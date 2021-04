El 30 de abril finaliza el plazo para presentar obras al Poesía Ciudad de Pamplona

Actualizada 09/04/2021 a las 11:55

El Ayuntamiento y el Ateneo Navarro han convocado la decimoquinta edición del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona. Hasta el 30 de abril, a las 14.00 horas, está abierto el plazo para presentar las obras, tanto en la modalidad de castellano como en la modalidad de euskera. El certamen establece un premio en cada una de las categorías de 3.000 euros, además de la publicación de los poemarios ganadores en castellano y euskera.

Podrán concursar a este premio de poesía todas las personas que lo deseen, cual­quiera que sea su nacionalidad, siempre que las obras presentadas estén escritas en castellano o en euskera. Los trabajos presentados deberán ser inéditos en su totalidad, no haber obtenido ningún premio en otros concursos de poesía previamente fallados y no estar concur­sando en este momento en otro certamen poético. Las personas galardonadas en años precedentes no podrán volver a concurrir a este premio. El tema y la forma serán libres, aunque se limita la extensión de las obras entre los 400 y los 800 versos.

Los originales se presentarán por cuadruplicado, en ejemplares sepa­rados, en tamaño DIN A-4, debida­mente numeradas sus páginas y cosidas, grapadas o encuaderna­das. Los poemas estarán escritos a doble espacio y mecanografiados por una sola cara. Los originales podrán presentar­se por el sistema de lema y plica. En la portada han de llevar título y lema. En un sobre cerrado adjunto constará la autoría, su nacionalidad, domicilio y una copia del documento de iden­tificación o del pasaporte, teléfono de contacto y/o correo electrónico. Ha de acompañarse la documentación de una breve bibliografía del autor o autora y de un documento certificando que dicha obra no se ha presentado a ningún otro certamen lite­rario vigente.

ENVÍO DE OBRAS

Las obras que se quieran presentar se enviarán por correo certificado al Ateneo Navarro (Avenida de Barañáin, 10-1º A. 31008 Pamplo­na, Navarra). En el sobre se deberá indicar que como destinatario ‘Para el XV Premio Internacional de Poesía CIUDAD DE PAMPLONA’. También podrán enviarse los trabajos por correo electrónico a la dirección ateneo@ateneonavarro.es. En este caso se remitirán dos archivos adjuntos, uno con los datos relativos a la autoría y otro con la obra.

El fallo del jurado se hará público en el mes de junio y será inapelable. Su composición se hará pública también en el momento del fallo. El premio podrá declararse desierto. Las obras enviadas no se po­drán retirar durante el transcurso del certamen. Los trabajos que no sean premiados no se devolverán y se destruirán cuando hayan pasado cinco días del fallo público.

En la pasada edición, se recibieron 475 poemarios, casi un 30% más que el año anterior. Verónica Aranda con ‘Cobalto oscuro’ en la modalidad de castellano y Oihane Zuberoa con ‘Bidaia (h)ariketak’ en la modalidad de euskera ganaron el XIV Premio de Poesía Ciudad de Pamplona. De los trabajos presentados, 457 estaban escritos en castellano y 18 en euskera, solo 3 llegaron por correo postal, siendo internet el principal medio para presentar las creaciones. Llegaron obras remitidas desde más de una veintena de países de Europa y América.