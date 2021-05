Chica Sobresalto: "Cogimos un tren a 'OT' y cuando volvimos, el mundo no era igual"

Actualizada 14/05/2021 a las 11:12

Maialen Gurbindo no se atrevía a subir a un escenario y pensó que siendo una “superheroína” quizá sería capaz de hacerlo. Se puso el traje y en 2017 ofreció su primer concierto en Subsuelo. Decidió que la vida “no era un suspiro” y que debía ponerle una palabra diferente. Escogió sobresalto y así el mundo pasó a conocerle como Chica Sobresalto.

Este viernes ha lanzado su segundo disco Sinapsis, una mezcla entre ciencia y alma en el que la pamplonesa hace un contraste de su “punto más dulce y un punto más macarra”, define Chica Sobresalto. “Estoy mirando el disco ahora mismo y todavía no me lo creo. Es lo que toda la vida habíamos querido hacer y que pensábamos que no íbamos a poder porque era complicado”, afirma la cantante pamplonesa.



“LE FLIPABA LA CIENCIA”

Maialen Gurbindo no siempre fue Chica Sobresalto. Cuando terminó Bachiller dedicó un año entero a hacer “nada, tocar y con una amiga haciendo el quinqui”, recuerda divertida. Tras ello, decidió estudiar Psicología con una amiga de la que estaba “enamoradísima como persona”.

“No sabía qué hacer con mi vida porque yo misma tenía bastantes problemas y me apetecía saber de dónde venían”, argumenta Maialen Gurbindo. Decidió hacerlo por la UNED, “porque no tenía ni nota ni dinero para una universidad presencial”, pero lo dejó a mitad de carrera porque “no podía más”, cuenta. “Estaba currando, independizada y pagando el disco Sobresalto. Además, estudiar en la UNED no es nada fácil y menos si tienes un déficit de atención como el mío”, confiesa la cantante.

Mientras estudiaba esa carrera se reencontró con una parte de ella a la que “le flipaba la ciencia” y se “enamoró” de ese lenguaje científico. Los títulos de su nuevo disco Sinapsis son fenómenos que ocurren en el cuerpo. El disco entero está dedicado a lo que “más” quiere en el mundo, su perro Murphy.

La primera canción del disco, Somatropina, habla de “la gente que te hace sentir pequeña”, Melatonina es una “nana” que Maialen Gurbindo le escribió a su abuelo “cuando estaba malito”, Dopamina habla de una amiga suya, “una persona que llegó y me revolucionó la vida entera”.

Chica Sobresalto continúa explicando que Endorfina son “unos votos de boda”, Adrenalina habla de una “crisis de pánico”, Serotonina “cuenta también la experiencia de sentirse chiquitita”, Oxitocina “es como un orgasmo” y Selección natural es como “la hija mimada del disco”.



HACERSE PEQUEÑITA

Esta última canción también habla de un tema recurrente en el pensamiento y letras de Maialen Gurbindo, el sentimiento “de hacerse pequeña”. La cantante asegura que “todo el rato” se siente así, como “un bichito que se queda siempre atrás” y eso le ha generado “problemas tochos” para relacionarse.

“Si no llega a ser por la música, yo no sé qué habría hecho. En un momento de mi vida incluso tuve problemas para salir a la calle”, reconoce Maialen Gurbindo. Tratar este tema en sus canciones es para ella significa “sanar una parte, y mejor si alguien se puede sentir identificada con aquello que canto”, detalla.



ANTES DE 'OT 2020'

Antes de que Maialen Gurbindo cogiera en enero de 2020 un tren con destino a la academia de Operación Triunfo, invertía su tiempo trabajando “limpiando casas, entonces dormía poco y curraba mucho”.

Tras su paso por la academia, sigue “durmiendo poco” y ahora es cuando ha empezado “a poner un poco los pies en el suelo”. Invierte “todas las horas del día” en su proyecto musical y eso le hace “muy feliz”, pero a la vez siente “vértigo porque las cosas van muy deprisa” e igual no las está “disfrutando o viviendo de la manera más intensa”, explica Chica Sobresalto.

Maialen Gurbindo se define como una persona a la que “le cuestan los cambios”, y al salir de Operación Triunfo sufrió un choque de realidad. “Tuvimos que procesar el tema covid más rápido que el resto. Cogimos un tren en enero a Operación Triunfo y cuando volvimos, el mundo ya no era igual. Tuve que asimilar lo que me había pasado a nivel personal, profesional y que de pronto no podía ver a mis amigas o abrazar a mi abuela”, reflexiona la cantante.

Si volviera al pasado, se presentaría de nuevo al programa. Pero en ocasiones, si se para a pensarlo, siente “rechazo” hacia su experiencia en Operación Triunfo, porque “sin querer” su cabeza une su marcha a la academia con todo lo que ha pasado con el covid. “A veces tengo la sensación de que si no hubiera cogido ese tren, no hubieran pasado esas cosas tan malas. Pero eso no es verdad”, termina Maialen Gurbindo.

DNI

Maialen Gurbindo López nació en Pamplona el 13 de mayo de 1994. Estudió música en la Escuela de Música Hilarión Eslava y luego se unió al Coro Juvenil del Orfeón Pamplonés, que para ella fue “una maravilla”. Le encantaría dar un concierto en el Teatro de Mérida porque le parece “un sitio increíble”. Si pudiera colaborar con algún artista, escogería a Love Of Lesbian porque cambiaron su “forma de ver la música”. Cree que dormir es una pérdida de tiempo porque “puedes invertir esas horas en otra cosa”. Le gusta pasear por el campo a su perro Murphy, que es “su cosa favorita en el mundo” y tomar “birras en una terraza”.