Valeria Castro: “La música para mí es un honor”

publicación de un primer EP, Chiquita, que le ha catapultado a ser considerada como una de las grandes promesas de la canción hispana. Con 22 años y a punto de licenciarse en Biotecnología, Valeria se ilusiona con que su plan de vida esté mucho más cerca de los escenarios que de los laboratorios. Con cuatro años comenzó a estudiar en la Escuela Insular de Música de La Palma. En 2017 vio cómo sus redes enloquecían cuando Alejandro Sanz había compartido en Twitter uno de sus vídeos de versiones que acostumbraba a colgar. Ese fue el momento en el que comenzó a creer y a llegar musicalmente a la, que le ha catapultado a ser considerada como una de las grandes promesas de la canción hispana. Recientemente visitó el programa El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 . Sus letras son pura sensibilidad, cargadas de memoria y honestidad para una voz que susurra o desgarra. Una estética cuidadísima en cada vídeo acompaña a su sonido impregnado de la herencia musical que teje lazos con la música folclórica de las islas canarias.

Se le ha empezado a conocer en medio del tsunami de la pandemia…

Yo creo que la gran mayoría de los que estamos en el mundo de la música decidimos no parar y seguimos. Los primeros meses de la pandemia la gente metida en casa no tenía mucho que hacer y estaba muy pendiente de los que estábamos haciendo algo. Pero realmente desde muy pequeña no he parado de hacer música. En la pandemia he nacido para la gente desde las redes sociales. Muchos de mi generación las estamos aprovechando por lo abiertas que son. Hasta el punto que gracias a ellas una niña de La Palma va a Burlada a actuar este sábado. Esta es una gran carrera de fondo y con 22 años que tengo espero que me quede mucho por correr.

Estudia pero ya tiene claro su futuro en la música…

Estoy luchando, esforzándome e intentando ser capaz con mi voz de transmitir a la gente todas las emociones. Expresarme y llegar de esa forma a la gente para mí es un lujo. Necesito desahogarme y transmitir lo que siento. Muchas veces la música ha sido como un abrigo para mí, pero muchas veces también sirve como abrigo para le gente y es bonito ayudarla de esa manera.

¿Y su creatividad ha ido creciendo en este tiempo pandémico?

He vivido muchas fases en la pandemia. El principio fue muy diferente a lo que ha sido el resto. Ciertamente he comenzado a actuar de verdad durante la pandemia con toda la normativa en vigor. Y estoy disfrutando cada minuto al ver cómo se va levantando y cambiando esa normativa. No tuve un previo. He decidido dedicarme a la música en medio de todo esto. Pude terminar mi primer Ep durante la pandemia e ir trabajando y preparando el que va a ser el siguiente álbum. Realmente he aprendido a inspirarme en la pandemia. Porque todos le hemos dado una vuelta a la vida y la miramos de otra manera. En mi caso ha sido la pandemia y lo que nos ha pasado en la Isla de La Palma. Ha sido bueno parar frente a la vida anterior y replantearnos.

¿Cómo marca todo esto a sus canciones?

Mi música traduce todo lo que estoy viviendo, que sin duda me afecta. Y es bonito cambiar la perspectiva de la vida. Aunque los cambios son personales, en el camino de los cambios nos podemos encontrar.

En los conciertos Nosotras-Gu Emakumeok han actuado grandes mujeres artistas y ahora se han fijado en usted…

Cantar en directo es un lujo que agradezco infinitamente. Soy muy agradecida y me gusta mirar las cosas que tenemos en común. Cuando miro a otras mujeres a pesar de mi juventud veo que tenemos muchas cosas en común, muchas batallas que desarrollar. Y en el mundo de la música también estamos dando pasos para llegar a una igualdad. En ciclos en los que se pone el foco sobre la mujer siento una enorme ilusión por participar. Otros conciertos de mujeres han sido y son para mí una inspiración. Y si una niña me ve a mí y le sirvo de inspiración me parece una responsabilidad tan bonita ¡Qué emoción! Doy pasos para mí pero también para otras que vienen detrás. Así que estoy muy emocionada de venir al norte en un ciclo así.

¿Con ese desgarro de su voz cuando canta en qué piensa exactamente?

Pienso en emocionar, en los y las que me han emocionado y me han hecho sentir tanto… Pienso en cómo llegar bien a la gente y que se pare un poco el mundo. En los directos veo las caras de la gente -de momento solo sus ojos- y eso es algo tan personal. Me gusta que no oscurezcan mucho a la gente con las luces porque me gustar mirarla. Me un poco de pena verles llorar porque no quiero hacerles sufrir. La vida son muchas cosas y pocas consiguen emocionarte de verdad. Y la música se convierte en el permiso emocional para parar y mirar para adentro. La música para mí es un honor.

¿Y una responsabilidad?

Soy un poco reacia a asumir responsabilidades. Pero entiendo lo que representamos los músicos. El escenario me hace revivir. La energía que me da y me transmite la gente me ayuda a ser otra persona, mejor. Y por eso se lo quiero devolver e intento dejarme la piel en cada canción.