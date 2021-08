Niño de Elche, cantante: “Ser exflamenco implica que lo que queda en ti es lo más elemental”

El Niño de Elche o Francisco Contreras Molina dará dos conciertos el próximo sábado 28 dentro del o Francisco Contreras Molina dará dos conciertos el próximo sábado 28 dentro del Festival Flamenco on Fire . El primero unido a la tradición, junto con el guitarrista Raúl Cantizano y el segundo algo más rupturista, con una gran mezcla de estilos. El artista comenzó a cantar cuando solo tenía 10 años, por aquel entonces su estilo era más bien tradicional, pero poco a poco ha ido avanzado y creando proyectos artísticos que unen el flamenco al jazz, rap, pop, la música electrónica o los ritmos latinos.

¿Qué queda de ese niño de 10 años que comenzó a cantar flamenco?

Quedan las ganas y el juego. El juego en su sentido lúdico, como experiencia vital y como experimentación. El espíritu de aquel niño me acompaña.

¿Ha tenido algún referente en todos estos años que le haya empujado a seguir?

He tenido muchísimos y los voy cambiando dependiendo de en qué esté trabajando. Los artistas que me han dado empujones no son necesariamente flamencos, entre ellos está el pintor Francis Bacon o John Cage, que fue un compositor que me revolucionó; el compositor Karlheinz Stockhausen; los filósofos Ramón Andrés o Paul B. Preciado... Te podría decir muchísimos.

En más de una ocasión se ha considerado exflamenco. ¿Qué hace un exflamenco en un festival flamenco?

Entendemos el ser ex por ser anti, pero es bastante diferente. Ser exflamenco supone haber pasado, haber sido partícipe de un espacio social, cultural, político y estético en el cual más o menos entendemos que es lo flamenco. Con el tiempo he dejado de estar en ese espacio mercantil. Por eso voy a tan pocos festivales de flamenco, creo que este es el segundo en cuatro o cinco años.

¿Ha quedado algo del flamenco tradicional?

Ser exflamenco también implica reconocer los residuos que eso deja en ti. Me llevó todo un proceso de aprendizaje y lógica. Sobre todo cuando pasa el tiempo lo que queda en ti es lo más esencial, lo más elemental, lo que tu cuerpo y tus lógicas han entendido que es lo importante.

Se le suele describir como “uno de los grandes innovadores del flamenco”, ¿cree que es así?

No me considero innovador porque no sé qué es realmente lo que supone serlo. Creo que lo que hago es alejarme del realismo, hay que ir más allá de lo material.

Me refiero a alejarse de lo tradicional e ir hacia lo que, a lo mejor, es el futuro del flamenco.

El flamenco ha ido cambiando, eso es cierto, pero como todo en la vida, no hay nada que se quede estático, es el gran drama de los conservadores. Todo cambia inevitablemente y el flamenco es una cosa más. La tradición es algo móvil, no es así como hay que entenderla, ni es así cómo hay que abordarla, si no que así es como funciona inevitablemente.

¿Lo que se podrá ver en sus conciertos está muy alejado de lo que consideramos ‘tradicional’?

El segundo estará alejado, pero el primero no tanto. Este consistirá en un formato con guitarra, con el guitarrista Raúl Cantizano. El repertorio va a estar más basado en una forma de expresión flamenca, de cante a priori clásico. Sacaré algunas canciones de mi último disco, Memorial de cante en mis bodas de plata con el flamenco, que son residuo que ha dejado mi paso por el flamenco.

¿En qué consistirá el segundo?

En este concierto estará, por un lado el disco Antología del cante flamenco heterodoxo y, por otro algo parecido a lo que realicé en el espectáculo del Sónar Festival hace unos años con En nombre de y RaVerdial. La Antología presenta el flamenco como una táctica inevitablemente heterodoxa, no ortodoxa. Se fija más en la forma de hacer que en las técnicas flamencas, lo antológico para marcar líneas en vez de sentar cátedra, abrir cátedra, que es lo que ha hecho el flamenco siempre. En El nombre de trabajamos desde lo fronterizo o a partir de lo fronterizo. Lo fronterizo en un sentido territorial, las fronteras, Europa, etc; y en el sentido del género. Y RaVerdial es una propuesta que trabaja y relaciona las músicas reif electrónicas, el catwalk o foolwalk con los verdiales de Málaga como acto político.

Se ha mostrado activo políticamente en más de una ocasión, ¿cree que esto hace que el mensaje musical se confunda?

Yo creo que no es que entiendan la música de una forma distinta, sino que cuando alguien no está de acuerdo con mis ideales políticos se aleja de mi música y viceversa. En el momento que configuras un perfil de un artista en un sentido político nacen los prejuicios y eso habla de nuestras carencias.

¿Qué le gustaría que transmitiese su música?

No me considero un artista narrativo, así que no me gusta hablar de transmitir un único mensaje como tal. Hay artistas que dan discursos más literales, pero creo que como artistas lo que tenemos que hacer es generar nuevas realidades que se entiendan como un espacio de liberación para que las personas puedan relacionarse y experimentar. Proporcionar un lugar nuevo, completamente distinto al de la vida cotidiana.