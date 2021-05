Actualizada 19/05/2021 a las 20:37

El grupo pamplonés Ciclonautas lanza el viernes 21 de mayo su nuevo y tercer trabajo 'Camping del hastío'. Compuesto por Mariano 'Mai' Medina (guitarra y voz) —es de Pérez (Argentina) pero vive en Pamplona—, Alén Ayerdi (batería) y José Javier Pintor 'Dr.Txo' (bajista). "Todos hemos tenido que estar acampados en nuestro pequeño espacio en medio del hastío que se ha producido a nivel mundial por la pandemia”, reflexiona Alén Ayerdi.

El título hace referencia a una de las once canciones que posee el disco y que lleva el mismo nombre. Acompañada por temas como 'El sol', 'Abrazado a un misil', 'Bombo sicario', '¡Agua va!', 'Deseo', 'Matando al suicida', 'El ombligo', 'Eterno aprendiz', 'Dale al play' y 'Souvenir'. 'Camping del hastío' comenzó a gestarse tras la gira que ofreció Ciclonautas en Argentina. Uno de sus integrantes, 'Mai' Medina, fue quien tras ese final en diciembre de 2016 comenzó a componer las canciones y aunque Alén Ayerdi y J. Javier Pintor 'Txo' regresaron a Pamplona, volvieron a Argentina para “huir del invierno de aquí”, dice el guitarrista, y poder “reestructurar y dar forma a los temas”.

Cuando regresaron de nuevo a España dispuestos a grabar el disco la pandemia y el confinamiento desecharon sus planes. Finalmente, pudieron grabar 'Camping del hastío' en Estudios Aberin junto a Iñaki Llanera y Leyre Aranguren entre julio y diciembre de 2020. Carlos Colina se encarga del piano, sintes, mandolina y pedal steel, Leyre Aranguren hace los coros y han colaborado con Maialen Gurbindo, más conocida como Chica Sobresalto, para las canciones 'Deseo' y 'Souvenir'.

El grupo Ciclonautas se formó en 2011 durante la gira del grupo navarro Marea en Argentina. Se reunieron allí con 'Mai' Medina, que les enseñó su trabajo y le “tentaron para venir a Pamplona”. “No lo dudé mucho y me vine, me pintó tan buena onda que desde 2013 hicimos un doble disco pensando que no iba a haber un segundo y mira, aquí estamos con el tercero”, comenta entre risas el guitarrista.

PRECARIEDAD MUSICAL

Durante el confinamiento “la música nos salvó la vida, una vez más”, confiesa Alén Ayerdi. Cuenta que en ese tiempo, tuvieron que “dar de alta en la seguridad social a los que no estaban para poder decir que era un trabajo si te paraban en un control”.

Defiende que esto no es “algo nuevo” porque “en España todavía hay que luchar mucho para poder tocar con dignidad”. El batería de Ciclonautas manifiesta que es “muy difícil” porque no son “considerados trabajadores” y que existe una “precariedad del músico en España” real.

UN DISCO REDONDO

Sobre la producción de un disco físico en estos tiempos reconocen que “los rockeros son unos romanticones” y que de alguna manera, el público al que se dirigen “sigue siendo coleccionista”, detallan ambos.

Las canciones para ellos fueron una “gran motivación” para grabar un disco porque “había ideas brillantes, y eso es lo que tiene que tener un disco de un grupo”, subraya Alén Ayerdi. Y añade que “si no tienes canciones nuevas, estate callado hasta que las tengas”, sentencia.

'Camping del hastío' es una selección de once de las canciones que tienen grabadas pero cuentan en la recámara con algunas otras “esperando a que otro día puedan ser utilizadas”, apuntan los dos. El próximo concierto que ofrecerán será en Vitoria —donde tocarán por primera vez— en Urban Rock Concept el 30 de mayo a las 17 horas y las entradas están agotadas.

Te puede interesar

Te puede interesar