Qué hacer en Navarra este fin de semana

Viernes 4 de febrero

MÚSICA

Nil Moliner: ‘Nuestra Locura ’. Navarra Arena. 21 h. A las puertas del lanzamiento de ‘Un secreto al que gritar’, su segundo álbum, Nil Moliner presenta una gira con la que el artista agradece a su “familia” musical el apoyo que le brindan desde el inicio de su carrera... Entradas: 25 €.

Les Luthiers. Baluarte. 20 h. Entradas: 45, 55 y 65 €.

‘Cantando a Lorca. Recitando a Lorca’. Ciudad de la Música, Pamplona.19:30 h. Participan: Cantaor: Juan Muñoz “El Jolis”. Recitado: Javier Asiáin (poeta). Baile: Carmen Cepero. Guitarra: Pedro Planillo. Percusionista: Rico Muñoz. A las palmas: Juan Santiago. Poesía, cante y baile fusionados en un mismo espectáculo flamenco inspirado en las obras de Lorca. Organiza Ateneo Navarro.

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 19 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Jo & Swiss Knife. Zentral Pamplona. 20:30 h. Concierto. Entradas: anticipada: 15 € + gastos taquilla 18 €.

Ingravitö + Kizama + Khous. Rockollection, c/Olite, Pamplona. 20 h. Concierto. Entradas: anticipada 7 €+ gastos, taquilla 10 €.

Hamlet. Sala Totem, Villava. 21 h. Gira ‘Revolu-Insomnio’. Repaso al repertorio de estos dos emblemáticos discos con algún que otro clásico de su carrera... Entradas: anticipada 18 € + gastos, taquilla 21 €.

El Drogas: ‘Akustik Fraktion’. Centro Cultural de Noáin. 21 h. Entradas: 10 €.

Chuchín Ibáñez. Librería Elkar, c/Leire de Pamplona. 18 h. Presentación y firma de su nuevo disco, ‘Homenaje a Vicente Fernández’. Con la colaboración de Peio Etxarri, de Ferminmusic. Entrada libre.

Concierto de mexicanas. Terraza del bar Zezengorri, c/Mayor 37 bis, Burlada.19 h. A cargo de los hermanos Pablo e Isaac Ríos.

CINE

‘Dardara’. Filmoteca de Navarra. 19.30 horas. Ciclo ‘Filmoteca Navarra’. España, 2021. Dirección y guión: Marina Lameiro. Recorrido personal por la última gira mundial de la banda de rock vasco Berri Txarrak, que pone fin a 25 años de carrera atravesando fronteras y almas con su música. Presentación y coloquio con Marina Lameiro. Entradas: 1 €.

‘Mendiak 1976’. Cine Moncayo, Tudela. 20 horas. ‘Ciclo Cine de Montaña 2022’. Organiza: Grupo de Montaña Muskaria. Entrada libre.

Homenaje a Almudena Grandes’-’Malena es nombre de tango’. Cine Mª Villar Díaz de Corella. 19:30 h. Conducido por Esther Pérez Nieto. Entrada gratuita.

‘Anderea’. Casa de Cultura de Irurtzun. 19.30 horas. Documental de Yolanda Mazkiaran Zelaia. ‘Jornadas Mujer en Irurtzun’. Entrada gratuita.

TEATRO

Santi Rodríguez:‘Espíritu’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20 h. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Es muy caro? ¿Hay vecinos? ¿Qué me pongo? Entradas: 18 a 22 €.

‘La estanquera de Vallecas’. Colegio Mayor Belagua, Pamplona. 18 h. Con Mutis por el Foro. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Jardín de Pulpos’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva). 19 h. Taller Teatro del Valle de Aranguren. Obra de Arístides Vargas, dirigida por Ion Barbarin. Narra, desde un realismo mágico, la historia de José que ha perdido la memoria y que, gracias a Antonia, la loca del pueblo, intentará recuperarla en una playa desierta donde los recuerdos se hacen presentes a través de los sueños… Entradas: 2,50 €.

‘Bidaide’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20:30 h. Teatro en euskera con Metrokoadroka Laboratorio de Creatividad. ¿Quién está debajo de las faldas de los gigantes? ¿Cómo se ve el mundo desde ahí dentro…? Entradas: 8 €.

CHARLAS

‘Una vida por y para el cine’. Civican. 19 h. Con Julia Juániz, montadora y videoartista de larga y amplia trayectoria. Hablará de su experiencia en un oficio en el que las mujeres han sido y son minoría. Ciclo ‘HuEllas en femenino’. Acceso libre hata llenar aforo, previa inscripción en: informacioncivican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

‘Cultura Mainstream femenina’. Civivox Condestable. 19.30 h. Ciclo ‘Andrómeda’. Con Jaime Díaz Guardamino, uno de los mayores coleccionistas de vinilo, DJ y experto en música pop/ rock internacional. Charla sobre iconos feministas y femeninos en la iconografía de los vinilos dentro de la cultura Mainstream. Después, sesión DJ. Entrada libre previa inscripción tfno. 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Aliméntate con sentido común y perderás grasa ganando salud’. Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés. 19 h. Ponente: Javier Ángulo. Entrada libre hasta completar aforo.

DÍA MUJER

Escape Room: ‘La mujer y la ciencia’. Casa de la Juventud, Pamplona. 17.30 a 18.30 h. y 18.45 a 19.45 h. Con la Asociación Kanda Team Company. Para jóvenes de 12 a 30 años. ‘Actos Pamplona 8 Marzo-Día Mujeres’. Entrada libre, previa inscripción.

‘Los Talleres de Igualdad. Ilustrando microrrelatos’ (taller de collage). Civivox Mendillorri. 19 h. Mayores 18 años, impartido por Diana Arboniés, de La Crafetera. Entradas: 2 €, previa inscripción tfno. 010, los Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Los retos de las mujeres como aportación al talento’. Sede de la ONCE Navarra, c/Aralar 3, Pamplona. Desde las 20.15 h. Participan Valentín Fortún y Pilar Herrero, de la ONCE, y Susana Labiano, gerente de AMEDNA-Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra.

‘Las Poderosas: de víctimas a activistas por los derechos de las mujeres’. Urroz Villa. 18 h.

CON NIÑOS

Cuentacuentos. Biblioteca San Francisco. 18 h. Castellano. Con Ana Moreno. Niños/as a partir de 4 años. Entrada libre hasta completar aforo.

FERIAS

‘Pamplona Stock 2022’. Hasta el sábado, inclusive, en un centenar de establecimientos. Descuentos en moda, calzado, deporte, etc.

Feria de Coleccionismo Discográfico y Cinematográfico. Centro Comercial Itaroa, Huarte. 4, 5 y 6 de marzo.Vinilos, CDs, DVD’s, posters, camisetas, merchandising, etc. Horario: viernes y sábado 10 a 21 h, domingo 13 a 21 h. Entrada gratuita.

Sábado 5 de febrero

MÚSICA

‘Atlàntida’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19.30 h. Estreno absoluto. Coral de Cámara de Pamplona. Dirección musical: David Gálvez Pintado. Dirección escénica: Tomás Muñoz. Esta versión de cámara va en busca de la esencia y la comprensión de esta cantata escénica, obra mítica de Manuel de Falla que el maestro no terminó. Basada en la llamada versión de Lucerna (1976) de Ernesto Halffter pero con partes añadidas de la partitura original de Falla… Ciclo ‘Cartografías de la Música’. Entradas: 18 y 20 €.

Les Luthiers. Baluarte. 18 y 21 h. Entradas: 45, 55 y 65 €.

‘50 aniversario Arturo Campion/50 urte, hamaika soinun’. Baluarte. 19 h. Espectáculo de música, danza y clown en euskera, por los 50 años del euskategi. Con el Coro Juvenil del Orfeón Pamplonés, el grupo de txalaparta Hutsun, el grupo de danza Ortzadar Euskal Folklore Taldea y Teatrolari. Solistas: Iñaki Izal y María Echeverría. Director: Juan Gainza. Entradas: 15 €.

‘Michael Jackson Tribute’. Teatro Gayarre. 20 h. Tributo al rey del pop cuando se cumplen 12 años de su muerte... Entradas: 25,50 a 30 €.

Chuchín Ibáñez. The Olympus Beer, c/Monasterio de Irache, Pamplona. 21.30 h. Entrada libre.

Sons Of Aguirre & Scila + Sinaia. Totem, Villava. 19:50 h. Entradas: anticipada 15 € + gastos, taquilla 18 €.

Niños Mutantes. Teatro Gaztambide, Tudela. 20.30 h. Su nuevo disco se llama ‘Ventanas’. Entradas: 20 €.

El Drogas: ‘Akustik Fraktion’. Casa de Cultura de Caparroso. 20 h. Concierto. Entradas: 15/20 €.

‘Turrillas Sinfónico’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19 h. Orquesta y Coro de Cámara Sinfonía Navarra. Entradas: 10 €.

CINE

‘La vida de Pi’. Casa de la Juventud, Pamplona. 18 h. ‘#CineTag’. De Ang Lee. Entrada libre, previa retirada de invitaciones desde el día anterior.

TEATRO

‘Días estupendos’. Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Texto: Alfredo Sanzol. Organiza: ENT/NAE. Catorce escenas llenas de diversión, emoción, sorpresas y giros inesperados que transcurren en un verano de esos a los que uno siempre quiere volver... Entradas: General: 11 €. Anticipadas y personas en paro: 9 €. Carné joven: 6 €.

‘Cinco horas con Mario en dos sentimientos’. Centro Cívico Los Jubis, Arre. 18 h. Representación solidaria en favor de Ucrania a cargo del Grupo de Teatro Valle de Ezcabarte. Obra de Miguel Delibes. Adaptación y dirección: Alberto López Escuer. Entrada libre. Se podrán hacer aportaciones en los botes colocados en la entrada.

‘Con los ojos abiertos’. Casa de Cultura de Burlada. 19.30 h. Con Iluna. Sobre la vida y pasiones del poeta Miguel Hernández... Entradas: 5 €.

‘Jardín de Pulpos’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva). 19 h. Entradas: 2,50 €.

‘Hilos’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. La Rous. 20 h. Entradas: 6 €.

DÍA MUJER

‘Ellas solas’. Civivox Iturrama. 19.30 h. Con Átikus Teatro. Virtudes y Remedios son dos mujeres mayores que tienen que enfrentarse solas a un mundo que se derrumba... ‘Pamplona-Día Mujer’. Entradas: 3 €, con inscripción en tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Ansoáin-Día Feminista. 10 h: Campeonato de futbito (Patio escuela). 10 h: Taller autodefensa (Txokogorri). 12 h: Taller Dancehall (Plaza Euskalherria). 12 h: Mesa redonda: ‘Hitos más importantes del movimiento feminista de Pamplona/Iruña’ (Txokogorri). Acto accesible para personas con discapacidad auditiva. 13:30 h: Kalejira desde la plaza Euskal Herria hasta la Escuela de Música con el triciclo de Txirringudariak. 14 h: Discurso y Video (patio de la escuela). 15 h: Comida (si hace bueno, patio de la escuela, sino en el comedor). Por la tarde: Bingo/Trivial/Conciertos (Patio escuela).

CON NIÑOS

Talleres infantiles en euskera: ‘Marrazki-kamera bidaiarako’. Civivox Condestable. 17.30 h. Espacio creativo ‘Rosa Tokyo’. Imparten Kaligramak y Arte Cinco. Para menores de 6 a 11 años. Entradas: 2 €, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘Los tres bandidos’. Civivox Mendillorri. 18.30 h. El Retablo de la Ventana. Versión para títeres del cuento de Tomi Ungerer. Mayores de 2 años, en compañía de un adulto. Entradas: 3 €, previa inscripción tfno. 010, los Civivox o www.pamplonaescultura.es

Taller infantil ‘Party en el Museo’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 10:30-13 h. Niños/as 5 a 12 años. Con la exposición ‘Pseudología fantástica’, de Cristina de Middel. Precio: 6 €.

FERIAS

Festival 4K-Kultura Kolaborativa. Kreativa & Komprometida. Avenida Irún 26, Arre. 16 a 20 h. Ponencias de personas inspiradoras. Workshop Area. Showroom Área. Podcast Station. Arte en Vivo. 20 a 22 h Party. Entradas y detallado: be-unique.es.

EKOmercado. Andenes Antigua Estación Autobuses, Pamplona. Casi 20 productores ecológicos. Invitados: Horta de Ximo, Valencia. REAS Navarras-Economía social y solidaria. Horario: 9.30 a 14 h. Además, de 12 a 14 h, EKOvermut, dinamizado por Geltoki con música y pintxos ecológicos.

II Día del Cardo 2022 en Peralta. 11-14:30 h. Feria productos artesanos. Exposición, degustación y venta de producto fresco, ecológico, local y artesano (c/ Irurzun). 11 h. Visita guiada al museo etnográfico de Peralta. Inscripción: turismo@aytoperalta.com 11:30h. Exhibición y taller de preparación y pelado de cardo de Peralta (c/ Irurzun). 12 h. Acto inaugural Día del Cardo. Reconocimiento a un productor/cocinero peraltés (Carpa municipal). 11-14 h. Talleres infantiles y atracciones (c/ Irurzun). 12:30 h. Demostración de cocina en directo de la mano del chef Vicente Ursua (Carpa Ayuntamiento). 12:30 h. Degustación raciones de cardo y vinos D.O. Navarra (Carpa). 13 h. Rondalla de joteros por la localidad. 17 h. Visita guiada al trujal ecológico La Corraliza de Don Pablo. Inscripción carpa de Información Turística el mismo día. 18 h. Demostración cata de vinos D.O. Navarra con el consejo regulador (rest. Atalaya). Previa inscripción: angelcastillejo@aytoperalta.com .20 h. Ronda pinchos Cardo por los bares amenizada por la charanga El Garrafón. Proclamación del bar ganador ‘Mejor pincho de cardo 2022’.

VARIOS

I Masterclass de Kajukenbo en favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra. Altafit Ronda Norte de Burlada.10 a 13 h. Organiza la Asociación Española de Kajukenbo Close Combat con la colaboración de Altafit. 15 €. Inscripción previa.

Visitas guiadas gratuitas a la exposición permanente del Museo del Carlismo de Estella-Lizarra. 16:30 y 17:30 h, ambas en castellano. Aforo limitado. Reserva previa: 948 552111.

Domingo 6 de febrero

MÚSICA

Arnau Griso. Zentral Pamplona. 20:30 h. El grupo anuncia su separación y presenta ‘Eric Blanch’, último disco en una gira de despedida… Entradas: anticipada 22 € + gastos.

‘Memoria de bolero’. Salón de actos CP Francisco Arbeloa/ IES Reyno de Navarra. 19:15h. Musical con Gabalzeka Teatro. Entradas: 3 €.

TEATRO

‘Silencio’. Teatro Gayarre, Pamplona. 19 h. Entradas: 7 a 19 €.

‘Días estupendos’. Escuela Navarra de Teatro. 19 h. Entradas: General: 11 €. Anticipadas y personas en paro: 9 €. Carné joven: 6 €.

‘La Reina del Arga’. Casa de Cultura de Beriáin. 19 h. Entradas: 6 €.

‘Yo, la Peor del Mundo/Ni, Munduko Txarrena’. Auditorio de Berriozar. 19 h. Vaivén. Entradas: 5 €.

‘Goyena Arraiza, Emilia’. Casa de Cultura de Villava. 19:30 h. Con La Nave. Entradas: 6 €.

‘Jardín de Pulpos’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva). 19 h. Entradas: 2,50 €.

‘Lehendakari Gaia/ El Candidato’. Casa de Cultura de Valtierra.19 h. Con Txalo. Entradas: anticipada 6 €, taquilla 8 €.

‘Enmimismada’. Casa de Cultura Irurtzun. 19 h. Entradas agotadas.

DÍA MUJER

Concierto de guitarra con Nekane Ibero. Civivox Condestable. 12 h. ‘Pamplona-Día Mujer’. Entrada libre previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

‘El baile de las moscas’. Civivox Iturrama. 19.30 h. Con La Cuerda Teatro. Comedia negra que reflexiona sobre el actual concepto de comunidad, a veces diluido sin hueco para el compromiso y el cuidado de los demás. Entradas: 3 €, previa inscripción tfno. 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es

Visita guiada gratuita ‘Mujer y carlismo’. Museo Carlismo de Estella-Lizarra. 11.30 h. Con Silvia Lizarraga. Aforo limitado. Reservar 948 552111.

CON NIÑOS

‘Cuento mágico medieval’. Centro Cultural de Noáin. 18 h. Con el mago Oliver... Entradas: 8 €.

‘Globe Story’. Casa de Cultura de Ribaforada. 18 h. El Perro Azul Teatro. Homenaje al cine mudo... Entradas: anticipada: 6 €, taquilla 8 €.

‘Mis miedos favoritos’. Casa de Cultura de Lodosa. 18:30 h. La Nave. Miedos infantiles... Entradas: 4 €.

‘Encanto’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 18 h. Cine. Entradas: 3 €.