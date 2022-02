El hongkonés Perry So se perfila como el nuevo director de la Orquesta Sinfónica de Navarra

Perry So será el próximo director titular de ladesde la marcha de Manuel Hernández-Silva en agosto de 2021. “Perry So fue el candidato que votó la orquesta mayoritariamente”, precisó la gerente. Rodríguez señaló que las negociaciones con Perry So comenzaron el pasado octubre. será el próximo director titular de la Orquesta Sinfónica de Navarra . Su contratación está prácticamente cerrada”. La directora gerente de la OSN confirmaba así que el maestro hongkonés se pondrá al frente de la Sinfónica de Navarra, que ha estado sin director titularen agosto de 2021. “Perry So fue el candidato que votó la orquesta mayoritariamente”, precisó la gerente. Rodríguez señaló que las negociaciones con Perry So comenzaron el pasado octubre.

“Esperamos que sea un maestro extraordinario y que se pueda hacer mucho más público con sus programaciones. Ya estamos trabajando con él en varios proyectos, entre ellos la próxima temporada de la Orquesta”, adelantó.

El maestro hongkonés ha dirigido a la Sinfónica de Navarra en dos ocasiones: en marzo de 2019 y en marzo de 2021, en esta última ocasión con obras de Brahms y Dukas.

Perry So (Hong Kong, 1982) se graduó en la Universidad de Yale en Literatura Comparada. Se formó como director de orquesta con Gustav Meier en el Instituto Peabody de Baltimore. Ha sido director asociado de la Filarmónica de Hong Kong y miembro director de la Filarmónica de Los Ángeles. Ha actuado en salas de conciertos de los cinco continentes. Actualmente reside en Estados Unidos.

Perry So es conocido por la enorme variedad de repertorio que dirige. Ha dirigido producciones de 'Cosí fan tutte', 'La Flauta Mágica', 'Giulio Cesare', 'Gianni Schicchi' o 'Die Fledermauss'. Su compromiso con los jóvenes le ha llevado a trabajar con la Orquesta Joven de Australia, el Round Top Festival, la Manhattan School of Music, la Academia de Artes Escéncias de Hong Kong y la Yale School of Music.

En Europa ha disfrutado de una larga colaboración con el Teatro Real Danés y la Orquesta Real Danesa, tanto en el escenario de conciertos como en el foso de ópera y ballet. Ha sido un invitado frecuente en el Walt Disney Hall y el Hollywood Bowl de Los Ángeles y en 2013 realizó una gira por la Península Balcánica al frente de la Filarmónica de Zagreb en la primera serie de intercambios culturales establecidos tras la desintegración de Yugoslavia.

Su trabajo en el estudio de grabación abarca una amplia muestra de la música británica, francesa y rusa del siglo XX con la Orquesta Nacional de Gales de la BBC y la Orquesta de Conciertos de la BBC, y su álbum de 'Conciertos para violín' de Barber y Korngold con el solista Alexander Gilman y la Filarmónica de Ciudad del Cabo.