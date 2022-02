Mirian Nepote Ayensa, trabajadora social y gerente de ACODIFNA, Asociación Coordinadora de personas con Discapacidad Física de Navarra, para presentar el documental 'Vidas llenas de vida' este jueves por la tarde en Golem Baiona. La pieza, que está protagonizada por Goretti Iso Sanzol, Amaia Astiz Saldaña e Idoia Iturri Romeo, tres navarras con discapacidad física, pretende "acercar a la sociedad la realidad de estas mujeres y romper con la idea de que son personas que no desarrollan completamente sus vidas". "Su vida es plena, el día a día es igual", comentaba, trabajadora social y gerente de, Asociación Coordinadora de personas con Discapacidad Física de Navarra, para presentar el documentaleste jueves por la tarde en. La pieza, que está protagonizada por, tres navarras con discapacidad física, pretende "acercar a la sociedad la realidad de estas mujeres y romper con la idea de que son personas que no desarrollan completamente sus vidas".

Tripulante Produce, una empresa que apuesta por la inclusión en el sector audiovisual, ACODIFNA ha contado con el apoyo del Instituto Navarro para la Igualdad y del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona. "El documental es fruto del trabajo que la asociación lleva realizando desde hace una década en favor de la igualdad de género y discapacidad", apuntó Nepote. Durante los primeros años realizaron un "reconocimiento" de la situación y tras ese análisis llegaron a la conclusión de que había que ser "más intensos" y actuar. Años atrás la asociación también organizó eventos destacables. La jornada 'Porque somos mujeres' en 2018 y un año después su segunda edición para profundizar en temas como las relaciones entre el género, la discapacidad y el movimiento feminista, o la violencia de género, entre otros. Para este trabajo, que está producido por, una empresa que apuesta por la inclusión en el sector audiovisual, ACODIFNA ha contado con el apoyo del Instituto Navarro para la Igualdad y del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona. "El documental esen favor de la", apuntó Nepote. Durante los primeros años realizaron un "reconocimiento" de la situación y tras ese análisis llegaron a la conclusión de que había que ser "más intensos" y actuar. Años atrás la asociación también organizó eventos destacables. La jornada 'Porque somos mujeres' en 2018 y un año después su segunda edición para profundizar en temas como las relaciones entre el género, la discapacidad y el movimiento feminista, o la violencia de género, entre otros.

UNAS VIDAS DESCONOCIDAS

"La sociedad no conoce esto, tiene ideas preconcebidas muy diferentes a la realidad", criticó la gerente de la asociación. El documental muestra a las protagonistas en todas sus facetas. Dos de ellas son madres, Astiz e Iso. "Coincidimos al tener hijos y me di cuenta que había millones de cosas que compartíamos", recordaba Mirian Nepote haciendo ver los aspectos en común que guardan entre las madres a pesar de las diferencias físicas. "No se sienten como superheroínas", reconocía ella misma.

El documental, que dura unos veinte minutos, ha sido grabado en distintas instalaciones. "Estamos muy agradecidos a Aspace Navarra, Centro de Atención Familiar (CAF) de Sarriguren, Centro Integrado Escuela de Educadoras y Educadores de Pamplona y la Escuela de baile Esther Amorós por las facilidades durante el rodaje", reconoció Nepote sobre un proceso que ha contado con la dificultad de la pandemia y el trabajo de convertir el documental en una pieza accesible. La Asociación Eunate ha sido la encargada de este apartado en el proyecto.

Tras el visionado del documental, las protagonistas Goretti Iso y Amaia Astiz comentaron el trabajo junto a la gerente de ACODIFNA y recibieron un ramo de flores. La tercera protagonista, Idoia Iturri, no pudo acudir a la presentación en el cine pamplonés. Los que sí asistieron fueron grupos de familiares, amigos, miembros de la asociación y participantes del trabajo que no quisieron perderse la proyección de una pieza audiovisual llena de vida.