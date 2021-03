Actualizada 16/03/2021 a las 16:47

11:00 h

Baluarte. Bulevar

Punto de Vista Labs



Conversación online entre Alex Horwath y María Palacios. Inglés/streaming

12:00 h

Baluarte. Cámara

Sección oficial

Programa 6

16:00 h

Baluarte. Cámara

Carte blanche Nicole Brenez

Programa 1



Quo Vadis? I, René Viénet, Bertrand Renaudineau. 86 min.

16:00 h

Baluarte. Gola

Dokbizia



Un guion para Laburu. Oier Etxeberria

16:30 h

Baluarte. Corona

Retrospectiva a Nancy Holt

Programa 1

16:45 h

Filmoteca de Navarra.

Retrospectiva Amos Vogel

Programa 4: Children have their own laws

19:00 h

Planetario de Pamplona.

Dokbizia



Luces recorren mi garganta + The Works and Days: The Black Sections



19:30 h

Baluarte. Cámara

Sección oficial

Programa 7

19:30 h

Filmoteca de Navarra.

Retrospectiva Amos Vogel

Programa 3: Playground

22:00 h

YouTube Punto de Vista.

Dokbizia

7 Sounds. Sam Green (Streaming en YouTube)