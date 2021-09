Pedro Almodóvar presenta en el Festival de Venecia su nueva película 'Madres paralelas' 

'Madres paralelas' en el Festival de Venecia, donde ha abordado uno de los temas principales de la cinta, la memoria histórica, alertando que hasta "no pagar la deuda con los desaparecidos no se podrá cerrar definitivamente lo ocurrido en la Guerra Civil". El cineasta Pedro Almodóvar ha presentado este miércoles 1 de septiembre su nueva película' en el, donde ha abordado uno de los temas principales de la cinta, la, alertando que hasta "no pagar la deuda con los desaparecidos no se podrá cerrar definitivamente lo ocurrido en la Guerra Civil".

hasta que no se pague esa deuda con los desaparecidos no se podrá cerrar definitivamente nuestra Historia reciente todo lo ocurrido en la "Quería dar visibilidad a este tema y porque en España, después de 85 años,no se podrá cerrar definitivamente nuestra Historia reciente todo lo ocurrido en la Guerra Civil ", ha señalado el cineasta manchego, acompañado de parte del elenco de su película en el primer día del festival.

Almodóvar ha continuado defendiendo que la memoria histórica es "un tema pendiente en la sociedad española, que tiene una deuda moral enorme con las familias de los desparecidos y de esas personas enterradas en fosas, cunetas o lugares indignos". "He sido siempre muy sensible a este tema y justamente en el momento en que empezamos a hacer la película no era un tema del que se hablaba en la prensa", ha resaltado.

El director ha recordado cómo a los relatores de la ONU les extrañó esta situación en una de sus visitas a España y ha insistido en la relación con el "miedo" generado en la dictadura. "Durante toda la dictadura las personas que padecieron estas pérdidas tenían mucho miedo, que se convirtió en patológico y les impedía hablar", ha indicado.

"En mi casa nunca se habló de la guerra y tenía traumatizada a nuestra sociedad. Habría sido deseable que cuando la democracia española llega en el 78, en ese momento se plantease el problema. No fue así y eso hace más imperfecta la Ley de Amnistía, que nos llevó a unos primeros pasos en democracia condenando a los desaparecidos a la no existencia", ha lamentado.

El director también ha calificado a Lorca --que tiene su parcela de importancia en la película-- como el "desaparecido más ilustre y conocido fuera de España" y además es alguien que "demuestra la mala relación que tiene el español con respecto a su historia reciente".