Pablo Marín y Santiago Bonilla presentan sus miradas por encima del paisaje

El director bonaerense Pablo Marín ha presentado este martes, 16 de marzo por la mañana su 'Trampa de luz' en el Festival Punto de Vista. Se trata de una película "muy extraña", que ha vivido así su estreno mundial, y que según su director tiene un pie el documental y otro en el cine experimental. "No hay una claridad en lo que se registra, o de lo que trata, es un paisaje un poco más personal", ha explicado en la presentación. "Intento hacer la representación de un espacio que puede existir o puede no existir, la película termina siendo la cristalización de un mundo que me interesaba crear más que retratar", apunta Marín. Son nueve minutos de imágenes hipnóticas hechas gracias a manipulaciones físicas a las cámaras con las que trabaja. "Trabajo en capas y me gusta que vayan de la mano la imagen que quiero crear y cómo quiero crearla", aclara.

En realidad es una construcción hecha de bloqueos de la cámara, rebobinados, alteraciones, con las que el cineasta construye ese mundo y huye de los problemas clásicos del documental como la necesidad de una objetividad o un realismo. "No me interesa ese dolor de cabeza", zanja. "La intención mía era hacer una especie de bola de cristal con nieve dentro, una pequeña miniatura cinematográfica", concluye.

El mundo que ha elegido por su parte el director mexicano Santiago Bonilla para construir su 'Paralelo 28' sí existe. La película, que también compite en Sección Oficial, retrata las condiciones de los trabajadores de la mayor mina de sal del mundo, en el norte de México, pero a Bonilla también le preocupa la representación de un objeto o una geografía, en este caso. "Me empecé a hacer preguntas que la pintura ya se hizo hace tiempo, mi película llegó a ese lugar más pictórico", señala el director, que ya mostró la película en el Festival de Rotterdam. "Hay toda una evolución hasta Turner, donde ya no vemos claramente el referente, sino que vemos ya la mirada de Turner", explica. En su caso fue algo parecido, con un pie más político y otro en la ironía. Bonilla sabía que había un objeto ahí, que había ballenas muertas, mar, máquinas extractoras y la materia prima, la sal. El director empezó buscando ese referente y terminó por borrarlo, por borrar la mina. "Lo que se ve en mi película no es el paisaje que existe, no sé si existe el paisaje fuera del cuadro que nosotros imponemos", matiza.

Recuerda el director que con la actual crisis sanitaria el trabajo minero es delos primeros que se ha restablecido. "No lo vemos en la ciudad, en ningún lado, pero el mundo se sigue sosteniendo por la minería", añade, y conecta en la película por ejemplo con la etimología de "salario", que de algún modo también entronca con su reflexión sobre la representación de las cosas. "También el dinero sabemos que es una tarjeta de plástico o unas monedas de cualquier material, pero detrás de ese dinero hay una materialidad, es una representación". De ahí le vino la idea.

Bonilla, que hizo la película desde Francia, tuvo que coger cinco aviones para llegar al pueblo, que le acogió con los abrazos abiertos. Se encontró con gente que trabajaba largas jornadas, siete días a la semana, un trabajo pesado y aún así fueron muy amables con él. Al fin y al cabo la sal es una materia prima, pero muy barata. "Si hubiera retratado una mina de diamantes o de litio sería diferente, para mí era hablar de una geografía, sigue siendo America Latina, México... países que proveen de materia prima al resto".

La tradición cinematografica ha retratado al minero como héroes o víctimas, siempre en un tono muy solemne, así que Bonilla quiso incluir un chiste, la historia de un perro-soldado tuerto que roba el almuerzo de los trabajadores.