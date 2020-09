Qué hacer este jueves 3 de septiembre en Navarra

Actualizada 03/09/2020 a las 06:00

Música

Jazzy Leap Plaza del Complejo Cultural de Barañáin (c/ Comunidad de Navarra, 2). 20 h. Concierto con el espectáculo 'Jazzy Leap's Melting Pot’ (temas de los Beatles, Queen, Broadway, Euskal Kantak)'. Entradas gratuitas, previa reserva en la página del Auditorio Barañáin.

La tarde urbana Plaza Civican, 19 horas. Espacio para escuchar música de vanguardia. Supersobresaturado III3S (Javier Suescun) presentará unos sonidos urbanos, con pop contemporáneo. El acceso se realiza a través de la cafetería y la entrada es libre, hasta completar aforo.

Teatro

‘El desván de las ilusiones’ Teatro Gayarre. 12.00, 13.00, 17.00 y 18.00 h. En el Desván de Las Ilusiones Mágicas habitan los títeres creados por Francisco García del Águila para Magerit y Producciones Cachivache. Se reúnen para recordar viejos tiempos y seguir actuando. Grabaciones de estas actuaciones se muestran en monitores atrezzados en los cachivaches del Desván. Se muestran tres tipos diferentes de títeres: Títere de dedo, títere de guante, títere del estilo Muppet, y el último de estilo propio. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Berrerabizi’ Parque Erreniega, frente a la Casa de Cultura de Zizur Mayor. 19 h. Teatro familiar en euskera. Zirika Zirkus presenta al club Berrerabizi, formado por Reduciendo, Reutilizando y Reciclando. Un día se encuentran con Konfuso Barruso, que desconoce la importancia de las tres “r”.

Cine

Encuentro ‘Imágenes con memoria’ Golem Baiona. 18:30 horas, ‘10 días en la guerra de España’, dirigido por Patrick Jeudy, que narra la experiencia y trabajo en la guerra del fotógrafo Jean Moral y del reportero Joseph Kessel. 20:30 “Dios no me perdona”, dirigido por Josu Martínez, que estará presente en la sala. Se cuenta en él la vida del nacionalista vasco Lezo Urreiztieta a partir de unas cintas grabadas entre 1975 y 1978.

‘Urpean lurra’ Filmoteca de Navarra. 20 h. España, 2019. El documental de Maddi Barber gira en torno al pantano de Itoiz. Hace más de veinte años que inundó siete pueblos navarros. La lucha contra su construcción fue documentada por el grupo ecologista Solidari@s con Itoiz y narran su visión de la realidad del pantano en la actualidad.

Literatura

Encuentro con Ángel Erro Plaza Civican. 19 horas. En euskera. Encuentro con el poeta pamplonés Ángel Erro para compartir impresiones y charlas sobre proyectos. Acceso libre, previa incripción a través del correo informacioncivican@fundacioncajanavarra.es o en el 948 222 444.

Navarra Film Festival

Sesión Migraciones Civivox Condestable. De 11 a 13 horas. Proyección de los documentales ‘Nuestra vida como refugiados en Europa’ (15’), de Silvia Venegas; Les indésiderables (25’), de Léa Monforte; y Ara Malikian: una vida entre las cuerdas (89’), de Nata Moreno.

Sesión Feminismos Civivox Condestable. De 17.30 a 18 horas. Proyección de Patchwork (8’), de María Manero; Horn (8’), de Ghasideh Golmakani; A quien dices amar (11’), de Inés Pintor y Pablo Santidrán; There Will Be Monsters (5’), de Carlota Pereda; y La mala noche (92’), de Gabriela Calvache.

Sesión From Navarra De 16.30 a 18.15 h, Escuela Navarra de Teatro (c/ San Agustín, 5). Proyección de ‘Uno para todos’, de David Ilundain. Ficción. Un profesor interino asume la tarea de ser tutor de sexto de primaria en un pueblo. Allí se descubre que debe reintegrar a un alumno enfermo en el aula, y que sus compañeros no se lo van a poner fácil. De 22 a 23.10 h, Catedral Santa María la Real: La piel fina (11’, ficción), de Lucía Guerro; Woman (21’, documental), de Raúl de la Fuente; y El abrazo del Pirineo (30’, documental), de David Serón.

Sesión Miscelánea Escuela Navarra de Teatro, 19.15 a 21 horas. Garza (12’, documental), de Daniel Pérez; Barê Giran, The Heavy Burden, de Yilmaz Özdil (17’, ficción); Detrás de los hilos (20’, documental), de Lucía Valverde; Yo velo por ti (16’, ficción), de Janek Tarkowski; y Jackie Kane (17’, ficción), de José Luis Velázquez.