Aitor Cañibano: “Nuestro planteamiento es el mismo siempre, ir a por todas”

Travellin’ Brothers no es simplemente una banda de las más valoradas en su propuesta de blues, soul, góspel eléctrico y soft rock de nuestra península, sino que tiene un gran cartel en el circuito europeo de salas de este tipo. Antes de la pandemia viajaban constantemente por Europa y cruzaban el charco. A finales de 2019 grabaron en directo su disco 1001 Nights justo cuando cumplieron esa cifra de conciertos. Y con la pandemia todo se vino abajo cuando iban a ponerse en gira para presentarlo como auténtica antología de toda su trayectoria que comenzó hace 17 años y en la que han publicado nueve discos.

Su concierto en la sala Zentral se fue aplazando una y otra vez. ¿Cómo llevaron mentalmente esa circunstancia?

La verdad es que en los primeros meses fue una situación bastante complicada. Al principio vivimos una desolación muy grande cuando íbamos viendo caer uno detrás de otro todos los conciertos que teníamos, prácticamente con todo el año cerrado en fechas. Sentimos una impotencia muy grande, agravada además por toda la gestión que también hubo que realizar para cancelar vuelos, hoteles y demás temas relacionados con los conciertos. Más tarde, más o menos en julio, empezamos a tocar en esta nueva realidad y a partir de entonces no nos podemos quejar. Hemos hecho bastantes conciertos desde julio hasta aquí. Aunque el concierto del Zentral se lleva la palma, creo que ha batido todos los records de aplazamientos (ríe).

Después de 18 años de Travellin’ Brothers en la carretera dedicándose al blues, soul… ¿Han logrado ya una voz propia?

Creo que sí. Y me parece que queda demostrado no sólo en este último disco en directo sino en el anterior 13TH Avenue South que grabamos en Nashville. Ahí es donde alcanzamos nuestra madurez absoluta musical y llegamos a ese momento en el que nos dimos cuenta que ya por fin hacíamos bien lo que siempre quisimos hacer y no lo que “podíamos” hacer. Era donde queríamos llegar. Ciertamente siempre fuimos dando pasos hacia ello, trabajando y empapándonos mucho de la cultura y la música blues y soul.

¿Ha sido complejo llegar a ese punto?

El blues puede parecer una música fácil de tocar. Pero tiene un porcentaje de sentimiento, de aprendizaje, de absorción de esos sentimientos que transmite que hay que saber madurar y desarrollar. En Nashville, aunque grabamos en un estudio, lo hicimos con la técnica de tocar todos a la vez. Y la sensación fue siempre de que estábamos en el nivel adecuado. Por eso el siguiente de las Mil y una noches lo consideramos como una continuación de ese punto de inflexión, de ese gran momento.

¿Un disco de directo como el que presentan es más complejo de sacar adelante que uno de estudio?

Creo que es complejo plasmar lo que se vive en un concierto en directo y traspasarlo a un formato “enlatado”. Nos preocupaba que sonara lo más real posible para que cuando la gente se lo pusiera en casa sintiera que estaba en el concierto. Nos rodeamos de grandes profesionales con las que ya llevamos trabajando años y que ya son también amigos. Uno fue Kaki Arkarazo que como ingeniero de sonido capta muy bien los ambientes. Y tras grabar le mandamos a mezclar y masterizar a Nashville, al estudio de Brad Jones con el que grabamos el disco anterior. Y el resultado final es un sonido muy fiel al directo, un sonido sincero y verdadero.

¿Y con este 2021 ya bien entrado tienen planes de publicar nuevo disco?

En principio sí, en eso estamos, componiendo ya temas nuevos y nos hemos puesto el objetivo de grabar antes del verano. Tenemos decidido el estudio, que será en el de nuestro pianista Mikel Azpiroz en Donosti. El momento de cuando publicarlo está más en el aire. Veremos cómo avanza la situación y decidiremos en su momento cuándo y cómo publicarlo, pero obviamente nos encantaría sacarlo cuanto antes.

¿El concierto de la sala Zentral en su repertorio y planteamiento será el mismo que iban a realizar hace un año?

El planteamiento será el mismo, ir a por todas, no tenemos otro. Como en todos los conciertos iremos a darle duro y a tratar que todo el mundo se lo pase en grande, al menos durante el tiempo que dure. Para nosotros es muy importante transmitir concepto de espectáculo en un momento que siempre es irrepetible en el directo porque la misma canción nunca suena igual en el siguiente concierto. La música no sólo se oye sino que se ve.

¿Y el repertorio?

Será el que venimos tocando en este último año y medio con alguna novedad y con algunas canciones nuevas. Nuestros conciertos son muy dinámicos porque vamos ampliando estilos que tocamos. Y además siempre hay alguna canción que cambiamos o añadimos sobre la marcha para tratar de que los conciertos sean siempre diferentes.

Jo & Swiis Knife, compañeros navarros de escenario

Los navarros Jo & Swiis Knife abrirán la velada en Zentral dentro de Anaim Club Fest. Van a aprovechar para presentar los temas de su tercer disco titulado Unwanted, que publicaron antes de la pandemia. 14 canciones de su puño y letra de un disco que está marcado en cuanto a su estilo en la música americana, con inspiración del country clásico, bluegrass y alguna joya interpretada al más puro estilo de las Jug Bands de los años 30. Continúa la senda de sus dos anteriores trabajos Music from small pink (2016) y Flea Circus (2017). Presenta un sonido más rabioso -atendiendo a la temática de las canciones- y tiene un regusto de punk-grass. Unwanted es la evolución de una banda que se ha forjado en calles y escenarios de España, Francia, Bélgica, Alemania y Suiza. Canciones de hoguera y de fuegos internos. El quinteto lo forman José Monreal “Jo”, (voz, guitarra acústica, mandolina, banjolele, armónica y slide), Aritz Sardina “Swiss Knife”(coros, suitcase drums, guitarra acústica, melódica y cucharas), Alberto Isaba “Al Double” (coros y contrabajo), Long J (coros, banjo, guitarra acústica y eléctrica) y Quiff (violín). Los próximos conciertos de Anaim Club Fest en Zentral son: Uniforms + Plagaros, viernes 9 de abril a las 19:30 h. y Kimberley Tell, viernes 16 de abril a las 19:30 h.

