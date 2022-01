Iluna aúna tragedia y misterio en su nueva obra, 'Perséfone'

Después de llevar a escena montajes como 'Vencidos' o 'Con los ojos abiertos', este último sobre el poeta Miguel Hernández, la compañía Iluna continúa en la senda del drama con 'Perséfone', una tragedia con tintes de misterio que aborda temas de gran crudeza, como los abusos sexuales y la violencia machista. El estreno tendrá lugar este domingo en la Casa de Cultura de Villava.

Escrita y dirigida por Miguel Goikoetxandía, se trata de una obra en la que el público irá descubriendo un misterio que se va desarrollando a lo largo de los 70 minutos que dura la función, “hasta llegar a un punto álgido y catártico”, siguiendo la estructura de una tragedia clásica.

En la mitología griega, Perséfone es la reina del inframundo y guardiana de los secretos de los muertos. El texto bebe de esa tragedia desde un punto de vista psicológico: “En la obra hablamos de esa tela de araña o de esa madriguera de la que los personajes no consiguen escapar”, concreta Miguel Goikoetxandía.

“Es una historia de violencia psicológica, abusos y también de justicia, que se podría definir como un thriller psicológico que va a mantener al público en vilo”, resume su autor.

Con 'Perséfone', Iluna aborda por primera vez una mezcla de géneros que no suele ser habitual en el teatro. “Esta obra tiene componentes de drama, tragedia y misterio, con un punto poético, al tiempo que traslada a un mundo infantil sugerente”, describe Goikoetxandía, quien también actúa en la función.

El germen de la historia surgió durante el confinamiento, momento en que Goikoetxandía pensó en los niños y niñas que iban a tener que convivir con las personas que estaban abusando de ellos. “Me impactó escuchar la noticia de que el 70% de los abusos se producen en el ámbito familiar. Y en una situación como la del confinamiento, las víctimas no tienen escapatoria”, constata. Esa idea de encierro y de “jaula de oro” está presente en la escenografía, decorada con varias jaulas de pájaro.

El montaje está protagonizado por Marta Juániz, que interpreta a Silvia, una mujer con una vida marcada por los abusos que sufrió en su infancia. “Es un personaje tremendo, que pasa por muchos estados de ánimo y situaciones”, comenta la actriz estellesa.

En la función, Juániz recorrerá la vida de Silvia “desde esa niña inocente que ella fue, transitando por todo lo que le ocurrió. Como actriz, es un personaje que me permite viajar a sitios que aún no había tocado”, asegura.

Para Juániz, la principal dificultad ha estado en “afrontar la faceta infantil del personaje desde un tema tan delicado como el abuso. Había que asumir eso y construir un personaje creíble”.

En esta ocasión, el montaje ha contado con la participación de la coreógrafa Arantxa Villanueva. “Para la protagonista, la danza es un elemento catártico y liberador”, apunta Goikoetxandía.

Todos los personajes de la obra habitan en un oscuro inframundo del que no pueden salir. Ana Berrade interpreta a Irene, la amiga de la infancia de Silvia: “Ellas representan a dos infancias que se rompen por unos hechos concretos. Luego, cada una sigue su camino, aunque Irene tiene una vida muy paralela a la de Silvia”.

Además, Berrade encarna también a la madre de Silvia, víctima de violencia machista que trata de guardar las apariencias. “Esta madre es víctima y a la vez verdugo. Vive un drama familiar que no sabe gestionar y adopta una posición pasiva que no ayuda a su hija, a quien le corta las alas”, cuenta Berrade. “Es una mujer que acepta su situación como un castigo que ella se merece. Está resignada y anulada, no lucha porque ya no es capaz de ello”.