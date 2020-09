Qué hacer este martes 15 de septiembre en Navarra

Actualizada 15/09/2020 a las 06:00

Cine

‘Euphoria’ Civivox Condestable. 18.30 horas. Ciclo de Cine Ruso vuelve con la película ‘Euphoria’ (Rusia, 2006), de Ivan Vyrypayev. Aforo limitado a 40 persona. Apertura de puertas a las 18 horas.

‘Zumiriki’ Teatro de la Universidad de Navarra. 19 horas. Proyección y coloquio con el director, Oskar Alegría. El documental presenta una colección de últimas noches de pastores solitarios grabadas en distintas cabañas del Pirineo vasco. Entradas: 3 euros.

‘The Undamaged’. Festival Mendi Tour Cines Golem Baiona. Sesiones a las 17.30 y 20.30 horas. Un equipo de aficionados a las aguas bravas, entre los que se encuentran piragüistas, documentalistas y fotógrafos, viaja de Eslovenia a Albania durante 36 días, navegando por kayak por 23 ríos en 6 países. El objetivo es protestar contra la construcción de presas y mostrar al mundo los ríos salvajes de los Balcanes. Entrada: 6 euros.

‘Climbing Blind’ Festival Mendi Tour Cines Golem Baiona. Sesiones a las 17.30 y 20.30 horas. Jesse Dufton sufre de retinosis pigmentaria que ha mermado su visión hasta el punto de quedarse casi ciego. Lejos de ser un impedimento para practicar la escalada, lleva esta actividad cada vez a cotas más altas. Su último reto, ser el primer ciego en escalar el icónico monolito escocés Old Man of Hoy, liderando la cordada que forma con su novia Molly y sin ensayos previos. Entrada: 6 euros.

Literatura

‘Ideas de economía de la Conducta’ Biblioteca de Navarra (sala Planta 1). 19 horas. Presentación del libro ‘Ideas de economía de la conducta’ con presencia del autor, Javier Otazu Ojer, y el presidente de la fundación Behavior&Law, Rafael López Pérez. La obra tiene el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la dependencia de la economía de todos los ciudadanos, y no solo de los gobernantes. Entrada libre hasta completar aforo.

Danza

Festival 3Dance Sarriguren (confluencia de las calles Bardenas Reales con Nacedero del Urederra). 18 horas. Espectáculo ‘Tatekietoya’, una pieza de danza flamenco-contemporánea de Ángela Jaurrieta.Galina presentará la siguiente coreografia titulada ‘Caribe’, un paisaje dancístico con las músicas afrocaribes del Bullerengue y Dancehall. La tercera actuación estará a cargo de Taupadak, Mega crew formada por 23 jóvenes que presentará Who Cares About What ido, coreografías basadas en los éxitos de las reinas del pop y temas de actualidad. La jornada del festival concluirá con la compañía profesional Brodas Bros y su espectáculo Hipstory, que cuenta la historia del hip hop, tanto de la danza como de la música, desde 1960 hasta la actualidad.

Varios

Cafeteando ‘Memoria y gana’ Casa de la Juventud (c/Sangüesa, 30). 19 horas. Juego mnemotécnico y de uso del lenguaje, en grupos. Entrada libre.