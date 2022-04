Ramón Andrés publica un poemario inspirado en el norte de Navarra

Ramón Andrés le hacía ilusión volver a publicar en Pamiela, editorial dirigida por Txema Ardanaz. “Tenía ganas de establecer una relación con él y sentirme en casa”, confesaba el ensayista navarro al comienzo de la presentación de su nuevo libro 'Antología del Norte' en Katakrak. Ambos tenían ganas de trabajar juntos y este poemario dedicado a la zona norte de Navarra ha sido el resultado de un trabajo lento, como confesó Andrés. “Con los poemas soy muy lento, no así con los ensayos porque es mi modo de vida”, reconocía. le hacía ilusión volver a publicar en, editorial dirigida por. “Tenía ganas de establecer una relación con él y sentirme en casa”, confesaba el ensayista navarro al comienzo de la presentación de su nuevo libroen. Ambos tenían ganas de trabajar juntos y este poemario dedicado a la zona norte de Navarra ha sido el resultado de un trabajo lento, como confesó Andrés. “Con los poemas soy muy lento, no así con los ensayos porque es mi modo de vida”, reconocía.

Para leer este libro pondría música como la de György Ligeti mezclada con un txistu

Al comenzar a trabajar en conjunto, al autor se le ocurrió la idea de recopilar en un ejemplar poemas publicados en dos libros anteriores. En concreto se trata de una selección de 'Siempre Génesis' y otros fragmentos de la poesía recogida en 'Los árboles que nos quedan', libro que consiguió en 2020 el Premio Nacional de la Crítica concedido por la Asociación Española de Críticos Literarios. “Txema expresó su disposición para editar un nuevo libro y se me ocurrió preparar una antología con poemas únicamente que refieran temas del norte”, recordó.

LA VIDA EN BAZTAN

Ramón Andrés nació en Pamplona en 1955, ha vivido durante décadas en Barcelona y su actual residencia es Elizondo. Su llegada a esta localidad, las costumbres, los pueblos y la gente de la zona se pueden leer en 'Antología del Norte'. “Es como un tributo al regreso, al recibimiento de mis amigos, de las gentes de Elizondo, esa cordialidad...”, comentaba agradecido. Para el autor, el norte es un lugar “familiar”, “el lugar menos extraño de esta península”. “Me siento en casa por muchas razones, sobre todo por mentalidad”, reconoció.

En el norte me siento en casa por muchas razones, sobre todo por mentalidad

El ganador del premio nacional de ensayo de 2021 catalogó el libro como “una mirada a la lluvia de mi infancia y a las grandes nevadas que había en Pamplona”. Para este libro, que incluye mucha “piedra, madera y musgo”, Ramón Andrés ha retocado algunas “cuestiones de orden técnico” en poemas. “Uno estaría retocando poemas continuamente . Nunca he vuelto a leer, si no es por consulta, uno de mis ensayos porque estaría siempre corrigiendo”, apuntó citando a Borges: un libro no se termina, se abandona. También explicó que esas modificaciones en el poema se deben a que la persona va cambiando.

Al estar muy ligado al estudio musical, el autor dijo que esos poemas, que son “un mapa del Baztan, él los leería con una música “extraña”. Mezclaría una música “abstracta” y “contemporánea” como la de György Ligeti con un txistu.