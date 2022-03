Se esparcen por Navarra los espectáculos que generan conciencia crítica

Si la Red de Teatros de Navarra (RTN) hubiera presentado este jueves su nueva programación acompañada visualmente de un mapa de la Comunidad foral, en este aparecerían chinchetas por todo el territorio. Representarían las 29 localidades en las que desde este domingo girarán los espectáculos de 12 compañías, 55 funciones en total. Conforman 'Sendaberri, Nuevos paisajes escénicos - Paisaia eszeniko berriak', su programa propio, diseñado en colaboración con el departamento de Cultura del Gobierno de Navarra y heredero del hasta ahora Circuito de la Red de Teatros de Navarra. Por eso se puede decir que, si bien inaugura nombre (juego de palabras que mezclando castellano y euskera significa nuevas sendas, nuevos caminos), este programa llega a su quinta edición apostando por las compañías navarras.

El nombre anterior del programa, Circuito de la Red de Teatros de Navarra, era “muy genérico, no transmitía que es un ciclo con unos objetivos programáticos muy concretos en cuanto a propuestas de nuevos lenguajes, temáticas menos comerciales... y generaba además ciertos malentendidos con compañías de fuera, al creer que la manera de funcionar de los espacios de la Red era este ciclo y nada más”, detalló Iker Bengotxea, gestor de Sendaberri. “Y la realidad es que los programadores y programadoras de la Red programan lo que quieren cuando quieren, salvo lo que está dentro de este ciclo, que tiene un proceso de convocatoria y comisión artística”.

Este Circuito, “ya una marca de referencia en nuestra comunidad”, en palabras del director general de Cultura, Iñaki Apezteguía, descentraliza por el territorio navarro “propuestas menos comerciales” que generan conciencia crítica y profundizan en temáticas que apuestan por cuestiones sociales, de perspectiva de género, apuntaron Pello Gurbindo, presidente de la RTN, y Bengotxea. Y las acompaña, continuó el segundo, con actividades paralelas para que, “al ser propuestas diferentes a las habituales, se rompa la barrera entre público y compañía y exista ese contacto”.

En la presentación de este jueves, que sirvió para dar a conocer la web de Sendaberri , se recordó cómo el programa se ha conformado a partir de las propuestas recibidas en la convocatoria de septiembre-octubre del año pasado y las vistas por la Red en ferias y giras.

Se han programado propuestas escénicas de teatro, danza y circo. Los 196.000 euros que ha recibido el programa (100.000 euros del departamento de Cultura y 96.000 euros de los espacios escénicos participantes) “se destinan íntegramente al pago del caché de las compañías”.

CEDIDA

Entre las propuestas de artistas de Navarra están los espectáculos 'La reina del Arga/Argako Erregina' de Estefanía de Paz Asín, Premio Feten 2022 a mejor interpretación y que ayer, presente en la presentación, se llevó los aplausos de los asistentes; 'Con los ojos abiertos' de Iluna Producciones, una obra de teatro testimonial sobre la vida del poeta Miguel Hernández y sus pasiones; 'El rey tuerto', coproducción de la compañía navarra Inextremis y Tanttaka Teatroa, comedia social con tintes políticos, y 'Lucio, una reflexión escénica' de Yerbabuena Producciones, espectáculo multidisciplinar que híbrida el cómic, el documental, la performance y la música para acercar a un público amplio la controvertida figura de Lucio Urtubia.

CEDIDA

A estas se suma 'Conservando memoria' de la compañía riojana El Patio Teatro, trabajo protagonizado por la navarra Izaskun Fernández. Galardonado con el Premio Ojo Crítico de RNE de Teatro 2021, entre otros, es un poético y bello homenaje a los abuelos y abuelas a través del teatro de objetos y la palabra.

La danza llega de la mano de 'Re-Des', de la compañía Dan-Zai liderada por Andrea Irurzun, espectáculo que profundiza en la influencia de las redes sociales en la sociedad actual, y 'Pioneras-Aitzindariak' de la compañía iXa formada por la estellesa Sayoa Belarra y Xian Martínez, propuesta de danza cuya dramaturgia homenajea a las pioneras, las que iniciaron la batalla por la igualdad.

Bengotxea quiso poner en valor el trabajo de las empresas de distribución, “a veces las grandes olvidadas en las artes escénicas”. En este caso, dos títulos llegan desde fuera a través de la empresa de distribución navarra Quiero Teatro: 'Suspensión' de la Compañía de circo Nueveuno, sobre las relaciones entre hombres y la crisis de identidad masculina, y 'Los viajes de Bowa' de La Gata Japonesa (Elena Vives), compañía referente en la creación de circo contemporáneo.

Además, Teatro en Vilo, compañía multipremiada y referente en la nueva creación teatral, ofrecerá el espectáculo 'Hoy puede ser mi gran noche', un relato desgarrador, no sin sus dosis de humor, en el que una mujer se pelea entre lo extraordinario y lo ordinario, la hazaña y la derrota, el deber ser y la felicidad verdadera; AKA Teatro acerca 'A.K.A. (Also Known As)', espectáculo con Premio Max al mejor actor y mejor autoría revelación, y la compañía La Dramática Errante representará sus últimos trabajos, 'Yerma' y 'Altsasu'.

ACTIVIDADES PARALELAS

El ciclo arranca este domingo con la función de 'La reina del Arga' en la Casa de Cultura de Beriáin, acompañada de una exposición sobre la figura de Remigia Echarren, que se podrá visitar en el propio espacio escénico hasta el 9 de marzo, y posteriormente, en las localidades programado ras de esta función. “Todas”, precisó Bengotxea, “van a tener alguna actividad de este tipo: desde coloquios con el público el día de la función hasta charlas, talleres, exposiciones -'El tesoro de Lucio' en colaboración con el Salón del Cómic de Navarra-...”. “Es un trabajo que veníamos haciendo desde ediciones anteriores y que en esta se consolida como algo ‘de obligado cumplimiento’ por parte de los espacios escénicos: toda propuesta de Sendaberri deberá tener actividad de este tipo”.

De hecho, Andrea Irurzun, bailarina de Dan-Zai, explicó cómo han trabajado en el pueblo de Lesaka grabando imágenes y hablando con los vecinos para “saber qué concepto tienen sobre la danza contemporánea”, introducir Dan-Zai el suyo y que el pueblo acuda a la función. Actividades paralelas son también las de' Con los ojos abiertos' para llevar la figura de Miguel Hernández allí donde se representará la función o el teatro foro en el Valle de Aranguren con 'El rey tuerto'.