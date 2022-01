La familia del poeta lodosano Martínez Baigorri dona el fondo documental al Archivo

Ángel Martínez Baigorri ha donado al Archivo Contemporáneo de Navarra el fondo documental del poeta lodosano fallecido en Managua en 1971. Fue el día 10 de agosto del año pasado cuando una maleta llegó hasta Navarra desde Madrid. "Dentro había cajas y la máquina de escribir del poeta", recordaba Maite Sola, jefa de sección del Archivo Contemporáneo, en la rueda de prensa para anunciar los detalles de la donación. La familia del padreha donado alel fondo documental del poeta lodosano. Fue el día 10 de agosto del año pasado cuando una maleta llegó hasta Navarra desde Madrid. "Dentro había cajas y la máquina de escribir del poeta", recordaba, jefa de sección del Archivo Contemporáneo, en la rueda de prensa para anunciar los detalles de la donación.

Esas cajas incluían varias documentos. En concreto, 43 documentos, 63 libros y 62 elementos digitales. Por ejemplo, las primeras ediciones de las obras del sacerdote jesuita que desarrolló gran parte de su vida en Centroamérica. 'Ángel en el país del Águila', 'Dios en blancura' o 'Sonetos irreparables' son algunos de los títulos que pueden consultarse. "Algunas obras incorporan dedicatorias manuscritas a su familia", detallaron desde el Archivo, institución que entabló conversaciones con los familiares y el Ayuntamiento de Lodosa en noviembre de 2018.

eduardo buxens

Jesús Mª Martínez Paternáin, también presente en el acto junto a María Jesús Martínez Sanz, destaca la correspondencia que mantuvo el escritor con su familia. "Ha servido para rastrear el periplo vital del padre Ángel y la cercanía que mantuvo con su familia", explicaron. Además de los escritos del autor, la familia ha aportado una veintena de cuadernos redactados por Emilio Del Río, también jesuita. Esos trabajos de Del Río fueron un encargo de la Universidad Centroamericana, facultad a la que perteneció el lodosano, en 1972 tras la muerte de Martínez Baigorri. Los cuadernos recopilaron la obra del navarro y acabaron incorporándose a 'Poesías completas', "el mayor trabajo de estudio de la obra del padre Ángel", agradecía la sobrina María Jesús Martínez durante su intervención. Entre los documentos aportados , en buena parte, por su sobrino, también presente en el acto junto a, destaca. "Ha servido para rastrear el periplo vital del padre Ángel y la cercanía que mantuvo con su familia", explicaron. Además de los escritos del autor, la familia ha aportado una, también jesuita. Esos trabajos de Del Río fueron un encargo de la Universidad Centroamericana, facultad a la que perteneció el lodosano, en 1972 tras la muerte de Martínez Baigorri. Los cuadernos recopilaron la obra del navarro y acabaron incorporándose a 'Poesías completas',, agradecía la sobrina María Jesús Martínez durante su intervención.

OBJETIVO DE LA FAMILIA

“Es muy importante para la familia. Teníamos mucho deseo de que se quedara aquí”, reconocía su sobrina. “Fue navarro y universal. Su tierra merece tener la herencia de su hijo”, añadía. Martínez Baigorri nació en 1899 y con 18 años salió para realizar su formación como jesuita. Loyola, Oña, Las Palmas, Orduña, Bélgica y hasta Nicaragua. Entre 1936 y 1946 fue profesor de literatura. De 1948 a 1954 docente de filosofía en El Salvador, hasta 1961 residió en México siendo Decano de Humanidades de la Universidad Iberoamericana y, finalmente, volvió a Nicaragua.

cedida

El ámbito académico estuvo muy presente en la vida del lodosano y, precisamente, en ese campo educativo es donde la familia quiere dar a conocer la figura de su tío. “Hoy sí se ven las alas del padre Ángel”, reivindicaba su sobrina haciendo referencia a un verso del poeta en el que dice: se siente el vuelo y no se ven los ángeles. Los familiares, acompañados de la consejera de Rebeca Esnaola, consejera de Cultura, y de Lourdes San Miguel, alcaldesa de Lodosa, aprovecharon para dar las gracias a todos los participantes que han aportado a la donación.

En 2021 se cumplieron cincuenta años desde la muerte de Martínez Baigorri y se han realizado numerosas actividades para poner en valor su figura. Por ejemplo, cursos en colaboración con la Universidad Pública de Navarra o encuentros virtuales. El trabajo del Archivo ya está completado. Documentos organizamos, digitalizados, descritos y difundidos a través de la web www.fondoscontemporaneosnavarra.es.

LA DESPEDIDA DE SU SOBRINO EN MANAGUA

“Cuando llegué a Madrid recibí una llamada de un radioaficionado diciéndome que mi tío había fallecido”, recordaba Jesús Mª Martínez, sobrino. Resulta que las radios de Managua se hicieron eco de la muerte del lodosano. Era importante. El sobrino viajó hasta Nicaragua los días previos a la muerte de su tío porque le habían dicho que estaba enfermo y quería verle. “Llegué al hospital y estaba malo, abrió los ojos para verme y fue algo revitalizador para él”, confesaba el sobrino sobre ese viaje en 1971.

Quería que me llevara la imagen de un tío vivo, no la de un tío muerto

De estar mal a realizar incluso salidas. "Lo llevé al campus universitario, visitamos muchos sitios y todo el mundo le saludaba”, contaba. "Un día me dijo que me fuera porque quería que me llevara la imagen de un tío vivo y no de un tío muerto”, recordaba con emoción. El sobrino hizo caso y volvió. A la vuelta recibió la noticia del radioaficionado. La relación con su tío fue muy estrecha. “Una vez vino a Lodosa y me dijo que quería ir al Ebro. Hablaba navarro, se conocía todas las calles a pesar de los años fuera”, indicaba. El impacto del escritor fue notable. El fondo documental incluye publicaciones de prensa nicaragüense sobre él e imágenes de Martínez Baigorri con Humphrey Bogart o Camilo José Cela, entre otros.