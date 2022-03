Valeria Castro actuará el 12 de marzo en la Casa de Cultura de Burlada

Pero a Valeria Castro lo que de verdad le ayudó como altavoz de sus covers fue quecompartiera uno de sus vídeos animando a la gente a seguir a la joven de 22 años. "Me enteré curiosamente cuando no tenía datos en el teléfono mientras estaba en el aeropuerto esperando que llegara mi hermana. Recuerdo que me empezaron a llegar muchas notificaciones pero yo no sabía qué estaba pasando. Luego ya me conecté a través de Wi-Fi y vi que Alejandro Sanz había decidido escucharme y compartirlo con sus seguidores", contó la palmera el martes en El Hormiguero. Fue una de las 20 artistas que unieron sus voces en un concierto solidario por La Palma