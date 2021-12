El equipo de nadadoras artísticas Mariburruntzis, Premio SuperA

Las componentes del grupo navarro de natación artística -antes sincronizada- Mariburruntzis (libélulas en euskera), protagonistas del filme documental 'El vuelo de las libélulas' de Iñaki Alforja, lograron ayer en Madrid el premio Iberdrola SuperA en categoría de Difusión (50.000 euros) por su candidatura Nunca es tarde / Libélulas, por aumentar la visibilidad del deporte que practican. Estos premios buscan reconocer y mostrar los mejores proyectos en favor de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer mediante el deporte.

El equipo de nueve mujeres de entre 40 y 60 años lo integran Anita Bonhomme Muruzábal, Ana Lana Moreno, Lola Sarriguren Arana, Raquel Elizalde Aranguren, Irene Aldabe Moreno, Laura Garde Etayo, Alicia Otaegui García, Garbiñe Rekarte Gutiérrez e Isis Mínguez Rodríguez. Estas dos últimas recogieron el premio, y, tras dedicar “el abrazo más cálido” a las tres compañeros ausentes ayer (Sarriguren, Aldabe y Garde), Mínguez agradeció al equipo de grabación del filme (Alforja y Lucía Ezker, con la que el director comparte la producción) que “con jirones” de las vidas de estas mujeres “corrientes” han sido capaces “de dar forma a una obra de arte que pronto llegará a las pantallas”.

Rekarte puso la atención en que la mayoría de los cargos ejecutivos y presidencias de instituciones españolas y territoriales (también el COI) recaen en hombres. El camino hacia la igualdad, continuó, va a ser largo, “pero es necesario que se pueda recorrer en ambas direcciones”: de las bases a las instituciones más altas, y viceversa. “Esto es como la energía: si no fluye, si no se comparte, si se detiene, no sirve”, añadió, y destacó que los valores que alimentan el deporte -“es salud, cultura, creatividad, esfuerzo, respeto”- se trasladan a sectores de la sociedad, “de ahí su importancia vital”. “Tan importante es que una mujer haga halterofilia o boxeo como que un hombre haga gimnasia rítmica o natación artística”. Para ellas, siguió Mínguez, su disciplina ha sido el instrumento “para sacar lo mejor” de ellas y llegar a otras personas, comunicarse, conocerse y compartir. Tuvo palabras para las mujeres que en Navarra han seguido sus pasos “y disfrutan hoy de lo que no tuvieron en su infancia”. “Porque creyeron, como nosotras, que nunca es tarde”, cerraron ambas en un guiño al nombre de su candidatura.