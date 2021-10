Morante gana el Nacional de Tauromaquia y lo dona a la Casa de Misericordia de Pamplona

La Maestranza en la que rindió Sevilla a sus pies, José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, (La Puebla del Río, Sevilla, 41 años) corona su estado de gracia con el Premio Nacional de Tauromaquia, que le concedió ayer el Ministerio de Cultura y que dijo va a donar a la Casa de Misericordia de Pamplona. En la que seguramente ha sido la mejor temporada de su carrera, con faenas históricas como la del 1 de octubre ena en la que rindióa sus pies, José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, (La Puebla del Río, Sevilla, 41 años) corona su estado de gracia con el Premio Nacional de Tauromaquia, que le concedió ayer el Ministerio de Cultura y que dijo va a donar a la Casa de Misericordia de Pamplona.

El jurado ha reconocido a Morante por “la singular personalidad creativa de un artista que recrea y renueva el toreo clásico para el público actual”. Igualmente ha destacado “su compromiso con la tauromaquia en un momento especialmente difícil tras la crisis provocada por la covid, en la que asumiendo su responsabilidad como primera figura del toreo, ha diversificado sus actuaciones, apostando por la variedad de encastes y de carteles, liderando el escalafón taurino en una temporada en la que ha desarrollado faenas memorables”.

PARA PAMPLONA

Morante de la Puebla se mostró “contento” por haber recibido el Premio , a pesar de que el Ministerio de Cultura y Deporte no vaya a incluir a los toros en el bono cultural de 400 euros para los jóvenes españoles que cumplan 18 años. “Tiene mucha incongruencia, pero en este momento no me gustaría valorar lo que no tiene calificación. Solo estoy contento, satisfecho y feliz por recibir este premio.

El torero destacó que ganar este premio le permitirá donar su dotación económica, de 30.000 euros, a la Casa de la Misericordia de Pamplona “que tan gran labor social hace y que tanto ha sufrido en estos dos años por no haber podido celebrar su Feria del Toro, que ayuda a los más necesitados”.

Morante de la Puebla no es un habitual en la feria sanferminera, donde ha realizado ocho paseillos. Gustó y logró cortar orejas en alguna de sus faenas, como en 2009, pero en otras recibió incluso pitos. En los últimos años Morante ha sido una de las figuras del toreo ausentes de la Feria del Toro.