbabuena Producciones. Montaje que combina el mensaje del anarquista navarro Lucio Urtubia con distintos lenguajes artísticos. Se trata de un espectáculo multidisciplinar que hibrida el cómic, el documental, la performance y la música para acercar a un público amplio la controvertida figura de Lucio Urtubia. The New Jazz Collective pone música a la imagen generada por Mikel Santos ‘Belatz’ en su novela gráfica ‘El Tesoro de Lucio’. Entradas: 5 €.

‘Sin criterio’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20:30 h. Monólogos de humor perpetrado por dos conocidos cómicos cuyas opiniones, cuanto menos, son discutibles, Salva Reina y Gorka Aguinagalde, un andaluz y un vasco curtidos en innumerables escenarios destriparán SIN CRITERIO manidos tópicos, disertarán SIN CRITERIO sobre todo tipo de temas, pero, además, discutirán SIN CRITERIO hasta hacernos dudar de lo indudable, porque todo es discutible, eso es indiscutible… Entradas: 10 €.

CINE

IV Festival de cine documental ‘Filmmaking for Social Change 2022: ‘Utopía y Derechos Humanos’. Civivox Condestable. 19 horas. ‘Co-Producción de Conocimiento con Personas en Riesgo de Exclusión Social’. Raúl Goñi. 2022, España. Los proyectos del artista navarro residente en Barcelona plantean la protesta como hecho inherente a la vida. Colaboración con el Festival Internacional de Cine Documental de Londres. El antropólogo Patrick Hazard, director del festival, ofrece una selección de las mejores películas sobre la Utopía. Después, coloquio.‘The lost shoes’. Dirección: Tomaso Aramini y Rafiqfuad Yarahmadi.2020, Italia. Historia de un hombre de Verona que dedicó su vida y su experiencia política y activista a sus ideales…. ‘Down to earth (Blisko Ziemi)’. Dirección: Paulina Sikora. 2020, Poland. Corto ganador del premio al mejor cortometraje. El amor y los cuidados en el centro, independientemente de cualquier juicio. Entrada libre, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox Condestable o www. pamplonaescultura.es

‘Esta tierra es mía’. Filmoteca de Navarra. 19.30 h. Ciclo ‘Cine y Filosofía’. EE UU, 1943. Dirección: Jean Renoir. lbert Lory es un profesor de escuela en una ciudad de un país indeterminado ocupado por el ejército nazi durante la II Guerra Mundial. Enamorado de su compañera de trabajo y vecina, la también profesora Louise Martin, Albert se siente frustrado al ser incapaz de declararse por su carácter acobardado. Esta cobardía es también motivo de burla de sus propios alumnos. Para colmo, Louise mantiene una relación con un hombre llamado George Lambert. Cuando una serie de acontecimientos provocan que Albert sea detenido por los soldados alemanes, el Comandante Alemán, Mayor Erich von Keller, le propondrá un acuerdo. Pero el carácter de Albert podría haber cambiado y podría demostrar una sorprendente valentía frente al enemigo invasor… Presenta: Federico de los Ríos. Entradas: 3 €.

‘La duda’. Biblioteca Milagrosa. 17 h. De John Patrick Shanley. Club de Cine Arrosadía-Milagrosa. Necesario inscribirse: 948 24 54 60 o en bilimil@navarra.es.

‘Navarra. Las cuatro estaciones (I): Primavera y verano’. Cine Mª Villar Díaz de Corella. 20 h. A cargo de la ‘Filmoteca En Navarra’. Documental. España, 1971. Documental rodado por Pío Caro Baroja entre 1970 y 1971, con textos de su hermano, el historiador y etnógrafo Julio Caro Baroja, por encargo de la Institución Príncipe de Viana. El objetivo fue dejar noticia de costumbres y modos de vida de la sociedad tradicional de Navarra que en esa fecha estaban en vías de desaparición o de fuerte transformación… Se hace coincidir con el año en que se celebra el centenario del nacimiento de Julio Caro Baroja. Con la presencia de Susana Irigaray, directora del Servicio de Museos del Gobierno de Navarra. Entradas: 1 €.

CON NIÑOS

‘Dinosaurios, una historia de supervivencia’ + Cielo. Planetario de Pamplona. 18 h. Todos los públicos. Entradas: 6 €.

Taller ‘Talos’. Casa Cultura Valle de Aranguren, Mutilva. 17:30 h. En castellano. Menores acompañados. Con Julen de Ekotalo. Colabora CPAEN. Precio: 6 € por unidad familiar empadronada y 12 € no empadronada. Venta de entradas: 948 012 012.

‘Colorín Colorado’. Biblioteca de Cintruénigo. Cuentacuentos con Inés Bengoa. 17 h. Apuntarse antes en la biblioteca.

VARIOS

Museo Oteiza, Alzuza-Día Internacional de los Museos: ‘El poder de los museos’. Jornadas de puertas abiertas y acceso gratuito, días 13, 14, 15 y 18 de mayo. Además, hoy viernes tendrá lugar la apertura de la exposición ‘Aflorar’, del artista David Bestué. Mañana sábado (12 h) habrá un encuentro con David Bestué y posterior visita a su exposición. Asimismo, el domingo habrá visita y recorrido guiado por el Museo y la colección de Jorge Oteiza. Ambas acciones son gratuita pero con plazas limitadas. Imprescindible reserva previa en recepcion@museooteiza.org

FIESTAS

Fiestas de San Isidro en Aoiz. 19 h Festival despedida Oinatz Bengoetxea, Frontón Toki Eder. Partido parejas femenino: Etxekolonea/ Mujika vs Iantzi/ R. Larramendi. Partido parejas masculino: Bengoetxea/ Azanza vs Espinal/ Pascual. 21:30 h Toricos de fuego por la Calle Nueva. 23:30 h Concierto en Angiluerreka-AGTZ (Organiza: Angiluerreka).

Sábado 14 de mayo

LITERATURA

Slampoetry de mayo. Librería Katakrak, Pamplona. 12:30 h. Recital de poesía.

Presentación del libro ‘El brujo de Bargota’, de Iñaki Ustárroz Irizar. En Amoxtli Libros con Arte, Urroz-Villa. 12 h. Presenta: Satur Napal. Conferenciantes: Iñaki Ustarroz y Mikel Chasco.

MÚSICA

Concierto de Amaren Alabak. Palacio del Condestable.12.30 h. Grupo de seis mujeres de Zuberoa que cantan a capella a la vez que hacen coreografías. Aunque cantan principalmente en euskera, también introducen canciones en francés, occitano, castellano y portugués. Fusionan el modo tradicional de la canción de Zuberoa con la modernidad.

Capilla Renacentista Michael Navarrus-Coral de Cámara de Navarra: ‘ALEPH! La tradición hispana del canto polifónico de las Lamentaciones de Jeremías en el Renacimiento’. Iglesia del Crucifijo de Puente la Reina/Gares. 19 h. Director: David Guindano Igarreta. Entrada libre.

El Festival de ‘Eurovisión’ desde el cine. Cine Yelmo, Itaroa, Huarte. 21 h. En directo desde Turín. Pack especial que incluye entrada, refresco y palomitas por 7,50 €.

Chuchín Ibáñez en concierto. Bar Punto com, c/Marcelo Celayeta, Rotxapea. Pamplona. Vermut Concierto.13 h. Entrada libre

Encuentro Acordeonistas de Escuelas de Música de Navarra. Auditorio de Barañáin. 12.30 h. Participan 15 Escuelas de Música y alrededor de 100 acordeonistas a partir de 8-9 años y sin límite de edad. Repertorio variado. Entradas: 5 €.

Zugardi Big Band & alumnado de la Escuela de Música Juan Francés de Iribarren. Auditorio del Carmen de Sangüesa-Zangoza. 19 h. Programa ‘Jazz Go’. Jazz, swing, funky y latin jazz serán algunos de los géneros musicales interpretados. Entradas: 6 €.

Antsoianen Kantuz. Plaza Lapurbide, Ansoain. 12 h.

V Festival de Habaneras Polifonías ‘Ciudad de Burlada’. Casa Cultura de Burlada. 19 h. Participan Coral Barañáin, la Coral Elkarrekin de Berriozar, Coral Viva la Música de Iturrama (Pamplona) y el Orfeón Adrianés de San Adrián. Organiza: Rondalla Armonía. Cada grupo interpretará dos habaneras y dos obras polifónicas, todas de libre elección, para terminar el evento con la interpretación conjunta por los 120 músicos participantes de la habanera ‘Renaces tù’... Entradas: 10 €.

Concierto Coro Góspel Living Water: ‘El Góspel está de vuelta’. Iglesia de San Bartolomé de Marcilla. 20:30 h. Más de cuarenta voces y músicos participan en este concierto, en el que se vivirá la pasión y la energía de esta música que surgió de la espiritualidad del pueblo afroamericano. El coro protagoniza un espectáculo divertido en el que se une la buena música en directo con las coreografías y las improvisaciones de los intérpretes. Entradas: 3 €, disponibles en la taquilla y a través de la web marcilla.reservas24h.es

‘África las dos orillas, El Musical’. Espacio Cultural Los Llanos en Estella-Lizarra. 19.30 h. Musical con teatro, danza y música en directo con 40 artistas sobre el escenario (actores, músicos, coro y bailarines). Música: el estellés Donato Goyeneche. Libreto y letras de las canciones: Elena Ibarbia y Donato Goyeneche. Entradas: 15 €.

Chuchín Ibáñez en concierto. Espronceda, Plaza.18 h. Entrada libre.

Mariachi Zacatecas. Cáseda, en la plaza. 20 h.

‘Las tardes de Rockollection’. Rockollection bar, c/Olite, Pamplona. 18 h. Concierto de La Vuelta del Loco-Tributo a El Canto del Loco. 21 h. Entrada gratuita.

La Vuelta del Loco, tributo a una de las bandas pop-rock más míticas del panorama nacional, El Canto del Loco. El grupo se formó a finales del 2021, y cuenta entre sus filas con Diego Trueba a la batería (Taken, Sin Dirección), Iván Alzueta a la guitarra (Orquesta Edelweiss, Sin Dirección), Dani Moreno a la guitarra (Ruleta Rusa, Taken), Txuma Ostiz al bajo (Andrea Santiago, Lemon y tal, Orquesta Scorpio) y Txema Viedma a la voz (Ruleta Rusa, Orquesta Jamica Show). Con un repertorio variado y conocido que marcó a toda una generación y que seguro hará cantar y saltar al público asistente.

‘Maiatza Rock’. Peña Euskal Herria, c/San Francisco 13, Burlada. 13 h Swingaraia. 16 h Risky Bet. 17:30 h La Vil Canalla. 22:30 h Al Dual. 00:00 h Bobby Gonzales Trio. 01:30 h Mad Martin Trio. Entrada gratuita.

Concierto de Miss Caffeína. Teatro Gaztambide, Tudela. 20:30 h. Miss Caffeína se lanza a la carretera para mostrarle al mundo las garras con la presentación de su quinto disco de estudio, ‘El año del tigre’. En esta ocasión, sus camaleónicos recursos se adaptan a la iconografía asiática, para ofrecer un disco que aúna la búsqueda permanente de nuevos registros con esas composiciones made in Missca que engrosan en cada directo su legión de fans. No faltarán, por supuesto, los grandes himnos de la banda, además de canciones como ‘Por si’, ‘Me voy’ o ‘Punto Muerto’, singles de este nuevo álbum que están teniendo fabulosa acogida. Entradas: 25 €.

‘Estaciones Sonoras Primavera 2022’ en Cascante- Mañana: Alberto & García + Chris Farren + Mujeres. Escenario #Yo compro en Cascante. Desde las 13.15 h. Gratuito. Tarde: Jesse Malin + Brian Fallon: nuevo álbum en solitario ‘Local Honey’ + Shego + La M.O.D.A.: nuevo disco ‘Nuevo cancionero burgalés (N.C.B)’ + Ortiga + + DJ Cut entre bandas. Escenario Patio antiguo Colegio. Desde las 20 h. Entradas: 30 €.

DANZA

Masterclass Zumba. Zentral Pamplona. 11 h. Entradas: anticipada 12 € + gastos, taquilla (día del concierto) 15 €.

TEATRO

Faemino y Cansado: ‘17 Veces’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. Según la tradición Kaon Lin de la bimilineraria cultura china, el dios Kuan Lon, la única deidad que vive en una cantimplora, permite a un ser humano gozar de clarividencia 14 veces en una vida. Faemino y Cansado se pasan por el forro la tradición, como otras muchas, y sostienen que 14 son pocas y que ellos ya van por 17… Entradas: 10 a 24 €.

‘Presas’. Casa de Cultura de Villava. 19:30 h. Estreno. Teatro amateur con El Bardo. Obra que transcurre en una cárcel de mujeres, en algún lugar del territorio español y a caballo entre los años 40 y 50. En ella, nueve mujeres malviven acusadas por diferentes motivos: robo, prostitución, adulterio, delito político… La cárcel está regentada por monjas. El Director de la prisión, el abogado de una de las reclusas, el médico, el sacerdote y el maestro de la cárcel completan esta historia que comienza con el ingreso de una de las reclusas a pocos días de la celebración del Jubileo de San Perpetuo, por el cual, cada diez años, el obispo concede el indulto a una de las presas. Autoría: Verónica Fernández, Ignacio del Moral. Dirección: Montse Zabalza. Entradas: 6 €.

‘Sexo, drogas y rock & roll’. Centro Cultural de Noáin. 20 h. Con el Grupo de Teatro de la UPNA. Creación propia de teatro post pandemia dando suelta y desenfreno a tanta restricción… Somos jóvenes y tenemos que probarlo todo. ¿Todo? ¿Qué sabemos de sexo, o de drogas, o de música? La generación de la información es la más desinformada de todas. Pero siempre nos quedará el vicio. Sin vicio no puedo estar, sin vicio no quiero ná. En tu casa, en tu cama. Vicio, vicio. Reparto: Álvaro Téllez, Ane Bienzobas, Carmen Rubio, Marta Moreno, Marta Remírez, Massil Allache, Saioa González, Leire Lafuente, Rob Verdugo y Diego Alejandro Andreu. Dirección: Jaione Urtasun y Xabi Flamarique. Entradas: 4 €.

‘Bien común’. Sala Txilindrón de Puente la Reina-Gares. 20 h. De Pablo Ruiz de Gauna. Ciclo de Teatro Txilindron-Antzerki Zikloa. ‘Fiestas de la Juventud’.

CINE

‘120 pulsaciones por minuto’. Civivox Condestable. 19 h. Ciclo ‘Cine Europeo Juvenil’ en colaboración con la Filmoteca. Francia, 2017. Dirección: Robin Campillo. París, principios de los años 90. Un grupo de jóvenes activistas, ACT UP Paris, intenta generar conciencia sobre el SIDA y exigen que el gobierno y las empresas farmacéuticas tomen medidas para combatir la epidemia. Un nuevo miembro del grupo, Nathan, se quedará sorprendido ante la radicalidad y energía de Sean, que gasta su último aliento en la lucha… Presenta: Eduardo Carrera. Entrada libre previa retirada de invitación.

CON NIÑOS

Mi Primera Vez: ‘Jugando con las estaciones: La primavera’. Plaza Civican. 17 a 18 h. Para bebés de 18 a 36 meses, acompañados de una persona adulta. Impartido por Cristina Saraldi, educadora. Se creará una instalación donde se podrá jugar con el aroma, los colores y la textura de las flores, de la hierba fresca para explorar con los 5 sentidos el mundo que nos rodea.

‘Los Kollins’. Civivox Jus la Rocha, 18.30 h. Payasos con la compañía Kollins Clown. Público infantil mayor de 4 años. Entradas: 1 €, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Talleres creativos en familia en euskera: ‘Karteleria lantegia’. Civivox Iturrama. 11 h. 6 a 11 años. Con Diana Arboniés, de La Crafetera. Crearemos un cartel decorativo en madera desde cero. Conoceremos los principios del lettering, y aprenderemos a dar a nuestro trabajo un aire envejecido. Entradas: 4 €, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o ww.pamplonaescultura.es

Piztuta! Euskal kultur begirada/Cuentacuentos en euskera: ‘Gure basoetan ezkutatzen dena’. Civivox San Jorge. 12 h. Con Maitane Pérez, para público infantil mayor de 4 años. Entrada libre, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

PLANETEC ‘Dinosaurios una historia de supervivencia’. Planetario de Pamplona.12 h. Todos los públicos. Precio: 7 €.

‘El cielo de Cloe’ + Cielo en Directo. Planetario de Pamplona 16:30 h. Todos los públicos. Precio: 6 €.

Sesión Especial ‘Planetas’. Planetario de Pamplona.18 h. A partir de 7 años. Precio: 7 €.

‘Go!azen 8.0’. Centro Cultural Iortia de Alsasua. 17 y 19 h. Teatro familiar. Aforo completo.

I Festival de Magia en Urdazubi/Urdax. 14 y 15 de mayo. Organiza Trikuharry. Talleres para los más jóvenes a partir de las 11.30 h y espectáculos con 5 magos por las tardes (18 h el sábado y 16.30 h el domingo). Elenco: Mago Ernestway: Mezcla humor y magia con un particular punto de picaresca. Mago Doc: El sabio entre sabios, profesor de magos y comedor de globos. Es una mezcla de Houdini y el actor secundario bob. Mag Marcus: El más friky de todos; amante de las pompas de jabón, los naipes y el látex en todas sus dimensiones. Jaime Perla: El mago de la palabra y la elegancia en el escenario. Mago Javi: Lleva más de 20 años dedicados hacer reír y asombrar tanto niños como adultos…. Entrada diaria (taller+espectáculo): 12 €. Entrada todo el finde: 20 €. Aforo limitado, necesaria reserva previa en. 601 351 319.

VARIOS

Cuestación de la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra. En Pamplona las huchas para donar se encontrarán en los siguientes puntos en horario de 10 a 14 h: Plaza de la Cruz (a la altura de la Iglesia San Miguel), el Mercado del Ensanche (esquina c/Tafalla y c/Amaya), Plaza del Ayuntamiento de Pamplona, Merindades (Carlos III con Baja Navarra), Iglesia San Nicolás con Paseo Sarasate, Plaza de Pozo Blanco, Plaza del Castillo (Avenida Carlos III), C/García Ximénez con Avda. San Ignacio, Avda. Bayona nº13 (Bar Molino), Sancho el Fuerte con Plaza Leonor de Trastámara. Además, estaremos con una mesa en Zizur Mayor en C/ Zabalgain nº6 y en el Centro Comercial La Morea (entrada E’Leclerc). Y en Tudela, en la Plaza Padre Lasa, Paseo de Invierno, Plaza Nueva, mercado de Abastos, en el mercadillo y en los supermercados de Alcampo y Carrefour. En todas las ubicaciones con horario de 10:30 a 13:30 h y en Plaza Nueva y Carrefour también de 17:30 a 20 h. La AECC de Navarra ha habilitado otras formas para donar: hucha digital: https://www.aecc.es/es/hucha-voluntario?id=2000010700, vía BIZUM, con el código 11244 y el concepto NAVARRA, o enviando un SMS al 28014 con el texto NAVARRA (donación 1,20 €).

Día Mundial del Comercio Justo: ‘Por la igualdad. Somos Comercio Justo’. En Paseo Sarasate, Plaza del Vínculo y el Rincón de la Aduana. Horario: 11:30 a 20 h. Diversas actividades: stands del Consorcio Comercio Justo, Gymkana teatralizada a cargo de Teatrolari. Entrega de premios del Concurso de dibujos infantiles y un sorteo de cesta de productos de Comercio Justo. Escape room ‘Activa tu modo, Justina’. Inscripciones en: info@teatrolari.com

Paseos guiados en bicicleta. Recorrido (15 km): Casco Antiguo, Txantrea, Rochapea, San Jorge y Buztintxuri. Salida desde la Plaza del Castillo. 10 h. Organiza el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona, en colaboración con AMTS (Asociación de Medios de Transporte Saludable). Inscripción gratuita en tfno. 010.

Encuentro con el artista Jaime Eguaras Roa. Horno de la Ciudadela, Pamplona. 19 h. En torno a su exposición ‘Bajo la piel. Traslaciones y disonancias’ Entrada libre.

Taller gratuito de escritura creativa a cargo de Mireya Martín Larumbe. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 11.30 a 13.30 h. En torno a la exposición ‘Esta cxsa no se habita…/X hau ez da okupatzen…’ del proyecto ‘Uholdeak’. Apuntarse en conserjería del Centro o tfno. 948755969.

Museo Oteiza, Alzuza-Día Internacional de los Museos: ‘El poder de los museos’. Jornadas de puertas abiertas y acceso gratuito, 14, 15 y 18 de mayo. Además, hoy (12 h) habrá un encuentro con David Bestué y posterior visita a su exposición. Asimismo, mañana domingo (12 h) habrá visita y recorrido guiado por el Museo y la colección de Jorge Oteiza. Ambas acciones son gratuitas pero con plazas limitadas. Imprescindible reserva previa en recepcion@museooteiza.org

Visita guiada en inglés al Museo Gustavo de Maeztu de Estella. 12 horas. De la mano de María Odériz. Con motivo del próximo Día Mundial de los Museos.

‘Baifest Burlada Primavera 2022’. Parque Municipal de Burlada. Todo el día: Mercado artesano. 12 h. Animación de calle con Levelibular. 17 h. Actividades infantiles con Keyas Arts. 18 h. Cuentacuentos acústico con Musas y Fusas. 19:30 h. Pintura en directo con Alatz López Lameiro. 19:30 h. Concierto acústico con Gussy.

Día de Huarte. Mañana. 9 h Dianas con l@s gaiteros de Huarte. 9:30 h Salida de Zanpantzar desde Berdintasuna. 10:00 Plaza San Juan. Apertura de la Feria Local y exhibición de talleres de ocio creativo y artistas locales. Animación con Uharteko Txalapartariak. 10:30 h Kalejira Cultural y Musical. Los diferentes grupos culturales y musicales se unen en un recorrido capaz de mostrar lo diverso, plural y lo generoso que es Huarte. Partirá desde la Plaza San Juan e irá incorporando a los grupos culturales en distintas partes de Huarte y dándonos momentos inolvidables. Participan: Comparsa de Huarte, Taller de Teatro, Kantuz, Ortzondo, Ecos Navarros, Coral de Huarte, Escuela de Jotas de Huarte, Amaiur Dantza Taldea, Andre Mari, Taller de Hip-Hop y de Danzas Vascas. 12 h Plaza San Juan. Disparo del Cohete y Lectura Del Pregón del Día de Huarte , con la animación de Uharteko Txalapartariak. 12:30 h Plaza San Juan Animación en la calles con Elektropikala. Tarde. 14 h El Ferial. Comida Autogestionada. 16 h El Ferial. Pintacaras para Txikis. 17-19 h El Ferial. Actuación del grupo musical Épsilon. 19:30 h Plaza San Juan. Baile Popular de la Iturridantza. Anímate a bailar esta danza tan típica de Huarte en la Plaza San Juan. Estais todos y todas invitad@s. A continuación Jauzis populares. 19:30 h Plaza San Juan. Degustación de Sidra y Queso, 1€. 21:15 El Ferial. Toro y Vaca de Fuego. 21:30-03:00 h Plaza San Juan.

Feria de la Cerveza en Lerín. 13 h. Lugar: Carpa situada en la peña. Organiza: Asociación de jóvenes Baldetxate. Conciertos y DJ con los grupos locales Replikantes, Euskal-Rap y Aritzalas.

FIESTAS

Fiestas de San Isidro en Aoiz-Víspera de San Isidro. 10-14 h Mercado de artesan@s locales y de la zona en la Plaza del Mercado. (Organiza: Sarean). 13 h Pasacalles con Txaranga Iraunkorrak. 15 h Comida popular en la Plaza del Mercado (Organiza: Angiluerreka). Sobremesa a cargo de Txaranga Iraunkorrak. 18-20 h Concierto Trikiteens (Organiza: Angiluerreka). 20:30 La Salve de Hilarión Eslava cantada por la Coral San Miguel en la iglesia. A continuación, kalejira a cargo de los gaiteros de Aoiz hasta la Plaza del Mercado. 21 h Tradicional hoguera en la Plaza del Mercado, acompañada de Gaiteros de Aoiz y Trikitixas y el reparto de chorizo y vino. 21:45 h Toricos de fuego por la Calle Nueva amenizados por los Gaiteros de Aoiz. 23:30-02:00 h Concierto Trikiteens (Organiza: Angiluerreka). 02:00 h DJ Ibáñez (Organiza: Angiluerreka).

Fiestas de San Isidro en Cabanillas-Día del espárrago y la alcachofa.10 h. Diana de auroros en las calles del pueblo. 10:30 h. Instalación de puntos de venta de espárragos y alcachofas visitas guiadas en la calle San Roque. 11-13 h Degustación en la Sala de Cultura. 12 h. Pasacalles con gaiteros y gigantes desde la calle San Roque hasta la plaza. 12-14 h. Parque infantil en la calle San Roque. 14:30 h. Comida de caldereta con espárragos y alcachofa en Sala de Cultura. 5 €. Apuntarse hasta el 11 de mayo. 16 h. Concierto ‘Cíclope’ en la Sala de Cultura. 18-20 h. Ronda por los bares de Cabanillas. 20:30-21:30 h. Baile ‘Cíclope’ en la Sala de Cultura. 00:00h-02:00 h. Verbena ‘Cíclope’ en Sala de Cultura. 02:00h-05:00 h. DJ en Sala de Cultura.

Fiestas de San Isidro en Allo. 12 h Txupinazo en la Plaza de los Fueros tirado por los quintos de 2002-2003 y 2004.Seguidamente vermut por los bares acompañados por la Txaranga Los Virtuosos. 12 h Partido de fútbol del Huracán. 12 a 14 y de 17 a 19 Hinchables en frontón. 18 h Encierro de reses bravas con ganadería de Adrian Dominguez.19:15 h Concierto de Órgano en la Iglesia Parroquial. 21 a 22 h DJ Orquesta Macro Titanes. 22 h Bingo organizado por el C.A. Huracán. 22:10 Torico de Fuego. 00:30 a 4:30 DJ Orquesta Macro Titanes. 04:30 a 7 h DJ Roca.

Domingo 15 de mayo

MÚSICA

Cuarteto de saxofones Suasax. Nuevo Casino Principal, Pamplona. 12 h. ‘II Ciclo de Cámara del CSMN’ organizado por Conservatorio Superior de Música de Navarra (CSMN), Ateneo Navarro y Nuevo Casino. Lo forman Adrián Latorre, Rebeca Sola, Laura Martínez y Antón Gómez. Obras de Glazunov, Brotons, Bozza, Mendelssohn y Addis Abbaba (Sarajevo).

Concierto Coros Vicente García de Vitoria y Divertimento de Pamplona. Civivox Condestable. 19 h. Directores: Maite Vicuña y Fernando Ramírez. Pianista Elena Ibarzabal. Entrada gratuita.

Concierto Coro Góspel Living Water: ‘El Góspel está de vuelta’. Auditorio de Barañáin. 19 h. 5 músicos, 30 voces y un repertorio con canciones góspel que han impactado la banda sonora del siglo XX hasta nuestro tiempo. Bajo la dirección de Susana Fernández y Samuel Álvarez, el coro madrileño llevará al público de Pamplona a través de un relato de esperanza y libertad que ha sacudido al mundo entero. Canciones de grandes del góspel como Thomas Dorsey, Mahalia Jackson o The Edwin Hawkins Singers cobrarán vida sobre el escenario, mezclándose con vibrantes coreografías que ya se han convertido en la seña más reconocible de Living Water sobre los escenarios. Entradas: 12,90 €.

Banda de Música de Zizur Mayor. Casa Cultura Zizur Mayor. 12:30 h. Entradas: 2 €.

35º Aniversario de la Comisión Ciudadana Anti Sida de Navarra. Zentral Pamplona. 12 h. Concierto gratuito con Hagoan, Julen Caba, Parkepiedras y Skabidean… y presentado y dinamizado por Albina Stardust.

Concierto The Spolem Girls. Plaza de Etxarri-Aranatz. 19:30 h. Son Nahiari Berasategi, Sara Grajal, Natalie Keskin y Naroa Soro, dirigidas y producidas por Iñaki Miguel (Retro Musika). Grupo vocal femenino de versiones y temas propios de pop al estilo más puro de los años 60, creado en 2020 en Donostia. Sus referencias musicales más directas son los conjuntos The Shirelles, The Ronettes o The Supremes, así como vocalistas como Lesley Gore, Little Eva o Betty Everet.

DANZA

‘Quo’. Baluarte. 19 h. Festival Danza Contemporánea de Navarra-’DNA’/Atalak. La Red Atalak-Dantzaz presenta tres piezas coreográficas: ‘Sal’, ‘Quorum’ y ‘Fomo’. Dirección Artística: Adriana Pous. Bailarinas/es: Raúl Abentin, Andrea Aguado, Marina Eskisabel, Maddi Gaztelumendi, Laura G. Latasa, Lara Matea Ivančič, Oscar Pascual, Noel Quintela, Iñigo Rementería, Beñat Urrutia. Entradas: 12 € /4 € (carné joven).

‘Sal’. Coreografía de Gil Harush para Dantzaz. Está basada en las relaciones entre la tradición y la modernidad en un pequeño pueblo pesquero, donde las ataduras de la modernidad no dejan fluir al mantenimiento de las tradiciones y de la relación entre el pueblo, las personas, el mar, la naturaleza… ‘Fomo’. Coreografía de Gil Harush, basada en el acrónimo F.O.M.O. (del inglés “fear of missing out”: temor a dejar pasar o temor a perderse algo), una patología psicológica descrita como "una impresión generalizada de que otros podrían estar teniendo experiencias gratificantes de las cuales uno está ausente". Este tipo de ansiedad social se caracteriza por "un deseo de estar continuamente conectado con lo que otros están haciendo". ‘Quorum’. Coreografía de Hilde Koch que se nutre de las colaboraciones de la compositora Paula Olaz, la diseñadora de moda sostenible Tytti Thusberg y la diseñadora de iluminación Alaine Arzoz. El trabajo conjunto de estas cuatro mujeres es el punto de partida de una pieza donde Koch comparte el trabajo de escritura coreográfica junto con los bailarines y bailarinas de Dantzaz.

CINE / ARTE

Filmmaking for Social Change: ‘Utopía’-Programación Artística. Civivox Condestable/Museo de Navarra. La artista navarra Monika Aranda propone una instalación de gran formato que reflexiona acerca de la existencia de 1.300 lenguas en peligro de extinción en el mundo. Raúl Goñi nos hace reflexionar acerca de la situación actual de personas en riesgo de exclusión. Lia Guerrero nos propone cuatro obras videoartísticas adicionales a las que se podrá acceder con una proyección continua en el Hall de Condestable. Los trabajos que se presentan por primera vez en este festival son ‘Influencia’, ‘Ctrl’, ‘Inmersión’ y ‘Ojo’. Adicionalmente se presentarán los nuevos trabajos realizado para esta edición del fotógrafo y cineasta Miguel Goñi, la artista catalana Alexia Briones y el artista catalán Toni Navarro. Todos ellos centrarán su propuesta en la ‘Utopía’. Por último destacamos el trabajo del artista navarro Gorka Beunza quien nos presenta una instalación en Museo de Navarra.

‘Mendian Hil Hirian Hil’. Kultur Etxea, Irurtzun. 20 h. ‘Mendi Jarduerak-Irurtzun-Jornadas Montaña’. Proyección y coloquio: Zuzendaria/Director: Iñaki Peña Bandrés. Un diálogo acerca de la muerte, que conecta la montaña con la calle y la calle con la montaña. Una propuesta firme a favor del recuerdo. Un canto a la esperanza. El documental que redondea una trilogía sobre el duelo. “Si nos diesen a elegir dónde morir, querríamos morir en el sitio donde más hemos amado la vida”. Con veintipocos o con 100 años bien cumplidos. A 7.000 metros o al nivel del mar.

TEATRO

Martita de Graná: 'Asuntos pendientes'. Baluarte. 19 h. Espectáculo de humor. Marta Martínez (Granada, 1989), más conocida como Martita de Graná, es una de las influencer más influyentes en la actualidad. Su humor se basa en lo cotidiano y en las situaciones más absurdas que pasan todos los días delante de nuestros ojos. No se muerde la lengua a la hora de hablar de temas íntimos, sexualidad, igualdad, del cambio de paradigma en la comedia.... Entradas: 20 €.

‘Historia de un jabalí o algo de Ricardo’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 h. Un actor se enfrenta al reto de interpretar al despiadado Ricardo III. Lleva toda la vida haciendo papeles secundarios y cree que se lo merece. Durante la construcción del personaje, las afinidades entre el actor y el monarca afloran. Como Ricardo III, Juan no se conforma con poco y no está dispuesto a perder el tiempo con actores blandos, hipersensibles o mediocres. A medida que se entrelazan sus historias, la relación entre el actor, el personaje y el espectador es cada vez más estrecha… Autoría y dirección: Gabriel Calderón. Intérprete: Joan Carreras. Entradas: 7,50 a 15 €.

‘Cinco minutos’. Casa de Cultura de Murchante. 19 h. Con Txalo. Nekane y Koldo. Un test de embarazo. Cinco minutos para saber el resultado. ¿Están preparados para ser padres?. ¿Quieren serlo?. ¿Es un paso adelante o un salto al vacío?. Incertidumbre, ansiedad, miedo, esperanza. Entradas: 6 €.

CON NIÑOS

‘Bad Family’. Casa Cultura de Burlada. 18 h. Novedosa propuesta musical sobre un repertorio de clásicos del pop rock más actual de Los Beatles, Queen, Adele o Natalia Lacunza, interpretado por 5 vocalistas, miembros de una misma familia de edades entre los 41 y 13 años de Marcilla, a los que une el arte además de la sangre. Entrada gratuita hasta completar aforo.

I Festival de Magia en Urdazubi/Urdax. Organiza Trikuharry. Talleres para los más jóvenes a partir de las 11.30 h y espectáculo con 5 magos a las 16.30 h. Elenco: Mago Ernestway: Mezcla humor y magia con un particular punto de picaresca. Mago Doc: El sabio entre sabios, profesor de magos y comedor de globos. Es una mezcla de Houdini y el actor secundario bob. Mag Marcus: El más friky de todos; amante de las pompas de jabón, los naipes y el látex en todas sus dimensiones. Jaime Perla: El mago de la palabra y la elegancia en el escenario. Mago Javi: Lleva más de 20 años dedicados hacer reír y asombrar tanto niños como adultos…. Entrada diaria (taller+espectáculo): 12 €. Aforo limitado, necesaria reserva previa en 601 351 319.

VARIOS

Museo Oteiza, Alzuza-Día Internacional de los Museos: ‘El poder de los museos’. Jornadas de puertas abiertas y acceso gratuito, 15 y 18 de mayo. Además, hoy (12 h) habrá visita y recorrido guiado por el Museo y la colección de Jorge Oteiza. Acción gratuita pero con plazas limitadas. Imprescindible reserva previa en recepcion@museooteiza.org

‘Baifest Sorauren Primavera 2022’. Frontón de Sorauren. Toda la mañana: Mercado artesano. 12 h. Actividades infantiles con Maikampanilla. 13 h. Cuentacuentos acústico con Musas y Fusas.

‘Respirando el Románico. Naturaleza, Yoga, Sonido y Románico’. Ermita de Montalbán. 11 h. Dura 2,5 h. Organiza Asociación Tierras de Irantzu. Con reserva. Contacto: Txari Eleta. Tfno. 657 867 887 o en: eztitsumieleria@gmail.com

Paseo musicado ‘¿Quieres descubrir a qué suena Viana?’... recorriendo rincones insólitos de la ciudad. 12 h. Entradas en la oficina de turismo -también punto de encuentro- y en www.viana.es por 6 € (gratis menores de 12 años). Los participantes deberán llevar sus propios auriculares y un teléfono que permita la lectura de código QR. Más info: 948 446302 o turismoycultura@viana.es

FIESTAS

Fiestas de San Isidro en Aoiz-San Isidro. 9 h Dianas con Milaur Taldea. 11:45 Procesión en Honor a San Isidro acompañada por los Gigantes y Cabezudos, Gaiteros de Aoiz y Milaur Taldea. 12 h Misa en honor a San Isidro. 13 h Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Gaiteros de Aoiz y Milaur Taldea. 17-18:30 h Juegos infantiles y talleres en Plaza Baja Navarra. 19 h Chocolatada popular seguida de la Jota del chocolate con los Dantzaris y Gaiteros de Aoiz. Colabora: Beti Jai.

Fiestas de San Isidro en Cabanillas-Día de San Isidro. 10 h. Diana de auroros en la plaza de los Donantes. 12 h. Misa y procesión. 16 h. Concierto ‘Meteoro 2.0’ en la Sala de Cultura. 18:30-20:30 h. Vacas de la ganadería Arriazu en la calle San Roque. 21-23 h. Concierto ‘Meteoro 2.0’ en la Sala de Cultura.

Fiestas de San Isidro en Allo. 11-14 h Feria con Reparto de Migas.12 h Procesión de San Isidro y Misa. 12:30 h. Carrera local Infantil. 14:30 h Comida organizada por la los Asociación de jubilados la Cruz en el Frontón.18 h Encierro de reses bravas con la Ganadería Estenaga.19:30 a 21 h Txiki Disco Carlos en la Fuente. 21:30 h Torico de Fuego.