Actualizada 02/11/2020 a las 09:14

El grupo de rock Marea vuelve al local de ensayo para componer nuevas canciones, según ha anunciado u cantante, Kutxi Romero, en una entrevista previa a su concierto acústico en Murcia. El artista, además, ha adelantado que en noviembre verá la luz su nuevo libro ‘La sangre al río’.



El grupo navarro interrumpe, de esta forma, el parón musical en el que está inmerso desde que acabó su última gira en diciembre de 2019, en la que presentaron su disco 'El azogue'.



Romero ha hecho ese anuncio antes de su concierto anoche en el auditorio 'Víctor Villegas' de Murcia, en el que es su segundo concierto de una gira en acústico junto con los guitarristas Pete y Juanito.



“En enero nos juntamos los Marea otra vez para tocar y para componer”, ha anunciado Kutxi Romero. El grupo rock navarro acostumbra a hacer parones más largos, pero la covid-19 ha precipitado su vuelta: “Hay que agradecerle a la pandemia la vuelta de los Marea al local de ensayo”, ha asegurado.



“Cuando se cierra una puerta se te abre una ventana y, en este caso, es que los Marea pues en enero nos metemos al local otra vez”, ha señalado Romero. "Nos vamos a juntar, vamos a tocar, a pillar ideas, melodías y si alguna vez acaba el apocalipsis zombie pues tener algo ahí”. Si continúan con este ritmo, sería la vuelta más rápida de Marea a la actividad, pero Romero ha matizado: “A los escenarios, vete tú a saber”.



Romero también ha adelantado un anuncio que iba a hacer público la semana que viene: En noviembre verá la luz su nuevo libro ‘La sangre al río’. “Ahora saco un libro en noviembre con Kike Babas, que es amigo mío. Hemos tenido una serie de correspondencia, primero por carta y luego por mail. Hemos hecho un libro epistolar desde que nos conocimos hasta ahora, eligiendo cierto tipo de cartas que nos hemos mandado contándonos cosas familiares, entrevistas que me ha hecho para prensa, encuentros que hemos tenido”, ha relatado.



Sobre la serie de conciertos que comenzaron ayer en Alicante y que continuaron anoche en su cita en Murcia, Romero ha explicado que tiene intención de “hacer 9 ó 10 bolos de aquí a diciembre”. “Este formato lo he hecho durante muchos años, entre giras de Marea: juntarme con un par de guitarras y tocar temas de mi disco en solitario, de Marea, de otros grupos, siempre lo hago para entretenerme”, ha explicado.



Ha asegurado que “el principal motivo de estos conciertos es la ayuda anímica y económica a mi entorno más cercano, a gente que ahora mismo está comiendo piedras”. “Y dije ‘voy a echar una mano a todo el mundo en lo poco que pueda aportar mi nombre y mi imagen de músico’”, ha sentenciado.



Este sábado realizó el primer concierto de esta gira en Alicante, y Romero ha reconocido que no estuvo cómodo: “Es imposible estar cómodo, todo lo cómodo que estoy yo en un escenario, que estoy como en mi casa”, ha afirmado.



“He estado en siete conciertos después de la pandemia y en todos he tenido la sensación de que no estaba cómodo ni el que organizaba, ni el que tocaba, ni el que asistía. Pero tenemos que remar, no podemos suicidarnos ni creativa ni anímicamente. Tenemos que sonreír de cualquier manera”, ha señalado.



Ha recordado la primera vez que Marea tocó en la Región de Murcia, un concierto en el Calar de la Santa, pedanía de Moratalla, en 2001. “Guardo la camiseta que me regalaron aquel día, me la he puesto hasta hace bien poco. Me corté el pelo en el pueblo, además”, ha relatado.



Ha asegurado que no ha tenido ganas de escribir “ni una sola vez” durante la pandemia. “Los quince primeros días sí que estuve muy activo porque tenía esas cosas que siempre dejas de lado, pero a los quince días aquello se acabó. Escribir y componer yo lo hago desde el ocio absoluto. Estos meses cero absoluto”, ha contado.



Marea es un grupo de rock que nació en 1997 en Berriozar, Navarra, y que está influenciada por artistas como Rosendo, Barricada o Extremoduro. Ha lanzado siete discos de estudio, el último 'El azogue', en 2019, y un disco en directo. La característica diferencial del grupo es la voz de Kutxi Romero y la poesía de sus letras.