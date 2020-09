Qué hacer en Pamplona y Navarra hoy domingo 6 de septiembre

Actualizada 06/09/2020 a las 11:09

Música



La llamada. Teatro Gayarre. 19.30 horas. Puesta en escena del musical creado por “los Javis” y protagonizada por Nerea Rodríguez y Lucía Gil. Musical con canciones originales y una banda en directo. Una comedia sobre la fe, la amistad, el primer amor y Whitney Houston. Bernarda, una monja recién llegada, quiere salvar el campamento con su canción “Viviremos firmes en la fe”. La hermana Milagros, una joven con dudas, recuerda lo mucho que le gustaba Presuntos Implicados. Y María y Susana, dos adolescentes castigadas, tienen un grupo que se llama Suma Latina. Pero desde que Dios se le aparece a María una noche, todo está cambiando. Y es que a Dios le encanta Whitney Houston. Entrada: de 4 a 26 euros.

La Pamplonesa Parque del Mundo. 18 horas. Programa monográfico de pasodoble con el que la banda retoma sus conciertos.

Alarde de txistularis Ciudadela. 12.30 h. Concierto dentro del ciclo Puro Folclore del Ayuntamiento de Pamplona. Entrada gratuita, con aforo limitado. Las puertas se abrirán 45 minutos antes.





Danza



Jo and Swiss Knife Jardínes del ayuntamiento de San Adrián. 19.30 horas. Programa Kultur 2020.

Infantil



Cuentacuentos en el Bosque de Orgi Robledal de Orgi. 19 h. Tefi de Paz narrará cuentos en euskera. II Festival de Cuentacuentos del Bosque de Orgi.

XVII Certamen de Pintura al aire libre Ruinas de San Pedro, Viana.





Sem. de Música antigua



Ministriles Hispalensis convento de Santa Clara de Estella. 11 h. Concierto familiar ‘La rubia pastorcica’. Dirección:Francisco Blay. Con invitación, hasta completar aforo, a través de Baluarte, o en la sede del concierto desde una hora antes.

Ensemble Musicantes & Tantatachán Teatro convento de Santa Clara. 17.30 h. Teatro musical infantil Las aventuras de Martín. Con invitación, hasta completar aforo, a través de Baluarte.

Artefactum Iglesia de San Miguel. 20 h. Concierto In vino veritas. Dirección: Álvaro Garrido. Entrada: 12 euros, 6 con carné joven. A través de Baluarte o en la sede del concierto desde una hora antes.



Otros



Mercado Medieval de los Tres Burgos Paseo de Sarasate y Plaza del Castillo. El sábado y el domingo el horario por la mañana será de 10 a 14 horas y por la tarde de 17 a 21 horas. En total se colocarán 70 puestos de alimentación y artesanía, una cifra inferior a otras ediciones para permitir que se puedan mantener las distancias de seguridad entre las personas asistentes. Este año no habrá actividades de animación. Tampoco se colocarán la taberna medieval ni la plaza de la lana con las ovejas. Entre los puestos de alimentación hay frutos secos, chocolate, embutidos, mermelada, miel, pastas y dulces, foie, queso, huevos, talos, aceite, pacharán e infusiones y hierbas. Además, habrá exposición y venta de barro y cerámica, plata, cremas y ungüentos, piel, madera, bambú, marionetas de tela, jabones, lana, fieltro, artículos de pintura a mano, macramé, piedra, olivo, flores secas, cobre, esmalte, textil ecológico, bordados bebé, ganchillo. instrumentos musicales y joyería artística

Mañana

Sem. de Música Antigua

Dolce Rima Convento de Santa Clara de Estella.17.30 h. Concierto Dolce tormento, con Julieta Viñas y Paula Brieba. Entrada: 8 euros, 4 con el carné joven, a través de Baluarte o en el lugar de celebración desde una hora antes.

Cantoría Iglesia de San Miguel. 20 h. Concierto de Lenguas Malas, dirección de Jorge Losana. Entrada: 12 euros, 6 con el carné joven, a través de Baluarte o en el lugar de celebración desde una hora antes.





Otros



Taller con Aitana Cordero. Centro Huarte. De 15.30 a 19.30 h. El taller “La Casa (Norte)” se inscribe en el programa ‘Bajo Cero’ del Centro Huarte. Este taller propone un entrenamiento corporal sobre la idea de construir y habitar juntos. Entrada: inscripción previa con un coste de 20€ a través de la web www.centrohuarte.es.





Arte



Nuevas exposiciones

Taller de fotografía de la Casa de la Juventud de Pamplona Cuarenta fotografías conforman la exposición que hasta el 15 de septiembre se puede ver en la Casa de la Juventud. Son instantáneas captadas durante el rally fotográfico que durante dos semanas han realizado los alumnos y alumnas del curso de iniciación a la fotografía impartido en la Casa de la Juventud durante este mes de agosto. Hasta el 15 de septiembre.

Ama Salvaje’ El Ambigú Café-bar (c/ Rinaldi, 15, entrada por San Juan Bosco). Exposición de acuarelas de Itziar Repáraz Martínez-Bayarri. Hasta el 30 de septiembre. Horario: de 9 a 14 h y de 18 a 22 h.

Elena Nuin Bar Restaurante La Escalera (c/ Aralar, 3), y Cafetería Vidaurreta (c/ Roncesvalles 8). Exposiciones de pintura de Elena Nuin. Hasta el 1 de octubre. Domingos, cerrado.

Ruta del Arte en Baztan Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo Exposición de los trabajos realizados por los alumnos del curso de pintura al aire libre de Tomás Sobrino Habans. Hasta el 6 de septiembre. Horario: de 18 a 20 h.