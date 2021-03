'Las niñas', de Pilar Palomero, y 'Akelarre' se reparten los Goya

Actualizada 07/03/2021 a las 01:04

El director de arte pamplonés Mikel Serrano consiguió anoche con 'Akelarre' el segundo Goya de su carrera (el primero lo obtuvo con 'Handia') y, como entonces, lo celebró besando en directo a su marido, Stefan Hofgärtner. Serrano dio las gracias a la academia, los productores, el equipo, y en especial quiso recordar con mucha emoción a su compañero en los primeros años en el cine, “que no fueron fáciles”, Pablo Sanz, que falleció el año pasado.



La noche fue redonda para 'Akelarre', rodada en parte en Navarra y entre otras por la productora Lamia Films y su productor, el pamplonés Iker Ganuza, ya que se hizo con cinco galardones. En la primera tanda de cinco premios que se repartió se llevó tres. Pedro Almodóvar anunció el de diseño de vestuario para Nerea Torrijos, que se emocionó y lo dedicó a sus abuelos, a su equipo, a toda su familia, a los productores Iker Ganuza, Koldo Zuazua y Guadalupe Balaguer, y al director Paul Urkijo, su chico, que estaba allí con ella. Penélope Cruz anunció que el de maquillaje y peluquería era para Beatushka Wojtowicz y Ricardo Molina. El de efectos especiales lo entregó Paz Vega a Mariano García Marty y Ana Rubio.



Más tarde ganaron el cuarto, el de música original, para Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi, que cantaron la canción original de las niñas de la película, 'Ez dugu nahi beste berorrik zuen musuen sua baino' (No queremos otro calor que el de vuestros besos) para engañar a los inquisidores que querían acabar con ellas, pero el sonido no se escuchó demasiado bien. Arrotajauregui se tuvo que quitar las gafas porque lloraba de emoción. Y el quinto fue el de Mikel Serrano.



Por otra parte, la cineasta zaragozana Pilar Palomero, con su primer largometraje como directora, 'Las niñas', triunfó este sábado en la gala más extraña de la historia de los Goya con la historia de un grupo de chicas de un colegio de monjas que entran en edades fronterizas en la España de 1992.



El de mejor película lo recibieron de una enfermera, que alabó el poder de la cultura para dar compañía y consuelo, y recordó a los sanitarios que han fallecido y a las víctimas de esta pandemia. La propia Palomero se llevó dos, el de dirección novel y el de guión original. La película también obtuvo el de Fotografía para Daniela Cajías.



No había nadie en el teatro, sólo la orquesta y los entregadores del premio. Los nominados a los Premios Goya entraban en una pantalla desde sus casas o desde cuarteles generales que montaron algunos equipos.



'Ane' también salió bien parada en la gala de ayer. Lo celebraron en una casa rural en la que estaba todo el equipo y desde la que se conectaban en sus categorías. Jone Laspiur ganó el premio a la mejor actriz revelación, dio las gracias a sus compañeros, que estaban allí con ella fuera de plano hasta que la cámara se giró y se veía a todos con sus mascarillas llorando de emoción. “Gracias por hacerme parte de este mundo maravilloso que amo”, dijo. El director, el vitoriano David Pérez sañudo, y Marina Parés Pulido se llevaron el Goya al guion adaptado. Y la actriz Patricia López Arnaiz ganó el de mejor actriz protagonista.



El Goya al mejor documental fue para 'El año del descubrimiento'. Era un año en el que concurrían documentales de enorme calidad y Luis López Carrasco se llevó el gato al agua; dio las gracias al colectivo Los Hijos, los profesores que le enseñaron a escuchar y los servicios públicos y la Seguridad social. También consiguió el premio al mejor montaje para Sergio Jiménez, que se quedó en blanco y finalmente acertó a decir: “Amo el cine y lo que das el cine el cine te lo devuelve”.



'Adú', que partía con 13 nominaciones, se tuvo que conformar con cuatro premios. Entre ellos el de Adam Nourou, que aceptó el de actor revelación con enorme emoción “Gracias a todos, es increíble no me esperaba, a los 18 años, es fantástico”, dijo. Sus amigos entraron entonces en plano y se desató la locura. Pincharon entonces al director de la película, que estaba llorando, sin saber que lo volvería a hacer después cuando logró el Goya al mejor director.



Rozalén ganó el Goya a la mejor canción por 'La boda de Rosa', de Iciar Bolláin. “Las casas están llenas de Rosas, de mujeres cuidadoras, ahora viene una noche importante pero todos los días son un día importante”, explicó. La película de Iciar Bolláin también brindó el Goya al actriz de reparto a Nathalie Poza, que estaba entre otras personas acomjpañada de Carmen Machi después de haber tenido función de teatro.



Alberto San Juan brindó a 'Sentimental' su único Goya, el de actor de reparto. El actor hizo un guiño a la película al decir que tenía una orgía pendiente con sus compañeros de reparto y que quizá dejarían entrar al director, Cesc Gay, a las productoras y a todo el equipo, y quiso lanzar después un mensaje al PSOE: “Los derechos humanos no pueden ser a la vez bienes de mercado con los que se especule, y tener una vivienda es un derecho humano muy básico”.

Mario Casas logró su primer Goya al actor protagonista por 'No matarás', y mostró un Goya hecho con Lego por su hermano pequeño.



La gala fue mucho más rápida de lo habitual, dos horas y medias clavadas, y contó con mucha música. Nathy Peluso interpretó 'La violetera' con la Orquesta Sinfónica de Málaga, cambió así su estilo rapero y hip hopero habitual por estas coplas, vestida con flores y con un ojo de cada color. Vanesa Martín interpretó 'Una nube blanca' para el In Memoriam, en el que se fueron proyectando todos los fallecidos, como suele ser habitual, pero a continuación Martín expresó el “recuerdo y cariño a todas las familias que han perdido a uno de los suyos desde cualquier rincón del mundo”, mientras en un mapamundi miles de nombres propios saliendo hacia el cielo. Aitana interpretó 'Happy days are here again'.



Ángela Molina recibió el Goya de Honor ante todos los nominados presentes desde sus pantallitas.“El cine es nuestro alma,ha sido a la vez horizonte y camino, un viaje hacia el ser humano”, dijo la actriz, que se preguntó si el azar es cómplice del amor. “Quizá la vida sea como el cine, no se disfruta sin los demás”, reflexionó.



Mariano Barroso, presidente de la academia, aceptó que no era la gala que les hubiese gustado celebrar, pero también dijo que nada lo es actualmente. “Si se pudiera sumar todo el tiempo que hemos dedicado estos meses a ver películas saldrían millones de horas”, dijo. “El cine en muchos casos ha curado”, señaló.

Una gala que quiere dejar testimonio de un momento trágico



Antonio Banderas dio la bienvenida en una gran pantalla a los cientos de nominados, en un zoom gigantesco, y les aseguró que se les echaba de menos. “Somos contadores de historias y eso es lo que inevitablementeharemos”, avisó, lamentando que el año que la gala tiene lugar en su teatro tenga que hacerse en estas condiciones. El actor malagueño abogó, sin embargo, por “aportar algo útil al tiempo que nos ha tocado vivir” y hacer el “esfuerzo por entender las cosas mirándolas cara a cara”. Ese fue el tono de la gala, de recuerdo a las víctimas del coronavirus, rápido, sin aplausos, sin público, y elegante. La gala se planteó con el objetivo de dejar testimonio de lo vivido este año, y el maestro de ceremonias pidió un momento de silencio y reflexión a las pocas personas que había allí, los técnicos y músicos. “Dicen que para vivir la vidahay que mirar para adelante pero para entenderla hay que mirarla para detrás”, añadió el actor, que recordó que ese teatro, donde se levantó el primer cine de Málaga en 1907, fue dos veces destruido, una por una bomba en la guerra y otra por un incendio. “Caer y levantarse”, subrayó Banderas como aprendizaje.



Estrellas internacionales entraron en vídeo a lo larga de la noche, como Monica Bellucci, julianne Moore, Emma Thompson,Tom Cruise, Robert de Niro, Al Pacino o Barbra Streisand o Stallone, para expresar su apoyo al cine español y su amor por las películas. “Gracias por toda una vida de regalos”, dijo Laura Dern. Además, hubo un homenaje a Berlanga, en el centenario de su nacimiento, con Carlos Letra imitando a Pepe Isbert, y Diana Navarro cantando la bienvenida a los americanos de ¡Bienvenido Mister Marshall!

