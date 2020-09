Nueva savia para el 'thriller'

Actualizada 09/09/2020 a las 06:00

Navarra se consolida como un territorio fértil para las novelas de misterio. Tras el fenómeno desatado por la Trilogía del Baztan de Dolores Redondo, la Ribera reivindica su lugar en el thriller ‘made in Navarra’. A sus 26 años, Nagore Suárez, “madrileña de nacimiento pero navarrica de corazón”, podría coronarse como la nueva reina del género con su primera novela, 'La música de los huesos', que bebe de los veranos de su infancia por tierras navarras.

Este jueves, Nagore Suárez estará en Pamplona para hacer su primera presentación pública, que tendrá lugar a las 19:30 horas en la librería Troa, situada en la avenida Sancho El Fuerte. “Mi abuela es de Lazagurría, cerca de Los Arcos, y también tengo familia en Mendavia. He pasado todos los veranos en esa zona y voy siempre que puedo”, cuenta sobre su fuerte vínculo con Navarra.

En 'La música de los huesos', una historia de lectura ágil y ritmo trepidante, unos misteriosos sucesos de hace 40 años acabarán convirtiéndose en una peligrosa amenaza para la protagonista, Anne, una joven periodista que pasa el verano en la vieja casa familiar de la Ribera, construida por un antepasado indiano que hizo fortuna en México. “Siempre me han fascinado las casas de indianos”, comenta.

La literatura le atraía desde que era pequeña. “Con cinco años le escribí un cuento a mi madre, y en el colegio también escribía obras de teatro”. Como lectora, devoraba los libros de Los cinco o Los siete secretos. “En todas mis historias siempre había mansiones, casas abandonadas o cementerios”, recuerda.

Suárez llevaba seis años con la idea de escribir una novela, pero la oportunidad de materializarla surgió el año pasado, cuando resultó ganadora del premio al mejor al mejor Hilo de Thriller y Misterio (2019), lo que se convirtió en su trampolín hacia el mundo editorial.

En concreto, fue la editorial Penguin Random House la que se interesó en publicar su proyecto de novela. “Cuando me dieron el premio, bromeé diciendo: ‘Editoriales, ¡estoy disponible!’. Pero no pensé que pudiera pasar de verdad. Sin embargo, cuando hablé con el editor de Penguim, le encajó la historia y entonces empecé a escribir la novela”.

A su vocación literaria, que le llevó a estudiar Periodismo, se unió su pasión por la Arqueología y Antropología Forense, que cursó durante dos años. “La arqueología también tiene mucho de misterio. Por eso surgió el tema de los huesos que aparecen en el libro”, detalla.

GENERACIÓN ‘MILLENIAL’

Suárez cuenta que a su editor también le gustó que los protagonistas de la historia fueran unos jóvenes que todavía no tienen la vida solucionada. “Habitualmente, los protagonistas de las novelas negras son personajes que ya están en una edad más madura”, constata.

En esta aventura, Anne está acompañada por sus amigos de la infancia, Paloma y Abel, y por un joven subinspector de la Policía Foral, Gabriel Palacios, que acude a investigar el hallazgo de unos huesos enterrados en el jardín de la casa familiar de Anne.

“Todos ellos son personajes que están sufriendo muchos cambios”, explica la autora, que retrata a la generación de los milennials con alusiones a Instagram, Tinder, las series de Netflix o los tutoriales de YouTube, además de incluir extractos de conversaciones por whatsapp.

La novela está narrada en primera persona por una joven que podría ser ella misma, pero la autora aclara que Anne no es su ‘alter ego’. “Compartimos muchas cosas y tiene similitudes conmigo, como la de vivir en Madrid y haber estudiado Periodismo, pero al final Anne ha desarrollado su propia personalidad”.

VIAJE A 1978

'La música de los huesos' alterna dos tramas, la que transcurre en la actualidad y la que sucedió en el verano de 1978, con el foco puesto en el movimiento hippy. “Me tuve que documentar muy bien para que todo cuadrara, como las canciones que se escuchaban entonces. También le preguntaba a mi madre sobre aquella época. Por ejemplo, si bebían en botellas de agua de plástico”.

Nagore Suárez comenzó a escribir la novela en octubre del año pasado y la finalizó en abril, coincidiendo con el confinamiento. Para ella, aquellas circunstancias se convirtieron en un reto. “Me tocó escribir el final de la historia justo cuando empezó el confinamiento. Tenía ya la fecha de entrega encima, pero fueron unos días muy complicados porque me costaba concentrarme”.

Antes de ponerse a escribir, necesita tener las ideas claras en su cabeza: “Soy muy organizada, suelo hacer esquemas por capítulos”. En la lista de agradecimientos, Nagore Suárez ha incluido a Mikel Santamaría, jefe de Comunicación de la Policía Foral de Navarra, “por aguantar mis infinitas preguntas y todas las hipótesis que le planteaba. Tuvo muchísima paciencia y me ayudó mucho”. También dedica unas palabras a su abuela, “que me hizo creer en las brujas y me ha transmitido su amor por Navarra”.

Entre los autores de novela negra que más le gustan, cita a Blas Ruiz Grau, Mikel Santiago o Eva García Sáenz de Urturi, sin olvidar a Dolores Redondo. También menciona a Juan Gómez-Jurado, autor de la frase que luce en la faja amarilla de 'La música de los huesos': “Un consejo: no empieces a leer esta novela por la noche. Una vez empiezas a leer, no podrás dejar de hacerlo”, advierte el autor de Reina roja.

Sobre el título que ya le adjudican a ella de “nueva reina del thriller”, señala que le produce “vértigo”: “Por supuesto que me encanta leer eso, pero siento que todo está empezando”. Si la novela funciona bien, no descarta que Anne sea carne de saga: “Yo creo que ella todavía tiene más cosas que contar”.