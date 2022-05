Conciertos, música y teatro este fin de semana en Pamplona y Navarra

Viernes 6 de mayo

MÚSICA

Marlon. Zentral Pamplona. 21:30 h. Entrada: anticipada: 22 € + gastos.

Lilo. Geltoki. 19 h. ‘SZnatoki!’. Entrada libre hasta completar aforo.

The Bang + Wiston & The Wistones. Rockcollection Bar. 21.30 h. Anticipada 8 € + taquilla 10 €.

Kevvo: ‘A subir la temperatura a 105F’. Sala Canalla, Pamplona. 02:00 h. Rapero y cantante puertorriqueño de reggaeton y trap latino. Anticipada 20 €, taquilla 25 €.

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Sôber + Contrabanda + Bon Vivant. Sala Totem, Villava. 19:40 h. Anticipada 22 € + gg, taquilla 28 €.

Jo & Swissknife. Casa de Cultura de Huarte. 19:30 h. Programa ‘Girando por Navarra’. Entradas: 5 €.

‘Go!azen 8.0 Kontzertua!’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva). 18 h. + 6 años. 3 €.

‘Sutan-Musikala’-Zuzeneko Musika Iruñeko Gazte Orquestraren Eskutik. Auditorio Barañain. 19 h. Musical de Jaso Fundazioa que reivindica el derecho de las mujeres a la dignidad laboral... Entrada: 15 €.

Fanfarre y Coros + Grupos de Lenguaje Musical Iniciación 1º, 2º, 3º y 4º Escuela Música Juan Francés de Iribarren de Sangüesa. Trasera del Carmen.19 h.

OSN: ‘Música que acaricia’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19.30 h. Obras de Mallarmé, Debussy, Ravel, Fauré, Roussel…. Entrada: 24 €. Menores 30 años: 8 €.

Jesús Carbonell: ‘Guitarra del Herrero’. Casa Cultura Peralta. 19 h. Ciclo Flamenco. Entradas: 5 €.

Chuchín Ibáñez y Trío Los Charros. Bar Jubilado de Etxarri Aranatz. 19 h. Organiza Asociación Gure Ametsa. Entrada libre.

DANZA

‘¡Gira, corazón! Bailando con Lorca en la Edad de Plata’. MUN. 19.30 h. Con la Cía. Carmen Cortés. Entradas: 30 y 32 €.

Taller ‘Nuevos Lenguajes Escénicos’. Casa de Cultura de Villava. 19 a 20:30 h. Imparte: Ghislaine, coreógrafa. Inscripción gratuita.

‘Pioneras/Aitzindariak’. Casa de Cultura de Etxarri Aranatz. 19 h. iXa Universos de Movemento. 6 €.

‘IV Ribera en Danza’. Plaza de los Fueros de Viana. 19.30 h. Cía Qabalum: ‘La medida que nos ha de dividir’. Cía Denis Santacana & Victor Fernandez: ‘Encuentros’ (danza contemporánea y flamenco) y Cía. Riart: ‘Henko’ (danza urbana y parkour).

‘La medida que nos ha de dividir’. Centro Cultural de Corella. 20 h. Qabalum. ‘DNA 2022’. 6 €.

TEATRO

90 Aniversario Teatro Gayarre, Pamplona. Hasta sábado 7, Jornadas Puertas Abiertas: sin cita previa, 12 a 14 y 17 a 20.30 h y Visitas Guiadas (publicos@teatrogayarre.com). Hasta hoy, en el zaguán proyección 12 a 14 y de 17 a 21 h de ‘Pamplona finales del siglo XIX’. Y ‘Cápsula del Tiempo’...

‘Everybody needs... ENERGY!’. Escuela Navarra de Teatro-ENT. 19 h. Con Xabier Artieda. Nuevas sorpresas y sketchs, música en directo y mucho humor absurdo... Entradas: general 11 €. Anticipadas y personas en paro: 9 €. Carné Joven: 6 €.

‘Jugando con… Ubú Rey’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Con el Taller de Teatro de Zizur Mayor. El dramaturgo británico Alfred Jarry escribió esta obra en 1888, con solo 15 años. Una parodia referencial sobre la violencia y el abuso de poder... Dirigen Montse Zabalza y Nanna Sánchez. Entradas: 4 €.

CINE

‘Unicornio’. Filmoteca de Navarra. 19:30 h. España, 2021. Dirección y guión: Irati Gorostidi. ‘Bizimina’. España, 2020. Dirección: Pablo Iraburu, Jon Maya, Migueltxo Molina. coloquio con los autores. Entrada: 1 €.

Proyección documental ‘Yo jugué en Osasuna’. Cine Corella. 20 h. 3 €.

CON NIÑOS

Taller intergeneracional: ‘¡Dibujamos y pintamos el barrio con nuestros mayores!’. Civivox Iturrama. 17.30 h. Salida por el barrio. Con Diana Arboniés, de La Crafetera. Niñas/os 6 a 12 años, en compañía de un adulto. Entradas: 4 €, previa inscripción en tfno. 010, la red Civivox o en www.pamplonaescultura.es

‘Dinosaurios, una historia de supervivencia’ + Cielo. Planetario de Pamplona. 18 h. Entradas: 6 €.

Club de Lectura ‘TBO tras la pista’. Aula 1 Civican. 18 h. Desde 9 años. Conduce Sara Machuca, bibliotecaria. Acceso libre previa inscripción en 948 222444 o informacioncivican@fundacioncajanavarra.es

CHARLAS

Día Internacional de la Matrona. Planetario de Pamplona. A partir de las 10 h. Organiza Asociación Navarra de Matronas. Numerosas charlas.

Conferencias en torno a la exposición ‘Luz en la penumbra’. Museo del Carlismo de Estella-Lizarra. 19 h. ‘Primeras intervenciones de la Cruz Roja en el campo de batalla’. con Joaquín Mencos, de la Fundación Mencos, y ‘La labor de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en los conflictos y desastres’, con Mercedes Babé, Presidenta de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Entrada gratuita, previa reserva en 948 55 21 11.

Solasaldia/Coloquio: ‘Emakumea eta txirrindularitza/Mujer y ciclismo’. Kultur Etxea Irurtzun. 19.30 h. Organizan: Aytos. Arakil e Irurtzun. Con Iosune Murillo (ex ciclista y entrenadora), Erkuden Almagro (ex ciclista y fundadora Bizikume), Héctor Roldán (ex ciclista y director) y Maribel Aguirre (Zaaf Team-ciclista). Modera: Ainhoa Lekunberri (ex ciclista).

LITERATURA

Presentación libro ‘Sonrisas maquilladas’. Ámbito Cultural El Corte Inglés. 19 h. Autor: Sergio Serrano. Presenta: Mercedes Medina, Doctora en Comunicación. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Del realismo mágico al realismo trágico’. Civican. 19 h. ‘Diálogos de Medianoche’. Con el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017 Acceso libre hasta completar aforo, previa inscripción 948 22 24 44 o informacioncivican@fundacioncajanavarra.es

VARIOS

EKOmercado. Geltoki, Pamplona. Mercado con 16 empresas productoras ecológicas. Horario: 9:30 a 14 h. Actividad: 11:30 a 13 h. Taller familiar de cajas nido, con Ismael Cantón. Inscribirse en cpaen@cpaen.org

Taller: ‘Arte variopinto en la cocina’. Aula Cocina Civican. 19 a 21 h. Con Rebecca Gil, Gabriela Barrio y Mila García, del colectivo de artistas Variopintas. Acceso libre hasta completar aforo, previa inscripción.

Taller adolescentes: ‘Mapas genéticos’. MUN. 17:30 a 19:30 h. En torno a la exposición ‘The Edge’, de Álvaro Laiz. De 13 a 18 años. 6 €.

Fiestas de la Primavera en Noáin. 18 h Plaza los Fueros, Teatro Familiar con Galitoon: ‘The show moscón’. 18:30 h Pista multiusos de avenida La Lostra (junto al cementerio), Fútbol Plaza para chicas/os 12 a 18 años. 19:30 h Carpa plaza de los Fueros, Concierto agrupaciones modernas de la Escuela de Música Julián Gayarre. 22 h Pisos de Mocholí, Toro de Fuego. 01:00-5:00 h Plaza de los Fueros, Baile con Discomóvil Batusi. En caso de lluvia las actividades marcadas con asterisco * tendrán lugar en el Frontón del Colegio.

Sábado 7 de mayo

MÚSICA

Concierto Solidario ‘Mixturas’-In Tempore Abesbatza-Coro & Ensemble. Iglesia Sta. María de Ermitagaña, Pamplona. 20 h. Partes de obras escritas para coro y orquesta, con iluminación ambiental. Director: Carlos Etxeberria Alonso. En colaboración con ACNUR Navarra-Refugiados. Quienes lo deseen podrán aportar fondos al final del concierto o en la cuenta habilitada para ello. Info: www.eacnur.org

Belcos. Nuevo Casino. 19 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Anari. Baluarte. 20 h. Una de las voces más personales de la escena musical vasca... Entradas: 15 €.

Ciclo de Cámara del CSMN en el Museo Oteiza-Conjunto de guitarras. 12 h. Entrada libre.

El Tren. 19 h. Fiestas de Santa Engracia (Rochapea). Rock And Roll.

‘Maiatza Rock’. Peña Euskalherria de Burlada. 22.20 h. Grupos Lomoken Hoboken y The Mercury Riots. Blues y rock. Entrada gratuita.

Suhar Korua (San Sebastián). Iglesia de San Juan de Estella-Lizarra. 20.45 h. ‘XXIII Ciclo Primaveral de Conciertos’.

Concierto de Órgano-Organistas Ragueses. Iglesia de San Pedro de Mañeru. 19 h. Promueve Asociación Navarra de Amigos del Órgano-ANAO. Con Miguel Merino y Roberto Martínez de Morentin, organistas de la parroquia de San Miguel de Larraga. Entrada libre hasta completar aforo.

Masterclass con Jesús Carbonell. Escuela de Música de Peralta. 11 h. Ciclo Flamenco. 5 €. Apuntarse 948 750543-948 750567.

Las Migas: ‘Libres’. Casa Cultura Peralta. 20 h. Ciclo Flamenco. 5 €.

DANZA

‘Pioneras/Aitzindariak’. Casa de Cultura de Villava. 20 h. Entradas: internet 4 €, taquilla 6 €.

‘Los Perros’. Espacio Los Llanos de Estella-Lizarra. 20 h. Con Led Silhouette. ‘DNA 2022’. Entradas: 6 €.

‘Los sonidos del cuerpo’. Casa de Cultura de Aoiz. Talleres/Mediación: sábado 10:30 a 12 h y domingo 19 a 20:30 h. Instalación: sábado 10:30 a 13 y 18 a 20 h y domingo 19 a 20:30 h. ‘DNA 2022’. Actividades gratuitas.

‘IV Ribera en Danza’. Parque de la Esperanza de Valtierra. 12.30 h. Con Qabalum, Cía Denis Santacana & Victor Fernandez y Cía Idoia Rodríguez & Rafael Arenas.

‘IV Ribera en Danza’. Plaza del Ayuntamiento de Ribaforada. 19.30 h. Cía Denis Santacana & Victor Fernandez, Cía Idoia Rodríguez & Rafael Arenas y grupos de la Escuela de Danza Urbana Ribaforada.

TEATRO

‘Everybody needs... ENERGY!’. ENT. 19 h. 11 €. Anticipadas y personas en paro: 9 €. Carné Joven: 6 €.

‘Jugando con… Ubú Rey’. Casa de Cultura Zizur Mayor. 20 h. 4 €.

‘Los secuestradores del lago Chiemsee’. Teatro Gaztambide, Tudela. 20.30 h. Con Barco Pirata Producciones. Entradas: 15 a 18 €.

CINE

‘La ola’. Civivox Condestable.19 h. Ciclo ‘Cine Europeo Juvenil’ en colaboración con la Filmoteca. Alemania, 2008. Dirección: Dennis Gansel. Presenta: José Félix Collazos. Entrada libre, previa retirada de invitación.

Proyección documental ‘Yo jugué en Osasuna’. Cine Corella. 17 h. 3 €.

CON NIÑOS

‘Fantastic Mr. Fox’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 h. De Wes Anderson. #Cinetag. Filme de animación basado en un famoso libro para público infantil de Roald Dahl. Entrada libre hasta completar el aforo.

‘Payasos sin fronteras con Txispi y Popi/Mugarik gabeko pailasoak Txispi eta Popiekin’. Civivox Jus la Rocha. 12 h castellano y 18.30 h euskera. + 3 años, con un adulto. 1 €, previa inscripción tfno. 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Teatro de objetos para bebés:. ‘Zapatos nuevos/Zapatak berriak’. Civivox Mendillorri, 10.30 h castellano y 12.30 h euskera. Compañía L’Home Dibuixat. 2 a 4 años. Entrada: 3 €, previa inscripción.

Taller: ‘Cómo escribir un cuento’. Civivox Milagrosa. 11.30 h. ‘Milagrosa Eskuz Esku-Codo con codo’. De 7 a 11 años. Dinamiza la Asociación Síndrome de Down. Entrada libre, previa inscripción.

Paseo-Cuentacuentos ‘Historias verdaderas. Historias del sol naciente’. Desde la Puerta del Planetario. 12 h. Paseo teatralizado por el Parque Yamaguchi con Sergio de Andrés. Para niñas/os 5 a 10 años. Entrada libre, previa inscripción.

‘PLANETEC Cielo Profundo’. Planetario de Pamplona. 12 h. 7 €.

‘Dinosaurios, una historia de supervivencia’ + Cielo. Planetario . 16:30 h. TP. Entradas: 6 €.

Sesión Especial ‘Star Wars’. Planetario. 18 h. + 7 años. Entrada: 7 €.

Laboratorio: ‘Cabañas e intersticios’. Plaza Civican. 18 h. Niños /as desde 4 años. Impartido por Archicosas, colectivo de arquitectura.

Taller infantil: ‘Mapas genéticos’. MUN. 10.30 a 13 h. Para niños/as 5 a 12 años. Inspirado en la exposición ‘The Edge’ de Álvaro Laiz. Precio: 6 €.

XXVIII Festival Títeres de Barañáin 2022. Plaza del Complejo Cultural. Cía Bitonio (Francia): ‘Pequeñas fábulas’. 12:30 h. Pavel SMID (Rep. Checa): ‘La historia que se nos olvida’. 18 h.

VARIOS

Visita Guiada Gratuita a la exposición ‘Primus circumdedisti me’. Planetario de Pamplona. 11 h.

Territorio Joven: ‘El club de ADA’. Aula 2 Civican. 17 a 19 h. Desde 13 años. Impartido por Guillermo Arana, programador. Previa inscripción.

Taller ‘Los ojos del migrante’. Espacio Creativo Ana Pagola, San Fermín 61, Pamplona. 11 a 13.30 h. Escritores Daniel Franco Sánchez y Virgilio González Briceño. Inscripción gratuita en editioralgraviola.com

Visitas Guiadas Gratuitas a la exposición permanente del Museo del Carlismo de Estella-Lizarra. 16:30 y 17:30 h en castellano. Aforo limitado. Reservas: 948 552111.

Trashumancia en Villafranca. 9 h. Concentración caballistas. 9:30 h. Almuerzo popular en huerta Padres Carmelitas. 10:30 h. Comienzo trashumancia. 11 h. Actuación Mago Odei en Plaza Calahorra. 13 h. Entrada trashumancia. 13:30 h. Bailes Gigantes al ritmo de los txistus, salida plaza España. 15 h Comida campera 15 € previa reserva. 18:30 h. Vacas Bretos Fernández. 20 h. Charanga de la Villafranquesa con los Cabezudos.

Fiestas Primavera Noáin y Día del Euskera en Ansoáin. Ver agenda diaria del periódico.

Domingo 8 de mayo

MÚSICA

Concierto matinal del CSMN. Nuevo Casino Principal. 12 h.

Concierto XV Aniversario Grupo Shemá. Iglesia de San Ignacio, Pamplona. 20 h. Eucaristía: 21 h.

Guitarra y Acordeones con Ainhoa Quintana, Marcos Marín y Leyre Ayestaran. Casa de Cultura Olazti/Olazagutía. 18 h. Entrada gratuita tras recoger invitación.

Daniel Higiénico: ‘Esperando a Robin Hood’. ENT. 19 h. Nuevo disco. Humor, reflexión y música. Entrada: general 11 €. Anticipada y personas paro: 9 €. Carné joven: 6 €.

Pancho Varona. Zentral Pamplona. 20 h. Entradas: anticipada 18 € + gastos, taquilla 23 €.

Zugardi Big Band. Centro Cultural de Noáin. 19 h. Colabora alumnado Escuela de Música Julián Gayarre de Noáin. Programa ‘Jazz Go’. 8 €.

Steve ‘N’ Seagulls. Sala Totem, Villava. 20:30 h. Grupo de country de Finlandia. Entradas: anticipada 23 € + gastos, taquilla 28 €.

‘Erretako Arimak’. Auditorio Barañain. 19:30 h. Creación colectiva del alumnado y profesorado de 1º Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza del IES Alaitz BHI de Barañáin. Sobre la brujería en Navarra.... Entrada: 5 € anticipada. Auditorio Barañain. 19:30 h. Creación colectiva del alumnado y profesorado de 1º Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza del IES Alaitz BHI de Barañáin. Sobre la brujería en Navarra.... Entrada: 5 € anticipada.

DANZA

Folk eta dantza: ‘Ordago’. Casa de Cultura de Villava. 20 h. Mielotxin. Con la jotera Noelia Compains, y a las dantzaris de Mikelats Dantza Taldea. 5 € internet, 6 € taquilla.

‘Re-Des’. Auditorio de Berriozar. 19 h. DanzAI, Andrea Irurzun. 5 €.

‘Los Perros’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19 h. Led Silhouette. Festival ‘DNA 2022’. 6 €.

‘Los sonidos del cuerpo’. Casa de Cultura de Etxarri Aranatz. 19 h. Mediación de 0 Luz-Ghislaine (DNA 2022).Entrada gratuita.

TEATRO

‘Decadencia’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 h. 8.30 a 17 €.

‘Poliplastic’. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 19 h. Humor con Teatrolari. 10 €.

CON NIÑOS

XXVIII Festival Títeres Barañáin. Plaza Complejo Cultural. Cía Mundo Costrini (Argentina): ‘Frikis’. 12:30 h. Cía Matito: ‘Descalabro’. 18 h.

‘Perez Sagutxoa’. Teatro Ansoáin. 18 h. Teatro en euskera con Glu Glu. Entre 3 y 9 años. Entradas: 4 €.

‘Ron da error’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 18 h. Cine infantil. 3 €.

‘Houdini, la magia de la TV’. Auditorio Ribaforada. 18 h. Mago Sun: 10 €.

VARIOS

Feria del Espárrago en Dicastillo 2022. 10 h. Apertura XXII Mercado productos artesanales y agroalimentarios. 11 h. Ruta bodegas cata de vinos y pacharán navarro. 11 h. Recepción autoridades e invitados en Ayto. 12 h. Degustación popular de espárragos en el Centro Cultural Joaquín Madurga. 13 h. Anuncio de los espárragos ganadores del Certamen. *El viernes 6 de mayo Pintxo-Pote en los bares.

Paseo musicado ‘¿Quieres descubrir a qué suena Viana?’, recorriendo rincones insólitos de la ciudad. 12 h. Entradas: 6 € (gratis menores de 12 años) en oficina turismo o www.viana.es Los participantes deberán llevar sus propios auriculares y un tfno. que permita lectura de código QR. Más info: 948 446302/ turismoycultura@viana.es

Fiestas Primavera Noáin. Ver agenda diaria del periódioco.