Almodóvar abre la Mostra que espera el regreso de las estrellas a Venecia

78 Festival Internacional de Cine de Venecia que, tras la edición reducida del año pasado a causa de la pandemia, este año espera ver el regreso de las grandes estrellas de Hollywood. El equipo de Pedro Almodóvar , con Penélope Cruz al frente, abrirá este miércoles elque, tras ladel año pasado a causa de la pandemia, este año espera ver elde Hollywood.

Se verán en esta Mostra algunas de las películas más esperadas de la temporada como 'Dune' de Dennis Villeneuve, 'The last duel' ('Duelo final') de Ridley Scott, lo nuevo de Sorrentino, Jane Campion -tras una década sin dirigir- o Pablo Larraín.

Almodóvar y Penélope Cruz, junto a Milena Smit y Aitana Sánchez Gijón serán los primeros en pisar la alfombra roja del Palacio del Lido en la noche de apertura en la que el otro gran protagonista será Roberto Benigni, autor de la oscarizada 'La vita è bella' (1997), que recibirá uno de los dos leones de oro honoríficos de esta Mostra.

El otro será para la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis, hija de dos leyendas del celuloide -Tony Curtis y Janet Leigh- y protagonista de películas como 'Mentiras arriesgadas', de James Cameron, 'Un pez llamado Wanda' o la saga de terror de Halloween.

EL REGRESO DE HOLLYWOOD AL LIDO

En su mensaje de bienvenida de este año, el director de la Mostra, Alberto Barberá, ya anunció la reaparición del cine americano, con su usual entorno de estrellas, como señal del deseo de poner fin al largo periodo de abstinencia al que ha obligado el covid.

Entre los más esperados figuran Matt Damon y Ben Affleck ('Duelo final'), Timothée Chalamet y Zendaya ('Dune'), Kristen Stewart ('Spencer' de Larraín), Olivia Colman, Dakota Johnson y Ed Harris ('The lost daughter' de Maggie Gyllenhaal), Anya Taylor-Joy ('Última noche en el Soho' de Edgar Wright), Benedict Cumberbatch, Tim Roth o Charlotte Gainbourgh.

Algunos hacen doblete, como Penélope Cruz, que además del filme de Almodóvar presentará también en la sección oficial 'Competencia oficial', de los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, junto a Antonio Banderas y Oscar Martínez.

Y hasta tres proyectos trae a Venecia Oscar Isaac. El actor estadounidense de origen guatemalteco es uno de los protagonistas de 'Dune' , la película con más estrellas en su cartel, ya que también figuran, junto a Isaac, Chalamet y Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Jason Momoa o Javier Bardem.

Pero además Isaac protagoniza 'The Card Counter', de Paul Schrader, junto a Willem Dafoe y Tye Sheridan y la miniserie de HBO 'Secretos de un matrimonio', actualización de la mítica de Ingmar Bergman de 1973, junto a Jessica Chastain.

MENOS CINE DIRIGIDO POR MUJERES

De las 21 películas en sección oficial sólo cinco -frente a las ocho del año pasado- están dirigidas por mujeres: las de las estadounidenses Maggie Gyllenhaal, Jane Campion ('The power of dog') y Ana Lily Amirpour ('Mona Lisa and the blood moon'), la francesa Audrey Diwan ('L'événement') y la rusa Natasha Merkulova, codirectora de 'Captain Volokogonov escaped'.

Según Barberá este exiguo 26% (el año pasado fue un 28% y en 2019 un 25%) es la confirmación de que el bajón en la producción a causa del covid ha tenido mayor impacto en las mujeres, lo que ha forzado un paso atrás en el 'deseado' proceso de paridad de género que busca el certamen.

SE MANTIENE EL PROTOCOLO ANTI-COVID

Mascarillas en salas de cine y prensa y en las colas para acceder a los recintos, distancia de seguridad, reserva previa telemática de asientos o toma de temperatura son algunas de las medidas anti-covid adoptadas el año pasado en Venecia y que se mantienen en esta edición, y se añade la obligación de presentar el certificado europeo de vacunación.

Esta tarde, en la jornada de preapertura, habrá una proyección especial del documental 'Il cinema al tempo del Covid' ('El cine en tiempos del covid') que filmó el cineasta italiano Andrea Segre durante la celebración del festival de Venecia de 2020.